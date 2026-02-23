Corte Suprema revisa desafuero de Lavín y abogado del diputado acusa “serie de inconsistencias” en solicitud de Fiscalía

El abogado Cristóbal Bonacic, defensor del diputado Joaquín Lavín León alegó ante el Pleno de la Corte Suprema buscando revertir el fallo que, el 16 de octubre de 2025, acogió desafuero del legislador.

En su argumentación en el Palacio de Tribunales, la tarde de este lunes, Bonacic cuestionó la labor de la Fiscalía Oriente en la indagatoria, acusando que ha dificultado la labor de la defensa.

“El Ministerio Público ha acelerado el desarrollo de esta solicitud de desafuero en desmedro de una investigación de carácter objetiva y prolija”, sostuvo.

Bonacic afirmó que la solicitud de desafuero “tiene una serie de inconsistencias” que la defensa denunció en sus alegaciones escritas y orales en la Corte de Apelaciones de Santiago “sin que haya habido ningún pronunciamiento por parte de las mismas en el fallo de alzada”.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Asimismo, sostuvo que hay una “discrepancia absoluta entre la de solicitud de desafuero del Ministerio Público, la querella del Consejo de Defensa del Estado y la querella del Servicio de Impuestos Internos en cuanto a planos fácticos respecto a los hechos que se imputan”.

“Una investigación inacabada”

El abogado planteó que las acciones de su contraparte dan cuenta de un desconocimiento técnico “que ha llevado a imputar un delito donde no lo existe”.

En esa línea, pidió al Pleno de la Suprema ponderar “cómo el Ministerio Público incurre en inconsistencias, omite diligencias de investigaciones claves, simplemente para justificar una necesidad de desafuero, para la imposición de medidas cautelares, sin que haya explicado lo más mínimo, cuál es la necesidad de urgencia de privar a un parlamentario de su fuero, sobre la base de una investigación inacabada”.