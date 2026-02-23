SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Corte Suprema revisa desafuero de Lavín y abogado del diputado acusa “serie de inconsistencias” en solicitud de Fiscalía

    Cristóbal Bonacic afirmó que hay una “discrepancia absoluta" entre la petición del Ministerio Público y las querellas del CDE y el Servicio de Impuestos Internos contra su representado.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El abogado Cristóbal Bonacic, defensor del diputado Joaquín Lavín León alegó ante el Pleno de la Corte Suprema buscando revertir el fallo que, el 16 de octubre de 2025, acogió desafuero del legislador.

    En su argumentación en el Palacio de Tribunales, la tarde de este lunes, Bonacic cuestionó la labor de la Fiscalía Oriente en la indagatoria, acusando que ha dificultado la labor de la defensa.

    “El Ministerio Público ha acelerado el desarrollo de esta solicitud de desafuero en desmedro de una investigación de carácter objetiva y prolija”, sostuvo.

    Bonacic afirmó que la solicitud de desafuero “tiene una serie de inconsistencias” que la defensa denunció en sus alegaciones escritas y orales en la Corte de Apelaciones de Santiago “sin que haya habido ningún pronunciamiento por parte de las mismas en el fallo de alzada”.

    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Asimismo, sostuvo que hay una “discrepancia absoluta entre la de solicitud de desafuero del Ministerio Público, la querella del Consejo de Defensa del Estado y la querella del Servicio de Impuestos Internos en cuanto a planos fácticos respecto a los hechos que se imputan”.

    “Una investigación inacabada”

    El abogado planteó que las acciones de su contraparte dan cuenta de un desconocimiento técnico “que ha llevado a imputar un delito donde no lo existe”.

    En esa línea, pidió al Pleno de la Suprema ponderar “cómo el Ministerio Público incurre en inconsistencias, omite diligencias de investigaciones claves, simplemente para justificar una necesidad de desafuero, para la imposición de medidas cautelares, sin que haya explicado lo más mínimo, cuál es la necesidad de urgencia de privar a un parlamentario de su fuero, sobre la base de una investigación inacabada”.

    Más sobre:Corte SupremaJoaquín LavínJoaquín Lavín LeónJoaquín Lavín Jr.Cristóbal BonacicCathy BarrigaMaipú

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Santiago y Recoleta firman convenio de colaboración para prevenir delitos en límites comunales

    Embajador Judd tilda de “bastante ridículo” emplazamiento de Vallejo por sanción de la Casa Blanca a funcionarios del gobierno

    Hungría obstaculiza apoyo europeo a Ucrania en vísperas del cuarto aniversario de la invasión de Rusia

    Con advertencias por el presupuesto y varios actores de reparto: las otras bilaterales de Educación de Cataldo y Arzola

    La declaración de Gyvens, vocalista de Reggaeton Boys, que revela el sicariato: “Si al sujeto hay que dispararle, se le dispara”

    Funkoverso Villegas: las cartas que se juega el comediante Rodrigo Villegas en su regreso al Festival de Viña

    Lo más leído

    1.
    Alcalde Reyes confirma desalojo total de Toma Dignidad antes de marzo: plan contempla albergue transitorio y operativo para mascotas

    Alcalde Reyes confirma desalojo total de Toma Dignidad antes de marzo: plan contempla albergue transitorio y operativo para mascotas

    2.
    Embajada china acusa a EE.UU. de vulnerar soberanía chilena tras revocar visas por proyecto de cable submarino

    Embajada china acusa a EE.UU. de vulnerar soberanía chilena tras revocar visas por proyecto de cable submarino

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Dónde ver la rutina de Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026

    Dónde ver la rutina de Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026

    Corte Suprema revisa desafuero de Lavín: abogado del diputado acusa “serie de inconsistencias” en solicitud de Fiscalía
    Chile

    Corte Suprema revisa desafuero de Lavín: abogado del diputado acusa “serie de inconsistencias” en solicitud de Fiscalía

    Santiago y Recoleta firman convenio de colaboración para prevenir delitos en límites comunales

    Embajador Judd tilda de “bastante ridículo” emplazamiento de Vallejo por sanción de la Casa Blanca a funcionarios del gobierno

    Grupo Luksic anuncia nueva venta de acciones en francesa Nexans
    Negocios

    Grupo Luksic anuncia nueva venta de acciones en francesa Nexans

    Frutas de Chile expresa “profunda preocupación” por alza arancelaria de Donald Trump y advierte sobre efecto en uvas

    Las reuniones del subsecretario de Telecomunicaciones con China Mobile que generaron la sanción de Estados Unidos

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”
    Tendencias

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”

    Quién era Austin Tucker Martin, el hombre armado abatido en el complejo de Trump en Florida

    Cómo fue el operativo que terminó con la muerte de “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    La alerta de Fabián Estay por la ola de violencia que sacude a México a meses del inicio del Mundial 2026
    El Deportivo

    La alerta de Fabián Estay por la ola de violencia que sacude a México a meses del inicio del Mundial 2026

    “Esa es la especie humana”: Castrilli se enfurece por el castigo de la UEFA a Prestianni tras ser acusado de racismo contra Vinícius

    Maximiliano Falcón se llena de críticas en el Inter Miami por una insólita acción en la MLS

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Funkoverso Villegas: las cartas que se juega el comediante Rodrigo Villegas en su regreso al Festival de Viña
    Cultura y entretención

    Funkoverso Villegas: las cartas que se juega el comediante Rodrigo Villegas en su regreso al Festival de Viña

    El comediante venezolano Esteban Düch y su debut en Viña: “Mi relato será mucho más afín a los chilenos”

    La trastienda del regreso de Stefan Kramer a Viña: un retraso de media hora y una íntima celebración posterior

    Hungría obstaculiza apoyo europeo a Ucrania en vísperas del cuarto aniversario de la invasión de Rusia
    Mundo

    Hungría obstaculiza apoyo europeo a Ucrania en vísperas del cuarto aniversario de la invasión de Rusia

    Histórica tormenta de nieve en el noreste de Estados Unidos deja miles de vuelos cancelados

    Sucesión y fragmentación: Los posibles escenarios tras la caída de “el Mencho” en México

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio