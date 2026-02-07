Caso Procultura: abogado de Claudio Orrego apunta que se revisará solicitud de desafuero el 12 de febrero

Corte de Apelaciones revisará el 12 de febrero solicitud de desafuero contra Claudio Orrego por caso Procultura

Este sábado, el abogado del Gobernador Metropolitano, Claudio Orrego, confirmó la fecha y hora en que será revisada la solicitud de desafuero presentada en su contra, en el marco de las indagatorias por el denominado caso Procultura.

ProCultura fue una fundación creada en 2009 por el psiquiatra Alberto Larraín y la fotógrafa Ilonka Csillag, el caso en cuestión investiga cerca de $6 mil millones en contratos públicos adjudicados a la fundación, principalmente con gobiernos regionales, y que podrían haber sido gestionados de manera irregular.

Uno de los convenios más relevantes, firmado con el GORE Metropolitano, motivó detenciones recientes y la imputación del gobernador Claudio Orrego, cuyo desafuero ya fue solicitado por el Ministerio Público en septiembre de 2025.

ProCultura se presentaba como una entidad sin fines de lucro dedicada a generar oportunidades de desarrollo comunitario mediante acciones culturales, patrimoniales e identitarias. Sin embargo, entre 2021 y 2022, sus ingresos provenientes de contratos con reparticiones públicas crecieron de $316 millones a más de $3.200 millones, generando sospechas sobre la correcta administración de los fondos.

Declaraciones del abogado de Orrego

En conversación con T13 Finde, el abogado Ciro Colombara informó que el próximo jueves 12 de febrero, a las 08:30 horas, la Corte de Apelaciones de Santiago realizará un pleno extraordinario para analizar la solicitud de desafuero del jefe regional.

“Esperamos que ese día se revise la solicitud; las partes pueden suspender, nosotros no lo vamos a hacer porque hemos venido solicitando que este desafuero se viera lo antes posible”, señaló el jurista, enfatizando que la defensa busca acelerar la resolución del proceso.

Colombara agregó que el gobernador Orrego se encuentra confiado respecto del resultado del procedimiento. “El gobernador está tranquilo, porque sabe que las acusaciones que se hacen son falsas y tiene confianza en que van a seguir los pronunciamientos favorables de los tribunales a nuestra posición y, en definitiva, esperamos que se rechace el desafuero”, sostuvo.

En esa línea, el abogado aseguró que existen antecedentes judiciales que respaldan la postura de la defensa, apuntando a falencias en la solicitud presentada.

Según explicó, se han dictado resoluciones que “han reconocido un primer punto relevante, que demuestran que la solicitud de desafuero no tiene fundamento desde donde debe discutirse, pretende hacerse en Antofagasta, en circunstancias que es en Santiago; no tiene fundamento fáctico porque se presentan pruebas erróneas, cuestión que ha sido reconocida públicamente; y no tiene fundamento desde el punto de vista jurídico porque tiene gravísimos errores desde el punto de vista del análisis penal”.

La revisión del desafuero constituye un paso clave en la causa, ya que de ser acogida la solicitud, el Ministerio Público quedaría habilitado para formalizar al gobernador regional, mientras que un rechazo implicaría el cierre de esa vía procesal en esta etapa.