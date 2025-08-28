SUSCRÍBETE
Nacional

Decretan prisión preventiva para nuevo detenido por el secuestro del exalcalde Gonzalo Montoya

El venezolano Yordyn Andrade Triviño (19) fue sometido a la máxima medida cautelar y se detalló que tuvo una participación directa en la extorsión vivida por la ex autoridad comunal. Fiscalía confirmó que resta la detención de una cuarta persona.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
Gonzalo Montoya.

El nuevo detenido por su presunta implicancia en el secuestro del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, fue enviado a prisión preventiva luego de la audiencia de formalización realizada esta jornada.

Cabe recordar que el sujeto de nacionalidad venezolana, identificado como Yordyn Alexander Andrade Triviño (19), fue detenido ayer durante fiscalizaciones preventivas que carabineros efectuaba en el centro de Santiago.

Los policías advirtieron un comportamiento extraño, por lo que decidieron controlarlo, dándose a la fuga. Sin embargo, lograron darle alcance y detenerlo, junto con incautar un arma de fuego cargada que portaba.

Arma y municiones incautadas con el venezolano implicado en secuestro de Montoya.

De acuerdo a los antecedentes recabados durante la investigación y expuestos en la audiencia, el delincuente tuvo un rol clave en el secuestro extorsivo que vivió el ex jefe comunal, quien estuvo retenido por alrededor de 70 horas.

Desde la Policía de Investigaciones (PDI) señalaron que se constató que Andrade Triviño, era quien conducía el vehículo con el cual se ejecutó el rapto, también realizó giros de dinero desde las cuentas de la víctima, y fue quien se encargó de eliminar el teléfono que usaba Montoya a la hora de ser abordado.

El fiscal ECOH, Ernesto González, tras la audiencia, señaló que el Tercer Juzgado de Garantía consideró el hombre un peligro para la seguridad de la sociedad.

González señaló que “se formalizó a un nuevo imputado que se encontraba con orden de detención, por el delito de secuestro extorsivo y además se le formalizó un delito de porte y tenencia de arma de fuego prohibida. Él portaba un arma de fuego al momento de ser detenido el día de ayer”.

“Él sería una de las personas que participó directamente en la retención de la víctima desde el primer momento. Llega al lugar, participa de la retención y posteriormente va a realizar estos giros y transacciones bancarias con las tarjetas de la víctima y después haría abandono del vehículo en la vía pública”, agregó el persecutor González.

Por este delito, ya hay tres personas detenidas. Yonaikel Valentín Marcano Villarroel, Israel Useche Galue y este último imputado.

Por este hecho se mantuvo el plazo investigativo de 120 días.

Hay otra persona implicada

Luego de la audiencia que envió a prisión preventiva a Andrade Triviño, desde la PDI y el ECOH entregaron más detalles respecto a la investigación por el secuestro de Montoya.

El subprefecto Claudio Caro, jefe (s) de la BIPE Antisecuestros detalló que “esta persona fue detenida en flagrancia por el delito de porte y tenencia ilegal de arma de fuego por parte de Carabineros, quienes una vez establecida la identidad de esta persona, lograron establecer que este era un sujeto de interés para el Ministerio Público y el ECOH”.

“Se ha logrado establecer que era él quien conducía el vehículo que fue utilizado para secuestrar al exalcalde”, agregó Caro.

El fiscal ECOH, Ernesto González, en tanto, especificó que además de los tres sujetos ya detenidos, resta detener a una cuarta persona, que sería de sexo femenino, quien también participó en el secuestro.

“Respecto de la investigación, efectivamente, son cuatro personas que han sido directamente vinculadas a este hecho. Cuatro de ellas, que se encontraban en su momento con orden de detención, tres de las cuales ya se encuentran privadas de libertad (...) respecto de esta cuarta persona que también se encuentra individualizada, se encuentra con orden de detención vigente, en relación con los antecedentes de su participación (...)”, confirmó el fiscal González, sin especificar el rol de su participación por resguardo de la investigación.

Decretan prisión preventiva para nuevo detenido por el secuestro del exalcalde Gonzalo Montoya
Sigdo Koppers registra fuerte alza en sus ganancias y destacan ingresos de Enaex
"No me importa lo que digan de mi cuerpo": la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso
Colo Colo aplica una histórica sanción a hinchas que lanzaron proyectiles a Alfred Canales en el clásico ante la UC
Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto
El éxito de Djo: el proyecto musical de una estrella de Stranger Things llega a Lollapalooza
Policía de Minneapolis asegura que presunta autora de mortal tiroteo en escuela católica "quería ver sufrir a los niños"
Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: "Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación"
