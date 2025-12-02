VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Eva Flandes, rectora U. SEK: “El nuestro fue un proceso desprolijo por parte de la Comisión Nacional de Acreditación”

    Luego de que la Comisión Nacional de Acreditación le quitara el sello de calidad a la institución, la casa de estudios apeló en el Consejo Nacional de Educación, que de manera unánime retrotrajo esa decisión inicial. “Nuestra universidad ha demostrado que la CNA no tenía argumentos para rechazarnos”, dice la autoridad de la casa de estudios.

    Roberto GálvezPor 
    Roberto Gálvez
    Foto: Andres Perez Andres Perez

    Casi a fines de 2024 la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) le rechazó la acreditación a la Universidad SEK, en un proceso plagado de polémicas. “Fuimos el niño símbolo”, dice la rectora de la casa de estudios, Eva Flandes. Ocurre que su institución fue una de las primeras en verse afectadas por los nuevos criterios y estándares que rigen desde 2023. Pero la universidad siempre manifestó su intención de apelar, argumentando que el proceso tenía vicios. Así llegó al Consejo Nacional de Educación (CNED), órgano que puede retrotraer las decisiones de la CNA, lo que finalmente ocurrió hace casi un mes, tras acuerdo unánime del consejo y que implica una acreditación por tres años, pero, además, un triunfo de la SEK en su lucha ante el CNA.

    ¿Cómo cataloga el proceso?

    La universidad se ha ido presentando a distintos procesos de acreditación y en el último lo hicimos con los nuevos criterios y estándares. De alguna manera fue un momento de ensayo y error.

    Como conejillos de Indias.

    Un poco. Nos sometimos a las guías de la CNA, pedimos aclaraciones y consideramos que cumplíamos todos los criterios de acreditación, como mínimo en el nivel 1. Nos sometimos a la visita de pares, ese informe dio por cumplidos la mayoría de los criterios en el estándar 1 y algunos en el 2, y de ahí la CNA determinó no acreditar a la universidad. Bajo ninguna circunstancia imaginamos que nos iban a rechazar. Nosotros interpretamos que tuvo mucho peso el informe financiero de la Superintendencia de Educación Superior (SES). En ese momento la U. SEK estaba bajo un plan de recuperación no alzado. Pero además ese informe con fines de acreditación de la SES tenía errores manifiestos que hicimos ver a la CNA. Uno de nuestros argumentos fue que la situación financiera del informe no era actualizada. La CNA le solicitó a la SES un informe actualizado, pero la SES se demoró más del tiempo que le dieron y la CNA, básicamente, mantuvo su decisión. Claramente este nuevo sistema de criterios y estándares está en un proceso de ajuste. Nos llama la atención, además, que la distancia entre el acuerdo de la CNA y el informe de pares fuera tan flagrante.

    ¿A qué lo atribuye?

    A que la CNA no quiso arriesgarse a acreditar a una institución que en los papeles todavía estaba bajo un plan de recuperación, porque si nos vamos al recurso de apelación en el CNED, lo que ahí se hace es una aplicación técnica de los criterios y estándares. Y la U. SEK cumple con, al menos, el estándar 1 en todos los criterios.

    ¿Pero es solo una corrección metodológica o hay algo más?

    La situación financiera de las universidades ha estado muy presente últimamente. Pero una cosa es el rol de la SES en la evaluación financiera, y otra es el rol de la CNA en la calidad. Si la CNA se toma solo de los aspectos financieros para rechazar una acreditación, estamos teniendo una doble supervisión. Lo que siempre hace la CNA es asumir el informe de la SES, y acá no fue así. No dudamos de las capacidades de la CNA, pero no se puede echar abajo una acreditación así.

    ¿Hubo negligencia?

    Es difícil calificarlo así, yo creo que nuestra acreditación fue un proceso desprolijo por parte de la CNA. Si tienes que justificar una decisión vas a tratar de buscar los elementos donde sea y pueden parecer un poco burdos, porque estás forzado a buscarlos. De hecho, hay interpretaciones muy erróneas que dudo mucho que la Secretaría Técnica los haya hecho inconscientemente. Nos cuestionaron no tener seguimiento de titulados de las carreras técnicas, pero son muy nuevas, al momento de la acreditación no teníamos titulados. Se enviaron las evidencias, pero insistieron. Tomaron la decisión de no acreditarnos por otros motivos y no por la aplicación de criterios y estándares. Y te vas dando cuenta de que hicieron exigencias que no corresponden.

    Foto: Andres Perez Andres Perez

    ¿Hubo un mirar en menos a una universidad no tradicional?

    Sí, también creo que es eso; además, la universidad es laica, no es de ningún grupo empresarial, de ningún grupo político, y golpearnos no tenía mucho impacto.

    ¿Vio otras falencias graves?

    Sí, por ejemplo, documentos que cargamos al sistema que nunca fueron revisados, porque se decía que “no se entregó información”, y estaba todo ahí. Y luego también interpretación equivocada de documentos que uno entendería que la CNA, sobre todo la Secretaría Técnica, maneja.

    Posterior a la decisión del CNA, ¿ha habido contacto con ellos?

    No, estamos abocados al proceso de admisión, hay que recuperar el año perdido, pero vamos a tener que conversar.

    ¿Se pone en duda el sistema de acreditación con esto?

    Jamás me atrevería a ponerlo en duda. Chile tiene un buen sistema de aseguramiento de la calidad y de acreditación. Otra cosa es cómo se aplica.

    ¿Se puede poner en duda la aplicación entonces?

    No debería suceder. La definición de criterios y estándares venía a resolver la subjetividad. Si bien la CNA insiste en que no es una rúbrica, un estándar en sí mismo sí es una rúbrica, porque te define ciertos parámetros, lo que es muy bueno. El problema es que en nuestro caso claramente no se aplicó. Pero también vemos que se requiere mejor capacitación incluso dentro de los comisionados, porque da la impresión de que tampoco están muy inmersos en los nuevos criterios y estándares. No solo necesitan capacitación los pares evaluadores, sino también en la comisión y la Secretaría Técnica.

    Foto: Andrés Pérez Andres Perez

    ¿Cuánto daño reputacional les hizo este proceso?

    Mucho daño. Cuando nos rechazaron la acreditación salimos en todos los medios como la primera universidad no acreditada con los nuevos criterios y estándares. El presidente de la CNA (Andrés Bernasconi) hizo declaraciones de cómo funciona el sistema, que quedan fuera las instituciones que no cumplen. Pero nuestra universidad ha demostrado que la CNA no tenía argumentos para rechazarnos la acreditación. Nos hizo mucho daño de reputación en el medio, entre pares, en el sistema, pero también un impacto importante en el alumnado. Pasamos de matricular 1.400 un año, a 700. Fueron aproximadamente dos mil millones de pesos en términos financieros.

    ¿Hay una conversación pendiente con Andrés Bernasconi?

    Esa conversación no tiene mucho destino. Ellos saben que la universidad merecía estar acreditada por lo menos en el nivel 1. Pero pesó más el supuesto riesgo de acreditar a una institución con una situación financiera que no estaba aclarada por la SES. Ellos se escudaron. Me llama la atención que sabiendo que podrían haber resuelto de otra forma, porque había un informe mucho más favorable, no lo esperaran. El CNED sí lo tomó, pero al mismo tiempo si la CNA lo tomaba tenía que dar vuelta todas las debilidades que habían levantado y eso era dejar en evidencia que no habían aplicado bien la evaluación.

    Más sobre:EducaciónEducación superiorCNAUSEKUniversidad SEKAcreditaciónComisión Nacional de AcreditaciónConsejo Nacional de Educación

