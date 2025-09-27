Dos sujetos quedan en prisión preventiva por homicidio frustrado en Buin

Este viernes, dos sujetos fueron formalizados por participar en un homicidio frustrado con arma de fuego en Buin de la región Metropolitana.

Este delito ocurrió el pasado 11 de agosto en la vía pública, cuando los dos hombres dispararon en contra de un domicilio hiriendo de gravedad a una víctima, la que fue trasladada hasta el Hospital de la comuna en riesgo vital.

De esta forma, el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía (ECOH) en conjunto con la Brigada de Homicidios Metropolitana lograron establecer la dinámica de los hechos y a los culpables. Esto por medio trabajo de inteligencia policial, empadronamientos y búsqueda de cámaras.

El Fiscal ECOH Rubén Salas comentó que “ambos imputados fueron formalizados por homicidio y porte de munición de armas, luego del trabajo científico técnico realizado tanto por el Equipo ECOH como por la PDI, que lograron determinar la dinámica de los hechos. Con esto nos presentamos ante el Tribunal de San Bernardo quien determinó que ambos imputados son un peligro para la seguridad de la sociedad”.