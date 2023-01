“Esperamos que el Presidente entienda que la única manera de reparar el daño causado es retirar los indultos”: Las reacciones transversales ante la salida de ministra Ríos

Finalmente este sábado se concretó la salida de la ahora exministra Marcela Ríos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, luego de que el Presidente Gabriel Boric le solicitara su renuncia tras una serie desencuentros entre el Mandatario y la secretaria de Estado.

Asediada por el anuncio de la presentación de una acusación constitucional en su contra y la denuncia por el delito de prevaricación que un grupo de diputados de Renovación Nacional ingresó al Ministerio Público por el indulto a Jorge Mateluna, el Presidente Boric decidió relevarla de sus funciones en la cartera de Justicia.

“Finalmente el Presidente de la República acepta la renuncia de la ministra de Justicia, pero pasaron once meses. Once meses en que tenía que mejorar el sistema carcelario y no ceder a las presiones, once meses en que tenía que nombrar a un fiscal nacional y por supuesto once meses en que tenía que aconsejar al Presidente de no indultar a personas con prontuario, de no indultar a personas con indultos anteriores, de no indultar a terroristas. Bien por la salida, esperemos que el próximo ministro de Justicia aporte; pero mal porque Chile perdió once meses en algo fundamental: la justicia”, manifestó el diputado y jefe de bancada de la UDI, Jorge Alessandri.

En la misma línea, el senador Juan Antonio Coloma, remarcó que “solo falta que se retracte y deje sin efecto los Indultos de la vergüenza… De lo contrario, seguiremos adelante con la acusación constitucional”

Ante el anuncio, el secretario general de Renovación Nacional, Diego Schalper, criticó la gestión de la ahora ex ministra y sostuvo que “el Presidente Boric al hablar de las desprolijidades de la ministra de Justicia no hace sino confirmar que hoy día los decretos que han dado origen a los indultos contienen vicios que los hacen ilegales y que los hacen necesariamente retractables”.

En la misma línea, el diputado Schalper señaló en su cuenta de Twitter que los indultos no eran la única razón tras la Acusación Constitucional.

Por lo mismo, el diputado confirmó la vigencia del libelo contra Ríos: “Si bien valoramos la renuncia de la ministra Ríos, la verdad es que la acusación constitucional contra ella no solo tenía que ver con su responsabilidad política, sino que también con el tremendo daño que los indultos le están causando al país, por lo mismo nosotros creemos que la acusación constitucional tiene plena vigencia, seguimos con ganas de presentarla el día lunes y esperamos que el presidente entienda que la única manera de reparar el daño causado es retirar los indultos que están causando un manto de impunidad tremendamente grave en momentos en los que la ciudadanía pode seguridad y orden público”.

En este sentido, a juicio del senador Matías Walker, es un error político que la ministra asuma la responsabilidad de una decisión tomada por el Presidente Boric. “Lo peor sería criminalizar este conflicto”, señaló el parlamentario en entrevista con 24 horas.

En tanto, la senadora Ximena Rincón (Demócratas) aseguró que la “responsabilidad política asumida por la ahora ex ministra Ríos ratifica nuestra posición sobre el error cometido por el Presidente @GabrielBoric al otorgar indultos, medida debe ser revertida a la brevedad!”

Por el lado de Evópoli, el diputado y jefe de bancada, Francisco Undurraga, dijo que “el hilo se cortó por lo más delgado, aquí queda demostrado que la decisión de indultar a delincuentes fue política y no estrictamente judicial. Me parece preocupante y grave la “desprolijidad” que reconocen y me temo no exagerar al decir que el gobierno está en crisis. Le recuerdo al Presidente que la renuncia de la ministra no exime de responsabilidad a la ex secretaria de Estado, por lo que no gatilla que se baje la Acusación”.

Finalmente desde el Partido Repúblicano, el diputado Cristián Araya criticó por medio de su cuenta de Twitter el nombramiento de Luis Cordero como nuevo ministro de Justicia, señalando que “fue un férreo defensor del texto propuesto por la Convención. Definitivamente su comprensión del derecho, la justicia y la institucionalidad tiene una distancia abismal con la opinión mayoritaria de los chilenos”.

Por otra parte, desde el oficialismo se expresaron diversas muestras de apoyo tanto a Ríos como a la autoridad entrante. La diputada Lorena Pizarro (PC) publicó en sus redes sociales: “Todo mi respeto a la ex ministra de Justicia @mriost. Valoro enormemente su gestión. Los indultos a presos políticos eran un imperativo moral que ella no eludió. Gran valentía compañera, éxito en sus nuevos desafíos”.

Más crítico fue el expresidente de la Cámara Baja, diputado Raúl Soto (PPD), quien aseveró que “cuando se cometen errores y se pagan costos en política, lo que corresponde es asumir las responsabilidades, y por eso valoramos la renuncia de la exministra Ríos, y que asuma la cartera de Justicia un hombre con vasta trayectoria y experiencia comprobada en el mundo jurídico, como es el profesor Luis Cordero Vega, a quien le deseamos el mejor de los éxitos y creemos que va a corregir el rumbo de este gobierno en materia de Justicia”.

Finalmente, desde Convergencia Social respaldaron la labor de la exsecretaria de Estado, sentenciando que “agradecemos la gestión y la convicción que ha tenido la exministra de Justicia, Marcela Ríos, en un ministerio que conlleva grandes desafíos. Cuidar y proteger los DDHH ha sido prioridad para la exministra amparando siempre la dignidad y los derechos fundamentales”.