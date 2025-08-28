Decretan prisión preventiva para nuevo detenido por el secuestro del exalcalde Gonzalo Montoya

El nuevo detenido por su presunta implicancia en el secuestro del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, fue enviado a prisión preventiva luego de la audiencia de formalización realizada esta jornada.

Cabe recordar que el sujeto de nacionalidad venezolana, identificado como Yordyn Alexander Andrade Triviño (19), fue detenido ayer durante fiscalizaciones preventivas que carabineros efectuaba en el centro de Santiago.

Los policías advirtieron un comportamiento extraño, por lo que decidieron controlarlo, dándose a la fuga. Sin embargo, lograron darle alcance y detenerlo, junto con incautar un arma de fuego cargada que portaba.

Arma y municiones incautadas con el venezolano implicado en secuestro de Montoya.

De acuerdo a los antecedentes recabados durante la investigación y expuestos en la audiencia, el delincuente tuvo un rol clave en el secuestro extorsivo que vivió el ex jefe comunal, quien estuvo retenido por alrededor de 70 horas.

Desde la Policía de Investigaciones (PDI) señalaron que se constató que Andrade Triviño, era quien conducía el vehículo con el cual se ejecutó el rapto, también realizó giros de dinero desde las cuentas de la víctima, y fue quien se encargó de eliminar el teléfono que usaba Montoya a la hora de ser abordado.

El fiscal ECOH, Ernesto González, tras la audiencia, señaló que el Tercer Juzgado de Garantía consideró el hombre un peligro para la seguridad de la sociedad.

González señaló que “se formalizó a un nuevo imputado que se encontraba con orden de detención, por el delito de secuestro extorsivo y además se le formalizó un delito de porte y tenencia de arma de fuego prohibida. Él portaba un arma de fuego al momento de ser detenido el día de ayer”.

“Él sería una de las personas que participó directamente en la retención de la víctima desde el primer momento . Llega al lugar, participa de la retención y posteriormente va a realizar estos giros y transacciones bancarias con las tarjetas de la víctima y después haría abandono del vehículo en la vía pública”, agregó el persecutor González.

Por este delito, ya hay tres personas detenidas. Yonaikel Valentín Marcano Villarroel, Israel Useche Galue y este último imputado.

Por este hecho se mantuvo el plazo investigativo de 120 días.

Hay otra persona implicada

Luego de la audiencia que envió a prisión preventiva a Andrade Triviño, desde la PDI y el ECOH entregaron más detalles respecto a la investigación por el secuestro de Montoya.

El subprefecto Claudio Caro, jefe (s) de la BIPE Antisecuestros detalló que “esta persona fue detenida en flagrancia por el delito de porte y tenencia ilegal de arma de fuego por parte de Carabineros, quienes una vez establecida la identidad de esta persona, lograron establecer que este era un sujeto de interés para el Ministerio Público y el ECOH”.

“Se ha logrado establecer que era él quien conducía el vehículo que fue utilizado para secuestrar al exalcalde”, agregó Caro.

El fiscal ECOH, Ernesto González, en tanto, especificó que además de los tres sujetos ya detenidos, resta detener a una cuarta persona, que sería de sexo femenino, quien también participó en el secuestro.