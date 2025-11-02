Electromovilidad en el transporte público nacional: MTT cifra aumento del 350% desde 2022 a la fecha

La mañana del domingo, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, realizó un balance sobre el avance de la electromovlidad en el transporte público nacional, destacando un aumento de 2.765 vehículos eléctricos en los últimos tres años.

Según detalló el jefe ministerial, este aumento representa el 55% total del parque vehicular presente en el país, el cual alcanza los 6.500 buses en general.

Transporte público eléctrico.

En ese sentido, Muñoz también aclaró que entre las proyecciones del Ministerio está el alcanzar el 68% de presencia de buses eléctricos a lo largo del país.

Por otro lado, ya son nueve las ciudades regionales que integran buses eléctricos, entre ellas están: Santiago, Copiapó, Valparaíso, Antofagasta, Coquimbo y La Serena, Rancagua, Puerto Montt, Concepción y Temuco.

Asimismo, este domingo se presentaron los primeros buses eléctricos articulados de la empresa Metbus, que se incorporarán al sistema en las próximas semanas, y que pueden transportar a cerca de 100 personas.