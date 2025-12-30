SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Gobierno designa a Macarena Cortés como la primera directora de la Defensoría de las Víctimas

    Anteriormente había trascendido que el Ejecutivo se había inclinado por la exdefensora de la Niñez Patricia Muñoz, lo que generó polémica debido al avanzado estado de embarazo de la abogada y a que en consideración de ello pronto tendría que hacer uso de sus descansos prenatal y posnatal.

    Paz Rubio
    En la tarde de este martes el gobierno designó a Macarena Cortés Camus como la primera directora de la Defensoría de las Víctimas.

    Desde el Ejecutivo comunicaron que la abogada asumirá su cargo el 1 de enero del año entrante e hicieron un breve repaso de su trayectoria profesional: cuenta con estudios de postítulo en justicia restaurativa en la Universidad de Ginebra; en gerencia social y políticas públicas en FLACSO; en protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en UNICEF y Universidad de Diego Portales, y responsabilidad penal adolescente, en la Universidad de Chile.

    También transparentaron que actualmente Cortés se desempeña como jefa de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En su linkedin, de hecho, Cortés Camus indica que antes de desempeñarse en ese cargo fue abogada en el Sename (2003-2006) y en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2006-2010). En la misma secretaría de Estado ejerció como jefa del Departamento de Menores (2010-2016).

    La ley que crea la repartición fue promulgada el pasado 5 de noviembre, en una ceremonia encabezada por el Mandatario en el Palacio de La Moneda.

    El Jefe de Estado destacó en la ocasión que con este nuevo servicio ahora “es posible y es un derecho de las víctimas tener atención integral jurídica, pero también psicológica, también social”.

    Anteriormente había trascendido que el Ejecutivo se había inclinado por la exdefensora de la Niñez Patricia Muñoz, lo que generó polémica debido al avanzado estado de embarazo de la abogada y a que en consideración de ello, pronto tendría que hacer uso de sus descansos prenatal y posnatal.

