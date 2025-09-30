Incluye inspección al servicio y equipos tecnológicos: Contraloría realiza inédita fiscalización en complejo fronterizo de Colchane

Una delegación de la Contraloría General de la República (CGR), encabezada por la contralora Dorothy Pérez, llegó este martes a la Region de Tarapacá con el propósito de fiscalizar en terreno las instalaciones fronterizas y los servicios del complejo fronterizo de Colchane.

La inédida inspección contempla la revisión del funcionamiento del Plan Frontera Segura, el Programa de Despliegue de las Fuerzas Armadas en la zona y la administración de los complejos fronterizos, con el fin de revisar las condiciones operativas y de infraestructura del Paso Fronterizo de Colchane.

Además, está contemplado examinar controles respecto de los sistemas tecnológicos que se utilizan en el lugar, así como otros recursos físicos.

Junto a Dorothy Pérez viajaron el jefe de la División de Fiscalización, Ricardo Provoste; la Contralora Regional de Tarapacá, Paula Vera; el jefe de Control Externo de dicha sede, Carlos Bruna; además de fiscalizadores de la mencionada dependencia.

Otras líneas de control que involucra esta inspección en terreno son los equipos tecnológicos vinculados al Servicio Nacional de Aduanas, el Servicio Agrícola y Ganadero, Carabineros de Chile y PDI.

De igual manera, se verifica la correcta adquisición, instalación y funcionamiento de la maquinaria correspondiente a los efectos de realizar el control migratorio adecuado, además de conocer y evaluar los tipos de estrategia diseñadas para las labores en la frontera.

Desde Contraloría señalaron que dicha acción es “un nuevo hito institucional, que refuerza la estrategia de velar por el cumplimiento de las funciones y servicios que el Estado entrega a la ciudadanía”.

El despliegue de la CGR en la región también incluye la visita del subcontralor general, Víctor Hugo Merino; y del jefe de la División de Función Pública, Alejandro Riquelme, a la sede regional de la Contraloría en Tarapacá, donde se han reunido con funcionarios para interiorizarse respecto de las necesidades y quehacer de dicha dependencias.