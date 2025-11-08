Investigan muerte de hombre tras pelea en local comercial en Iquique

Durante la madrugada de este sábado, el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía de Tarapacá, junto a la Brigada de Homicidios de la PDI de Iquique se constituyeron en la ciudad tras el hallazgo de un hombre fallecido en la vía pública.

De acuerdo con los primeros antecedentes, la víctima -aún no identificada- sería un adulto de sexo masculino.

Las diligencias preliminares apuntan a que el hecho se habría originado tras una pelea dentro de un local comercial ubicado entre Sargento Aldea y Amunátegui, en pleno centro. Posteriormente, el hombre habría salido del recinto, recibido golpes y caído al pavimento, donde murió.

Según informó el fiscal (s) del Equipo ECOH, Daniel Juacida, se desarrollan diversas pericias “para establecer las causas de su muerte como la participación de la persona que la lesiona y posteriormente cae la víctima ocasionando su fallecimiento”.

El fiscal señaló además que, según testimonios recopilados, tras la muerte de la víctima, sujetos sustrajeron sus pertenencias, lo que ha impedido su identificación. El cuerpo presenta lesiones “en la parte posterior de su cabeza como en la nariz”.

El fallecido será trasladado al Servicio Médico Legal, donde se determinará la causa de muerte. La investigación continúa para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.