Investigan hallazgo de cadáver calcinado en Copiapó

Este sábado, el equipo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) Copiapó y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Chile (Labocar) comenzaron a realizar diligencias investigativas luego de hallar un cuerpo calcinado en el sector de Paipote en Copiapó, Región de Atacama.

La fiscal Paula Barrueto Salgado indicó que, luego del hallazgo, se coordinó la presencia en el lugar de la Brigada de Homicidios de la PDI Copiapó para indagar las circunstancias del fallecimiento y determinar los momentos previos al deceso de esta persona.

En la misma línea, la fiscal solicitó la concurrencia de personal de Labocar y sus peritos para indagar incendios dada las características de este hecho.

Además, se está investigando la identidad de la víctima .

“Con la función investigativa de ambas policías la Fiscalía buscará esclarecer lo ocurrido y determinar si en estos hechos hubo intervención de terceras personas o bien si el inicio del fuego surgió de manera accidental. Todo lo cual, por ahora, está siendo indagado”, dijo Barrueto.

Por su parte, el subprefecto Marcelo González, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI Copiapó, señaló que “se concurrió tras coordinación con la Fiscalía, a un sector en la localidad de Paipote para realizar diligencias en virtud a un hallazgo de cadáver. Las diligencias investigativas realizadas en el sitio de suceso permitieron establecer que el cuerpo se encontraba reducido y calcinado”.

“Las indagatorias continúan en desarrollo con el objetivo de establecer la identidad de la víctima, además se está a la espera de la autopsia a cargo del Servicio Médico Legal. Con esos antecedentes, se continuará el trabajo policial enfocado en establecer la dinámica del hecho”, concluyó.