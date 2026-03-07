SUSCRÍBETE
    Nacional

    Encarcelan a imputado por homicidio en Coquimbo: otros tres sujetos son buscados por el caso

    El hecho se registró en el sector del Barrio Inglés, el pasado 3 de marzo.

    Por 
    Felipe Rivera
    Referencial. CARLOS ACUNA/ ATON CHILE

    El Juzgado de Garantía de Coquimbo formalizó este viernes a un ciudadano colombiano, de iniciales I.M.C.S., de 37 años, por su presunta participación en el homicidio de una persona ocurrido el 3 de marzo de 2026 en las inmediaciones de calle Melgarejo con Freire, en el sector del Barrio Inglés. La investigación es encabezada por la Fiscalía a través del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

    El fiscal ECOH Ricardo Soto detalló que “se logró determinar en base a las diligencias realizadas por la Policía de Investigaciones en conjunto con el Ministerio Público, que ese día la persona formalizada, junto a otros tres sujetos cuyas identidades están en vías de determinarse, acometieron en contra de la víctima”.

    Añadió que los atacantes “la atacaron con objetos contundentes, con armas cortantes, ocasionándole lesiones que en definitiva terminaron por ocasionarle la muerte”.

    Uno de los elementos clave para vincular al imputado con el crimen fueron los registros audiovisuales levantados durante la investigación. “La participación del imputado logró determinarse en base a videos de seguridad, entre otros el edificio de Aduana de Coquimbo, además de cámaras municipales”, sostuvo Soto. El persecutor agregó que también se reunieron declaraciones de funcionarios de Carabineros y de seguridad municipal que intervinieron tras el ataque.

    Tras la agresión, el ciudadano extranjero fue retenido por personal de seguridad municipal y posteriormente entregado a Carabineros. Su detención fue controlada el lunes pasado y ampliada hasta este viernes, jornada en que el Ministerio Público formalizó la investigación y solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, la que finalmente fue acogida por el tribunal.

    El juzgado fijó un plazo de 90 días para el desarrollo de las diligencias, las que se realizan junto a la Policía de Investigaciones. En paralelo, la fiscalía mantiene activas las pesquisas para identificar al resto de los involucrados. “Se están realizando diligencias por la Policía de Investigaciones en conjunto con el Ministerio Público, a objeto de poder determinar la identidad de los copartícipes”, señaló Soto.

