Confesó autoría del crimen: detienen a imputado por homicidio en Coquimbo

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó la detención de un hombre, quien confesó la autoría de un homicidio registrado durante la noche del viernes en el sector de Tierras Blancas, en la comuna de Coquimbo.

El arresto fue concretado por detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI, en el marco de una orden de detención emanada en contra de un hombre de 27 años, de nacionalidad chilena .

Fue durante la madrugada que se iniciaron labores investigativas a raíz del homicidio de un hombre de 42 años, quien falleció en la vía pública tras ser atacado con un arma cortante.

En ese contexto, se logró establecer la responsabilidad e identidad del autor del delito.

Al respecto, el jefe de la Brigada de Homicidios de La Serena, José Cáceres, contó que “la labor de análisis criminal que realizamos, en coordinación con el Ministerio Público, permitió reunir la evidencia y gestionar la orden de detención contra un hombre de 27 años, de nacionalidad chilena y con antecedentes policiales, como autor confeso del delito , procediendo con su aprehensión durante esta jornada”.

Por lo pronto, el sujeto será puesto a disposición del Ministerio Público, para su control de detención, durante este domingo 12 de abril, en el Juzgado de Garantía de Coquimbo.