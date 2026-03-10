SUSCRÍBETE
    Nacional

    Fiscalía da a conocer chats de Hermosilla y Guerra sobre causa contra Chadwick por el 18-O y gestión por Héctor Espinosa

    Según los diálogos, el abogado propuso al entonces persecutor que la indagatoria involucrase al que era director de la PDI en esos días.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    En el marco del interrogatorio a Manuel Guerra durante su formalización, el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, dio a conocer extractos de las comunicaciones del imputado con el penalista Luis Hermosilla.

    Entre los chats encontrados en el teléfono incautado a Hermosilla por el caso Audio figuran diálogos del abogado con el otrora fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Oriente sobre la investigación a Andrés Chadwick por el llamado estallido social.

    Los contactos incluyeron gestiones para involucrar a la Policía de Investigaciones y a su entonces director, Héctor Espinosa, en la causa.

    Hermosilla fue el abogado de Espinosa al inicio de la investigación que terminó con el exjefe policial condenado a 17 años de cárcel por delitos de corrupción en una sentencia que la Corte Suprema ratificó este lunes.

    En los chats, divulgados en la audiencia de este martes y asumidos por el imputado, también aparece un ofrecimiento que hizo Guerra al abogado asesor del Ministerio del Interior para reunirse con el Presidente Sebastián Piñera y entregarle orientación sobre lo que estaba ocurriendo con las protestas.

    “¿Existe la posibilidad cierta de conseguir la oportunidad de reunirme con el Presidente de la República? Me interesa hablar con él, servirle de ayuda en algo para que no haga tonteras y tenga algunos datos duros”, le manifestó Guerra a Hermosilla en un mensaje del 7 de enero de 2020.

    Guerra explicó que su intención era informarle al gobernante sobre grupos que habrían estado “operando en Santiago” y advertirle respecto a lo que iría a ocurrir en marzo.

    Consultado por si informó al fiscal nacional, Jorge Abbott, sobre esas gestiones, Guerra dijo no recordarlo.

    La reunión con el Presidente, hoy fallecido, se habría efectuado a los días.

    El 17 de enero de 2020, Hermosilla consultó por la denuncia contra Andrés Chadwick.

    “Felipe Sepúlveda la trabajará con OS7”, informó Guerra al abogado.

    Luis Hermosilla solicitó “facultar a la PDI para investigar”.

    “Héctor está disponible absolutamente para ayudar”, le aseguró.

    Manuel Guerra hizo ver su desconfianza respecto a una medida de este tipo, planteando que el involucrar a la policía civil en una causa sobre actuación de uniformados podía ser complejo.

    “Los amigos PDI son buenos. Pero la parafernalia a veces lo sobrepasa. Héctor, con todo el cariño que le tengo, el último tiempo anda anunciando resultados que nunca llegan, hablando de organizaciones que aún no se visibilizan. Hasta el Presidente estaba medio escéptico”, le comentó Guerra al abogado.

