Cordero insiste en cooperación con Perú por situación en la frontera

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, dio cuenta del trabajo que se está desarrollando en la frontera con Perú, en el marco del diálogo activado con el vecino país por el reforzamiento militar que ellos dispusieron en la zona.

La presencia militar del lado peruano ha impedido el paso de personas migrantes que ingresaron a Chile en forma irregular y pretenden salir sin documentación.

Consultado por si el Presidente Gabriel Boric tiene contemplada una acción similar a la visita que hizo el gobernante peruano José Jerí, a Tacna y al complejo fronterizo Santa Rosa, Cordero evitó el tema.

“Las estrategias nacionales en el Perú sobre visitas de determinado tipo de autoridad es un asunto que al gobierno, al Estado de Chile no le corresponde pronunciarse”, dijo durante la ceremonia de inauguración del Complejo PDI Occidente en la comuna de Pudahuel, la tarde de este miércoles.

El ministro indicó que el mandato que tienen del Presidente Boric “es que todas las instituciones que trabajan en la frontera estén en cooperación con las autoridades peruanas” y “ejecutando las acciones que están desarrollando hasta ahora”.

“Yo vuelvo a insistir sobre este punto, lo he señalado con anterioridad. Nosotros tenemos un trabajo de cooperación muy activo con la Policía Nacional del Perú que implica un desarrollo conjunto, no simplemente de diplomacia policial, sino que trabajo conjunto entre las policías que está asociado a un plan de trabajo que tenemos con el Perú. Eso es lo que se está activando y que está funcionando en la actualidad”, aseguró.