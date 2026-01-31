SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Confirman prisión preventiva para gendarme por tráfico de drogas dentro de cárcel en Iquique

    La corte resolvió que los argumentos presentados por la defensa no desvirtúan las imputaciones por los delitos de lavado de activos, asociación criminal y tráfico de pequeñas cantidades.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Referencial. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Tras rechazar el recurso presentado por la defensa, la Corte de Apelaciones de Iquique mantuvo la prisión preventiva para gendarme acusado de participar en una red de tráfico de drogas dentro de recintos penitenciarios en la región de Tarapacá.

    Según la jefa de asesoría jurídica de la Fiscalía de Tarapacá, Marcela Tapia, el imputado está formalizado por asociación criminal, lavado de activos y tráfico en pequeñas cantidades.

    Este caso se da dentro del marco de una investigación llamada “Margen Rojo” del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía de Tarapacá junto con la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de Iquique de la Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile.

    Con esta operación lograron desarticular una red criminal compuesta por gendarmes, quienes mantenían vínculos con grupos delictuales e ingresaban droga y otros elementos prohibidos a cárceles de la región.

    En su fallo la corte explicó que los argumentos de la defensa “no desvirtúan las imputaciones sobre las transferencias de dinero que sirven de base para el lavado de activos, ni las coordinaciones con otros gendarmes, o el hallazgo de droga vinculado al llamado telefónico previo a tal hecho”.

    La abogada señaló que la corte además concordó con el Ministerio Público “teniendo en especial consideración la gravedad de los hechos, el número de conductas realizadas y las penas probables que arriesgaría en definitiva este exfuncionario de Gendarmería, considerando que esta medida cautelar sería la idónea para la debida protección de la seguridad de la sociedad".

