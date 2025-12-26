Dictan prisión preventiva contra influencer Jorge Matter por explotación sexual infantil y violación

El Juzgado de Garantía de Iquique decretó este jueves la prisión preventiva contra el influencer Jorge Morales Iter, conocido públicamente como Jorge Matter, quien fue formalizado por una serie de delitos como explotación sexual infantil, violación, abuso sexual de personas mayores y menores de 14 años, además de tráfico de drogas, en el marco de una investigación liderada por el Ministerio Público.

La medida cautelar fue solicitada por la Fiscalía Local de Iquique y acogida por el tribunal, considerando la gravedad de los hechos, el peligro para la seguridad de la sociedad y de las víctimas, así como la necesidad de resguardar el éxito de la investigación.

Al respecto, la fiscal Camila Albarracín, a cargo del caso, detalló que la medida cautelar más gravosa fue decretada tras una indagatoria desarrollada por el OS-9 de Carabineros, iniciada a partir de una denuncia ingresada por un centro de atención a víctimas.

“El día de hoy, a solicitud del Ministerio Público, el Tribunal de Garantía ha decretado la prisión preventiva respecto del imputado Jorge Morales Iter, conocido como Jorge Matter, por los delitos de explotación sexual infantil, violación, abuso sexual de mayor y de menor de 14 años y además el delito de tráfico del artículo 3º de la Ley 20.000”, señaló la persecutora.

Según explicó la persecutora, los hechos investigados se remontan al menos desde el año 2021, cuando el imputado habría conocido a una de las víctimas, iniciando un proceso de contacto que habría derivado en abusos reiterados.

“Desde el año 2021 en adelante el imputado conoce a la víctima, la contacta y comienza a insinuarse de manera sexual, donde posteriormente le suministra droga en distintas dosis y también procede a realizar acciones de significación sexual”, precisó Albarracín.

Posibles nuevas víctimas

Uno de los aspectos más sensibles del caso es la eventual existencia de más víctimas, lo que mantiene abierta la investigación y amplía el alcance de las diligencias en curso.

“No se descarta tampoco la existencia de más víctimas”, advirtió la fiscal, agregando que esta información no solo proviene de la víctima principal, sino también de profesionales de apoyo, como psicólogos, trabajadores sociales y terapeutas que han intervenido en el proceso.

En ese contexto, Albarracín realizó un llamado público a eventuales afectados. “Si existen nuevas víctimas, que se hagan las denuncias respectivas para poder seguir investigando”, indicó, precisando que el tribunal otorgó un plazo de 150 días para el desarrollo de la investigación.

Perfil público y actividad política

Jorge Morales Iter es conocido en redes sociales como Jorge Matter, donde cuenta con más de 46 mil seguidores en Instagram. Se desempeña como manager de figuras del espectáculo y ha tenido presencia activa en espacios digitales.

En el ámbito político, fue excandidato a consejero regional (CORE) por Renovación Nacional y posteriormente se identificó públicamente como adherente del Partido Nacional Libertario (PNL) en la Región de Tarapacá.

Tras la derrota de Johannes Kaiser en la primera vuelta presidencial, manifestó abiertamente su apoyo a José Antonio Kast y colaboró en la campaña del diputado electo Álvaro Jofré (PNL) en la zona.

58 días de campaña junto a mi futuro diputado @AlvaroJofre , al @Partido_NL y a nuestro pequeño pero jugado comando que ya es familia.

Gracias por el cariño de la gente.

Este domingo vamos con todo por @Jou_Kaiser Presidente.

Tarapacá y Chile merecen este triunfo. pic.twitter.com/3DmTZzuuLe — Jorge Morales Iter (@JMORALESITER) November 14, 2025

PNL se desmarca

Tras conocerse la formalización y la prisión preventiva, el Partido Nacional Libertario (PNL), encabezado por el diputado Johannes Kaiser, difundió un comunicado público para desmarcarse del imputado y aclarar cualquier vínculo orgánico con él.

“La persona recientemente mencionada (…) no ha sido ni es funcionario, trabajador ni asesor del Partido Nacional Libertario”, señala el texto difundido por la directiva nacional de la colectividad.

El partido precisó que Morales Iter no es militante y que su vínculo se limitó a una labor puntual durante una campaña electoral.

“Prestó servicios a honorarios, de manera puntual y acotada, consistentes exclusivamente en reparto de flyers durante la campaña de un candidato a diputado”, indicaron.

Asimismo, la tienda política condenó categóricamente los hechos que se le imputan.

“El Partido Nacional Libertario condena categóricamente cualquier delito, y en particular aquellos que atentan contra la integridad de niños, niñas y adolescentes”, subraya la declaración, reiterando su disposición a colaborar con las autoridades.

Finalmente, la colectividad afirmó que se reserva el derecho de ejercer acciones legales frente a eventuales informaciones que, a su juicio, vinculen de manera incorrecta al partido con el imputado.

El caso de Jorge Morales Iter continúa en etapa investigativa, con el imputado cumpliendo prisión preventiva mientras la Fiscalía avanza en la recopilación de antecedentes, la toma de declaraciones y la eventual identificación de nuevas víctimas.