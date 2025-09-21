Investigan muerte de hombre en Valparaíso: amplían detención de carabinero de civil que lo habría abatido

Hasta el próximo martes extendieron la detención del carabinero de civil que habría abatido la madrugada del sábado a un sujeto que presuntamente lo habría amenazado con un arma de fuego en Valparaíso.

Según los antecedentes preliminares, el hecho habría ocurrido en el sector de Tierras Rojas de Valparaíso. En circunstancias que todavía son investigadas por las policías y Fiscalía, el funcionario policial habría sido amenazado con un arma de fuego por parte del fallecido.

Fue en respuesta a ello que el funcionario policial habría usado su arma institucional para dar muerte a esta persona, que habría fallecido en el lugar. El occiso contaría con antecedentes penales previos.

La determinación del Juzgado de Garantía de Valparaíso se debió a la solicitud por parte de Fiscalía, que estimó que todavía faltan algunas diligencias investigativas relevantes para eventual formalizar o no al funcionario policial por algún delito.

“Lo que se encuentra pendiente es el trabajo técnico que se está efectuando del sitio del suceso por parte de Labocar, la autopsia del occiso y, finalmente, el trabajo investigativo que se encomendó al OS-9 de Carabineros”, detalló el fiscal adjunto de Valparaíso, Arturo Rodríguez.

Por el momento, el tribunal determinó dejar al funcionario policial en prisión preventiva hasta el próximo martes , para “asegurar su comparecencia en los actos del procedimiento”. Rodríguez señaló que el detenido estaría cumpliendo la medida “en una unidad policial de la jurisdicción fiscal”.

Respecto al segundo detenido, que habría estado acompañando al fallecido, su eventual participación en el hecho u otros que se determinen en la investigación se realizará también el próximo martes. Sobre esta persona no habrían solicitudes formales.