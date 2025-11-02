Prisión preventiva para imputado por muerte de sujeto apuñalado fuera de un local nocturno en La Serena

Un hombre perdió la vida durante la madrugada del sábado en el sector del borde costero de La Serena luego de ser apuñalado en las afueras de un local nocturno.

Los hechos se registraron en Avenida del Mar, donde la víctima fue apuñalada en reiteradas ocasiones por un sujeto.

Según detalló el Fiscal Adjunto del Sistema de Análisis Criminal, Carlos Vidal, “estos hechos se desarrollan en la madrugada del día primero de noviembre del presente año, oportunidad en que se ataca con un elemento cortopunzante en reiteradas ocasiones a una víctima que se encontraba en la Avenida del Mar en el exterior de algunas discotecas que hay en el lugar”.

Tras una serie de diligencias, es que el ministerio público obtuvo una orden de detención y logró la detención de un sujeto, el cual fue formalizado por homicidio durante este domingo en el Juzgado de Garantía de La Serena.

“Se procede a formalizar la investigación en contra de esta persona por un delito de homicidio, hecho ocurrido en la fecha que he señalado, en la madrugada que he indicado, y en la cual se ataca, como señalaba, con un elemento cortopunzante en contra de una víctima propinándole más de 20 heridas”, agregó el fiscal.