Crisis de TVN suma otro capítulo: renuncia director de Programación tras 15 meses en el cargo

Antes de mediodía de este jueves se conoció la renuncia del director de Programación de Televisión Nacional (TVN), Roberto Cisternas Oróstica, quien había asumido el cargo el 1 de julio de 2022.

Según cuenta desde el interior de la estación televisiva, el comunicador audiovisual envió una carta al directorio y a los trabajadores de la estación, donde agradeció la oportunidad que le brindaron, así como el esfuerzo puesto por cada uno en realizar bien su labor.

Sin embargo, también vertió críticas. “A lo largo de mi gestión, he presentado numerosas propuestas e ideas que lamentablemente no han sido consideradas. He tenido que gestionar decisiones con las cuales ni yo ni mi equipo estábamos de acuerdo. Por ejemplo, la cancelación de un programa que tenía previsto su lanzamiento en marzo debido a consideraciones de riesgo por parte del directorio, o la elección de teleseries y programas que no fueron decisiones de la Dirección de Programación”.

Y añade: “En las últimas semanas, me he sentido vulnerable ante una campaña de desprestigio en mi contra. Lamentablemente, no he contado con la defensa que esperaba, a pesar de representar a TVN. Este tipo de situaciones ha sido recurrente y, en particular, me ha impactado la cantidad de información interna falsa y malintencionada que ha llegado a los medios”.

La renuncia de Cisternas se da en medio de una fuerte crisis que afecta a TVN, tanto de rating como financiera.

En septiembre pasado se revelaron las pérdidas que acumula la estación televisiva durante el presente año. Según reportó la compañía a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), entre enero y junio de 2023 estas llegaron a $2.392 millones, una baja considerable respecto de las ganancias por $958 millones de 2022.

En su análisis razonado, la empresas detalló que al 30 de junio del ejercicio en curso el total ingresos registró un aumento de$63 millones, el que representa un alza de 0,2 % respecto del mismo período del año anterior (hasta los $26.516 millones), mientras que los costos de ventas y gastos de administración crecieron en $3.558 millones (hasta los $28.595 millones), lo “que representa 14,2% más respecto del mismo período del año anterior”.

Al respecto, la empresa estatal indicó que “dicho aumento se explica principalmente por el regreso de los Festivales de Olmué y Viña. Adicionalmente, incluye los costos y gastos asociados a la nueva señal cultural y familiar NTV”.

Por otra parte, el momento crítico que está viviendo TVN también tiene su explicación en los malos resultados en rating que el canal estatal ha tenido durante la gestión de Cisternas. Internamente se venía apuntando a su figura como responsable de no lograr una apuesta programática que permitiera fortalecer y potenciar al noticiero central “24 Horas”, el espacio que logra la mayor audiencia durante todo el día.

Si bien TVN se ha mantenido en el cuarto lugar del rating hogar durante este año, los resultados han sido aún peores en comparación con el año 2022. El año pasado la señal pública tuvo un promedio de 4,52 puntos de rating hogar, muy cerca de los 4,82 puntos de Canal 13, que ocupó el tercer lugar.

Pero entre enero y septiembre de 2023, el rating promedio de TVN bajó a 3,9 puntos versus los 5,2 que ha conseguido Canal 13. Durante septiembre, los resultados fueron aún peores, llegando sólo a 3,3 puntos de rating hogar, en comparación con los 5,3 conseguidos por Canal 13.