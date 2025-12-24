SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Estudio aborda efecto de las brechas socioeconómicas en el interés por la ciencia: a menores ingresos, menos valor se le da

    Un trabajo comandado por la UDP revela que la confianza en la ciencia varía según el ingreso: mientras en los hogares que superan los $1,5 millones alcanza el 92%, entre quienes viven con menos de $500 mil desciende a 75%, profundizando una brecha social en el acceso al conocimiento.

    Francisco CorvalánPor 
    Francisco Corvalán
    Foto Referencial: Reuters.

    El acceso a la información científica y su consumo varían significativamente en Chile según diversas condiciones acorde a lo que revela un reciente estudio de la académica e investigadora de la Escuela de Periodismo de la U. Diego Portales, Macarena Peña y Lillo, y su equipo. Este trabajo se propuso evaluar la forma en que los chilenos se informan sobre ciencia y su percepción sobre este campo en particular.

    Con un interés ciudadano que supera el 70%, pero con brechas persistentes por edad, género, nivel socioeconómico y territorio, la relación de los chilenos con la ciencia aparece marcada por contrastes. Esa es una de las principales conclusiones del informe Percepciones y hábitos de consumo de información de ciencia en Chile: conectando audiencias con el patrimonio científico nacional y regional”.

    El trabajo fue liderado por la UDP en colaboración con la Universidad Andrés Bello (UNAB), y contó con la participación de investigadores de la U. de Antofagasta y del Instituto Antártico Chileno (INACH).

    El estudio incluyó una encuesta nacional de más de 2.000 personas de entre 18 y 85 años, junto con un trabajo cualitativo en grupos focales en regiones extremas como Antofagasta y Punta Arenas, y se centró en las audiencias y su consumo de información relacionada a la ciencia. “Queríamos explorar en qué medida las personas consumen este tipo de contenido, dónde la consumen y cómo se relacionan con ella”, explica Peña y Lillo.

    La muestra de la encuesta tuvo una edad promedio de 39,5 años y una distribución de género equilibrada, con una leve mayoría de mujeres (53,4%). Más de un tercio de los participantes cuenta con estudios universitarios completos o de posgrado, mientras que un 21% tiene formación técnica completa y un 19% educación media completa. En términos geográficos, el 55% reside en la Región Metropolitana, el 28% en la zona sur y el 16% en la zona norte, con una distribución socioeconómica que abarca todos los segmentos, desde ABC1 hasta E.

    Uno de los hallazgos más destacados de la encuesta es el alto interés por la ciencia entre los chilenos: un 79% asegura sentirse “interesado o muy interesado” en temas científicos. Sin embargo, este interés no se traduce de igual manera en el consumo de actividades presenciales relacionadas con la ciencia, como la visita a museos o charlas, donde las personas de regiones, especialmente del sur del país, reportan menor participación.

    Las áreas que concitan mayor atención son las ciencias médicas y de la salud, seguidas por la ingeniería y la tecnología, y luego por las ciencias naturales. En el extremo opuesto, las ciencias agrícolas y veterinarias despiertan menor interés.

    Pero las desigualdades en el acceso a la información son evidentes cuando se analiza el nivel socioeconómico. “El 92% de las personas en el grupo de alto ingreso (más de $ 1,5 millones mensuales) expresa un alto interés en la ciencia, en comparación con el 75% en el grupo de menores ingresos (menos de $ 500.000)”, detalla la investigadora. En otras palabras, señala que uno de cada cuatro hogares de menores ingresos no tiene interés en el conocimiento científico, sugiriendo que el nivel educativo y económico afecta no sólo el interés, sino la confianza en las instituciones científicas.

    Los resultados plantean desafíos claros: reducir las brechas de acceso y confianza, fortalecer la presencia territorial de la ciencia y repensar los canales de comunicación en un ecosistema mediático cada vez más fragmentado. Una tarea clave si se busca que el conocimiento científico no solo sea valorado, sino también comprendido y apropiado por amplios sectores de la sociedad.

    Imagen de referencia.

    Por otra parte, el consumo de información científica en Chile está fuertemente mediado por plataformas digitales y audiovisuales. Los buscadores de internet, como Google, junto con YouTube, documentales y canales de televisión especializada, aparecen como las principales vías de acceso a contenidos científicos.

    El estudio también evidenció diferencias en el consumo de contenidos científicos en función de la edad, el nivel educativo y el género. A pesar de que los adultos mayores muestran el mayor interés en la ciencia, su participación en plataformas digitales es baja. Asimismo, los hombres reportan, en promedio, mayor interés por la ciencia, mayor atención a la cobertura científica y actitudes más favorables hacia ella en comparación con las mujeres. A su vez, la edad aparece como un factor clave: mientras en el grupo de 66 a 85 años un 90% declara estar interesado o muy interesado en la ciencia, en el segmento más joven —entre 18 y 25 años— esa cifra desciende a un 75%.

    Por otro lado, los jóvenes, aunque declaran menor interés, consumen más contenido científico, especialmente en redes sociales como Instagram y TikTok.

    Otro aspecto notable que surgió de las conversaciones en grupos focales es la influencia de los divulgadores científicos en redes sociales, quienes son percibidos como relevantes por la audiencia. “En los focus group aparecieron varias menciones a personas, como el profesor José Maza o Tere Paneque. En Antofagasta apareció también Cristina Dorador como referente”, explicó Peña y Lillo.

    Aunque, remarca, la calidad del contenido no siempre está garantizada en estos canales. “La democratización del acceso a la información científica a través de las redes sociales trae consigo el riesgo de la proliferación de discursos no validados científicamente”, advirtió la profesora.

    Teresa Paneque.

    El estudio también deja abierta la puerta a futuras investigaciones. “Marcar tendencias a lo largo de los años será clave para entender cómo la digitalización y la inteligencia artificial afectan el consumo de información científica”, concluyó Peña y Lillo. Estos hallazgos, según destaca, invitan a reflexionar sobre el papel de la información científica en la sociedad chilena y la importancia de fomentar un acceso equitativo a contenidos de calidad que contribuyan al conocimiento en la ciudadanía.

    Más sobre:CienciaInterésUDPMacarena Peña y LilloFake news

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Netanyahu anuncia una nueva inversión millonaria para fortalecer la industria armamentística israelí

    Dictan prisión preventiva para imputado por homicidio del “Dios de la Guerra”, el líder criminal acribillado en 2024 en La Pintana

    Comandante en jefe de la Armada visita a infantes de marina desplegados en la Macrozona Sur en vísperas de Navidad

    Expertos de la ONU advierten que bloqueo por parte de EE.UU. a Venezuela es un “ataque armado”

    “Ajustes manuales irregulares”: Clínica Las Condes anuncia millonaria corrección contable y prepara acciones judiciales

    Rusia prevé reanudar próximamente los contactos con EE.UU. sobre el plan de paz para Ucrania

    Lo más leído

    1.
    Con luces de Navidad y en plena vía pública: Carabineros detecta “árbol” de marihuana de tres metros en San Bernardo

    Con luces de Navidad y en plena vía pública: Carabineros detecta “árbol” de marihuana de tres metros en San Bernardo

    2.
    “Parece todo un dilema el de Pía”: Irina Karamanos reflexiona ante retorno del rol de la primera dama en gobierno de Kast

    “Parece todo un dilema el de Pía”: Irina Karamanos reflexiona ante retorno del rol de la primera dama en gobierno de Kast

    3.
    Leitao bajo la mira del Ministerio Público: Fiscalía abre investigación para indagar déficit de $16.300 millones en Peñalolén

    Leitao bajo la mira del Ministerio Público: Fiscalía abre investigación para indagar déficit de $16.300 millones en Peñalolén

    4.
    Iba desde Bolivia a España: incautan carga de casi 20 toneladas de madera impregnada con cocaína en puerto de Arica

    Iba desde Bolivia a España: incautan carga de casi 20 toneladas de madera impregnada con cocaína en puerto de Arica

    5.
    Ministra María Teresa Letelier se despide del Poder Judicial y suben a cuatro los cupos en la Corte Suprema

    Ministra María Teresa Letelier se despide del Poder Judicial y suben a cuatro los cupos en la Corte Suprema

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Stranger Things: a qué hora se estrenan los nuevos episodios del Volumen 2 de la temporada 5

    Stranger Things: a qué hora se estrenan los nuevos episodios del Volumen 2 de la temporada 5

    El horario del Metro de Santiago para este miércoles 24 y jueves 25 de diciembre

    El horario del Metro de Santiago para este miércoles 24 y jueves 25 de diciembre

    ¿Cómo cambiar un regalo? Sernac explica el funcionamiento de la garantía legal

    ¿Cómo cambiar un regalo? Sernac explica el funcionamiento de la garantía legal

    Estudio aborda efecto de las brechas socioeconómicas en el interés por la ciencia: a menores ingresos, menos valor se le da
    Chile

    Estudio aborda efecto de las brechas socioeconómicas en el interés por la ciencia: a menores ingresos, menos valor se le da

    Dictan prisión preventiva para imputado por homicidio del “Dios de la Guerra”, el líder criminal acribillado en 2024 en La Pintana

    Comandante en jefe de la Armada visita a infantes de marina desplegados en la Macrozona Sur en vísperas de Navidad

    “Ajustes manuales irregulares”: Clínica Las Condes anuncia millonaria corrección contable y prepara acciones judiciales
    Negocios

    “Ajustes manuales irregulares”: Clínica Las Condes anuncia millonaria corrección contable y prepara acciones judiciales

    Gremio de la minería designa a Alejandro Canut de Bon como nuevo director en la estatal Enami

    ¿Joaquín Villarino a Codelco?: “No cabe ninguna duda que es halagador (...) Estoy muy bien donde estoy”

    La explosión de una bomba en Moscú provocó la muerte de 2 policías, días después del atentado contra un general de Rusia
    Tendencias

    La explosión de una bomba en Moscú provocó la muerte de 2 policías, días después del atentado contra un general de Rusia

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    Qué se sabe del despliegue de tropas y aeronaves adicionales de EEUU en el Caribe

    Paqui Meneghini aborda su salida de O’Higgins mientras afina su llegada a la U
    El Deportivo

    Paqui Meneghini aborda su salida de O’Higgins mientras afina su llegada a la U

    Concepción entrega una lista de nueve jugadores que no seguirán en su retorno a Primera

    Nuevo golpe al LIV Golf de Joaquín Niemann: Brooks Koepka anuncia su salida del circuito y el PGA Tour le abre las puertas

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande
    Finde

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Qué esperar de la decisiva segunda tanda del final de Stranger Things: ¿quiénes corren mayor peligro?
    Cultura y entretención

    Qué esperar de la decisiva segunda tanda del final de Stranger Things: ¿quiénes corren mayor peligro?

    Cómo Joe Pesci y Daniel Stern se transformaron en los villanos de Mi Pobre Angelito

    Mi Burrito Sabanero, la historia de un hit navideño con voz de niño (y por el que no ganó un peso)

    Netanyahu anuncia una nueva inversión millonaria para fortalecer la industria armamentística israelí
    Mundo

    Netanyahu anuncia una nueva inversión millonaria para fortalecer la industria armamentística israelí

    Expertos de la ONU advierten que bloqueo por parte de EE.UU. a Venezuela es un “ataque armado”

    Rusia prevé reanudar próximamente los contactos con EE.UU. sobre el plan de paz para Ucrania

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés
    Paula

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años