SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Investigan hallazgo de cadáver calcinado en Copiapó

De acuerdo al subprefecto Marcelo González, "las indagatorias continúan en desarrollo con el objetivo de establecer la identidad de la víctima, además se está a la espera de la autopsia a cargo del Servicio Médico Legal. Con esos antecedentes, se continuará el trabajo policial enfocado en establecer la dinámica del hecho”.

María José HalabiPor 
María José Halabi

Este sábado, el equipo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) Copiapó y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Chile (Labocar) comenzaron a realizar diligencias investigativas luego de hallar un cuerpo calcinado en el sector de Paipote en Copiapó, Región de Atacama.

La fiscal Paula Barrueto Salgado indicó que, luego del hallazgo, se coordinó la presencia en el lugar de la Brigada de Homicidios de la PDI Copiapó para indagar las circunstancias del fallecimiento y determinar los momentos previos al deceso de esta persona.

En la misma línea, la fiscal solicitó la concurrencia de personal de Labocar y sus peritos para indagar incendios dada las características de este hecho.

Además, se está investigando la identidad de la víctima.

“Con la función investigativa de ambas policías la Fiscalía buscará esclarecer lo ocurrido y determinar si en estos hechos hubo intervención de terceras personas o bien si el inicio del fuego surgió de manera accidental. Todo lo cual, por ahora, está siendo indagado”, dijo Barrueto.

Por su parte, el subprefecto Marcelo González, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI Copiapó, señaló que “se concurrió tras coordinación con la Fiscalía, a un sector en la localidad de Paipote para realizar diligencias en virtud a un hallazgo de cadáver. Las diligencias investigativas realizadas en el sitio de suceso permitieron establecer que el cuerpo se encontraba reducido y calcinado”.

“Las indagatorias continúan en desarrollo con el objetivo de establecer la identidad de la víctima, además se está a la espera de la autopsia a cargo del Servicio Médico Legal. Con esos antecedentes, se continuará el trabajo policial enfocado en establecer la dinámica del hecho”, concluyó.

Lee también:

Más sobre:PolicialCopiapóRegión de AtacamaBrigada de HomicidiosLabocar

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Donald Trump anuncia despliegue de militares en Portland ante protestas

ME-O por Jeannette Jara: “No quiero parecer irónico ni sarcástico, pero no tiene programa de gobierno ni equipo”

Diputados de la CEI de casa de Allende cargan contra Boric tras declarar no haber sido informado por inhabilidad constitucional

31 ciudadanos chilenos llegan a Santiago tras ser deportados desde Estados Unidos

Bancada RN pide a senadora Vodanovic poner en tabla proyecto que tipifica como delito el ingreso irregular al país

Adolescente mata a hombre durante incidente de violencia intrafamiliar en Iquique

Lo más leído

1.
Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

2.
A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Real Madrid por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Real Madrid por TV y streaming

3.
EE.UU. le revoca la visa a Gustavo Petro tras participar en manifestación junto a Roger Waters en Nueva York

EE.UU. le revoca la visa a Gustavo Petro tras participar en manifestación junto a Roger Waters en Nueva York

4.
El encontronazo en el Concejo de Las Condes por la idea de alcaldesa San Martín de remover a funcionarios de Control

El encontronazo en el Concejo de Las Condes por la idea de alcaldesa San Martín de remover a funcionarios de Control

5.
Tras denuncia de Matthei sobre deuda en el Serviu: Guillermo Ramírez recalca que la UDI no tramitará la Ley de Presupuesto

Tras denuncia de Matthei sobre deuda en el Serviu: Guillermo Ramírez recalca que la UDI no tramitará la Ley de Presupuesto

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver el duelo de Fernando González contra Nicolás Lapentti

A qué hora y dónde ver el duelo de Fernando González contra Nicolás Lapentti

ME-O por Jeannette Jara: “No quiero parecer irónico ni sarcástico, pero no tiene programa de gobierno ni equipo”
Chile

ME-O por Jeannette Jara: “No quiero parecer irónico ni sarcástico, pero no tiene programa de gobierno ni equipo”

Diputados de la CEI de casa de Allende cargan contra Boric tras declarar no haber sido informado por inhabilidad constitucional

Investigan hallazgo de cadáver calcinado en Copiapó

Presupuesto 2026: Retomar el ancla fiscal
Negocios

Presupuesto 2026: Retomar el ancla fiscal

Álvaro García: “La magia con que algunos creen que se puede reducir el gasto fiscal no es una buena receta”

El sector inmobiliario ya ve brotes verdes: ventas de viviendas suben tras subsidio a tasas hipotecarias

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?
Tendencias

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

“Fascist Yoga”: el libro que revela los vínculos entre el yoga y movimientos extremistas

Atlético desnuda los defectos de Real Madrid y le propina una goleada histórica en el derbi
El Deportivo

Atlético desnuda los defectos de Real Madrid y le propina una goleada histórica en el derbi

El Crystal Palace da el batacazo ante el Liverpool: se instala como el único invicto y se mete en la pelea por la Premier

Conmebol fija las fechas de las semifinales de la Copa Sudamericana y le da una buena noticia a la U

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Reseña de libros: de la biografía de Hannah Arendt a Vicente Huidobro
Cultura y entretención

Reseña de libros: de la biografía de Hannah Arendt a Vicente Huidobro

Tulio Triviño desde un escritorio: cómo 31 Minutos alista su debut en el Tiny Desk

Carlos Pinto vuelve a su faceta literaria: “Recién estoy saliendo de la universidad de la escritura”

Donald Trump anuncia despliegue de militares en Portland ante protestas
Mundo

Donald Trump anuncia despliegue de militares en Portland ante protestas

Trump pide a la Corte Suprema que apruebe la restricción a la ciudadanía por nacimiento a hijos de padres indocumentados

Irán condena a muerte a dos acusados de espiar para Israel

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición