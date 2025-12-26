SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Dictan prisión preventiva contra influencer Jorge Matter por explotación sexual infantil y violación

    Pese a que el imputado, de nombre Jorge Morales Iter, se identificaba como adherente del Partido Nacional Libertario en la Región de Tarapacá, desde la tienda que preside el diputado Johannes Kaiser descartaron que sea “funcionario, trabajador o asesor”.

    Por 
    Roberto Martínez

    El Juzgado de Garantía de Iquique decretó este jueves la prisión preventiva contra el influencer Jorge Morales Iter, conocido públicamente como Jorge Matter, quien fue formalizado por una serie de delitos como explotación sexual infantil, violación, abuso sexual de personas mayores y menores de 14 años, además de tráfico de drogas, en el marco de una investigación liderada por el Ministerio Público.

    La medida cautelar fue solicitada por la Fiscalía Local de Iquique y acogida por el tribunal, considerando la gravedad de los hechos, el peligro para la seguridad de la sociedad y de las víctimas, así como la necesidad de resguardar el éxito de la investigación.

    Al respecto, la fiscal Camila Albarracín, a cargo del caso, detalló que la medida cautelar más gravosa fue decretada tras una indagatoria desarrollada por el OS-9 de Carabineros, iniciada a partir de una denuncia ingresada por un centro de atención a víctimas.

    “El día de hoy, a solicitud del Ministerio Público, el Tribunal de Garantía ha decretado la prisión preventiva respecto del imputado Jorge Morales Iter, conocido como Jorge Matter, por los delitos de explotación sexual infantil, violación, abuso sexual de mayor y de menor de 14 años y además el delito de tráfico del artículo 3º de la Ley 20.000”, señaló la persecutora.

    Según explicó la persecutora, los hechos investigados se remontan al menos desde el año 2021, cuando el imputado habría conocido a una de las víctimas, iniciando un proceso de contacto que habría derivado en abusos reiterados.

    Desde el año 2021 en adelante el imputado conoce a la víctima, la contacta y comienza a insinuarse de manera sexual, donde posteriormente le suministra droga en distintas dosis y también procede a realizar acciones de significación sexual”, precisó Albarracín.

    Posibles nuevas víctimas

    Uno de los aspectos más sensibles del caso es la eventual existencia de más víctimas, lo que mantiene abierta la investigación y amplía el alcance de las diligencias en curso.

    No se descarta tampoco la existencia de más víctimas”, advirtió la fiscal, agregando que esta información no solo proviene de la víctima principal, sino también de profesionales de apoyo, como psicólogos, trabajadores sociales y terapeutas que han intervenido en el proceso.

    En ese contexto, Albarracín realizó un llamado público a eventuales afectados. “Si existen nuevas víctimas, que se hagan las denuncias respectivas para poder seguir investigando”, indicó, precisando que el tribunal otorgó un plazo de 150 días para el desarrollo de la investigación.

    Perfil público y actividad política

    Jorge Morales Iter es conocido en redes sociales como Jorge Matter, donde cuenta con más de 46 mil seguidores en Instagram. Se desempeña como manager de figuras del espectáculo y ha tenido presencia activa en espacios digitales.

    En el ámbito político, fue excandidato a consejero regional (CORE) por Renovación Nacional y posteriormente se identificó públicamente como adherente del Partido Nacional Libertario (PNL) en la Región de Tarapacá.

    Tras la derrota de Johannes Kaiser en la primera vuelta presidencial, manifestó abiertamente su apoyo a José Antonio Kast y colaboró en la campaña del diputado electo Álvaro Jofré (PNL) en la zona.

    PNL se desmarca

    Tras conocerse la formalización y la prisión preventiva, el Partido Nacional Libertario (PNL), encabezado por el diputado Johannes Kaiser, difundió un comunicado público para desmarcarse del imputado y aclarar cualquier vínculo orgánico con él.

    La persona recientemente mencionada (…) no ha sido ni es funcionario, trabajador ni asesor del Partido Nacional Libertario”, señala el texto difundido por la directiva nacional de la colectividad.

    El partido precisó que Morales Iter no es militante y que su vínculo se limitó a una labor puntual durante una campaña electoral.

    Prestó servicios a honorarios, de manera puntual y acotada, consistentes exclusivamente en reparto de flyers durante la campaña de un candidato a diputado”, indicaron.

    Asimismo, la tienda política condenó categóricamente los hechos que se le imputan.

    El Partido Nacional Libertario condena categóricamente cualquier delito, y en particular aquellos que atentan contra la integridad de niños, niñas y adolescentes”, subraya la declaración, reiterando su disposición a colaborar con las autoridades.

    Finalmente, la colectividad afirmó que se reserva el derecho de ejercer acciones legales frente a eventuales informaciones que, a su juicio, vinculen de manera incorrecta al partido con el imputado.

    El caso de Jorge Morales Iter continúa en etapa investigativa, con el imputado cumpliendo prisión preventiva mientras la Fiscalía avanza en la recopilación de antecedentes, la toma de declaraciones y la eventual identificación de nuevas víctimas.

    Más sobre:JudicialJorge Morales IterJorge MatterExplotación sexual infantilViolaciónRegión de TarapacáPartido Nacional LibertarioFiscalía

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump afirma que EE.UU. lanzó un “poderoso ataque” contra el Estado Islámico en Nigeria

    Fe, tradición y resiliencia en tiempos de guerra: cómo se celebró la Navidad en los distintos países del mundo

    UDI amenaza con acusación constitucional contra Grau por denominada “ley de amarre” y divide a la oposición

    Benjamín Jadue, el hombre a cargo de la avanzada de Kast

    Entre apoyo extranjero y rechazo interno: el difícil desembarco de Nasry Asfura como presidente electo de Honduras

    Exdirector de la PDI recurre a la Suprema para salir de la cárcel, mientras se revisa nulidad del juicio que lo condenó a 17 años de presidio

    Lo más leído

    1.
    Con luces de Navidad y en plena vía pública: Carabineros detecta “árbol” de marihuana de tres metros en San Bernardo

    Con luces de Navidad y en plena vía pública: Carabineros detecta “árbol” de marihuana de tres metros en San Bernardo

    2.
    En operativo de más de ocho horas: logran retiro de camión siniestrado en Las Condes

    En operativo de más de ocho horas: logran retiro de camión siniestrado en Las Condes

    3.
    Familia es asaltada y agredida por al menos seis sujetos en vivienda de Puente Alto

    Familia es asaltada y agredida por al menos seis sujetos en vivienda de Puente Alto

    4.
    Atacan carro de bomberos que estaba combatiendo incendio forestal en la comuna de Maule: carabineros investiga el caso

    Atacan carro de bomberos que estaba combatiendo incendio forestal en la comuna de Maule: carabineros investiga el caso

    5.
    El imperio que construyó Dora Jiménez en la cárcel de San Joaquín con un tarifario para droga y pagos con favores sexuales

    El imperio que construyó Dora Jiménez en la cárcel de San Joaquín con un tarifario para droga y pagos con favores sexuales

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    ¿Habrá feriado bancario?: Así funcionarán los bancos este 31 de diciembre

    ¿Habrá feriado bancario?: Así funcionarán los bancos este 31 de diciembre

    Declaran alerta roja en Nueva Imperial por incendio forestal: controlan siniestro en Bulnes

    Declaran alerta roja en Nueva Imperial por incendio forestal: controlan siniestro en Bulnes

    De Washington al Vaticano: así se vive la Navidad en distintas partes del mundo

    De Washington al Vaticano: así se vive la Navidad en distintas partes del mundo

    Dictan prisión preventiva contra influencer Jorge Matter por explotación sexual infantil y violación
    Chile

    Dictan prisión preventiva contra influencer Jorge Matter por explotación sexual infantil y violación

    UDI amenaza con acusación constitucional contra Grau por denominada “ley de amarre” y divide a la oposición

    Benjamín Jadue, el hombre a cargo de la avanzada de Kast

    Codelco y SQM definen el directorio que tendrá la mayor empresa del litio de Chile
    Negocios

    Codelco y SQM definen el directorio que tendrá la mayor empresa del litio de Chile

    Sernac oficia a Clínica Dávila por masiva filtración de datos sensibles tras ataque informático

    Directora del SEA: “Nunca antes en la historia se había aprobado tanta inversión en un año calendario”

    Padre de Tylor Chase sobre la actual condición de su hijo: “Requiere constante tratamiento médico”
    Tendencias

    Padre de Tylor Chase sobre la actual condición de su hijo: “Requiere constante tratamiento médico”

    Qué es la gota y por qué están aumentando los casos alrededor del mundo

    El sencillo truco para comunicarte con tu gato, según un reciente estudio

    Sebastián Vegas retorna al fútbol mexicano después de su desafortunado paso por Colo Colo
    El Deportivo

    Sebastián Vegas retorna al fútbol mexicano después de su desafortunado paso por Colo Colo

    Uno de los más cotizados de la Primera B deja Copiapó y se marcha al lejano fútbol de Kazajistán

    Unión Española confirma el retorno de Emiliano Vecchio para competir en la Liga de Ascenso

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande
    Finde

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Jimmy Kimmel ataca a Trump en mensaje navideño en la TV británica: “La tiranía está en auge aquí”
    Cultura y entretención

    Jimmy Kimmel ataca a Trump en mensaje navideño en la TV británica: “La tiranía está en auge aquí”

    Todos los mares de La Odisea: el eterno retorno de Ulises en Homero, Kazantzakis y Joyce

    Last Christmas: el éxito de Wham! que se escribió en una hora y que tardó 36 años en conquistar la Navidad

    Trump afirma que EE.UU. lanzó un “poderoso ataque” contra el Estado Islámico en Nigeria
    Mundo

    Trump afirma que EE.UU. lanzó un “poderoso ataque” contra el Estado Islámico en Nigeria

    Fe, tradición y resiliencia en tiempos de guerra: cómo se celebró la Navidad en los distintos países del mundo

    Entre apoyo extranjero y rechazo interno: el difícil desembarco de Nasry Asfura como presidente electo de Honduras

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad
    Paula

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación