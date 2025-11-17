Jara ganó en Argentina, Matthei en China y Kast en Malasia: los resultados que dejó el voto chileno en el exterior

Al finalizar la jornada electoral, el Servicio Electoral (Servel) publicó los esperados resultados de la votación chilena en el extranjero. Allí, el desglose dado a conocer por Servel muestra que la candidata del oficialismo, Jeanette Jara, se impuso con fuerza en la mayoría de los países donde también se realizó el proceso de votaciones, para los connacionales que residen fuera del país.

Fueron más de 160 mil chilenos en el exterior los habilitados para participar, en las 427 mesas instaladas en el extranjero. De ellas, fueron escrutadas 288 mesas, correspondiente al 67,45%. Con ello, el Servel comenzó a actualizar en su página web los resultados preliminares.

En Argentina, el país con la mayor cantidad de residentes chilenos en el mundo, la tendencia fue clara: la abanderada por el Partido Comunista (PC) se impuso con casi el 50% de los votos. Le siguió en menor medida el republicano José Antonio Kast, con menos del 20%.

En España, el país europeo con mayor cantidad de chilenos, también venció Jara con casi el 50% de los votos, seguida de Evelyn Matthei con un poco más del 20%.

En Suecia, Jara arrasó con casi el 80% de los votos en las 13 mesas habilitadas y escrutadas del país.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En Nueva Zelanda, que debido a su diferencia horaria fue el primer país que cerró sus mesas y entregó resultados preliminares, Jara se impuso con más de la mitad de los votos (55,15%) tras el conteo, tanto en Auckland como en Wellington.

En Australia se habilitaron dos mesas en Melbourne y Brisbane. En ambas, Jara se impuso con un total de 2.399 votos, logrando casi la mitad de todos los votos. Más atrás venía la candidata por Chile Vamos Evelyn Matthei (UDI), con 702, y el libertario Johannes Kaiser con 726.

En Brasil, donde se instalaron 11 mesas, Jara se imponía con un poco menos de la mitad de todos los votos, seguido por Kast y Kaiser.

Otro país asiático del que se tiene conocimiento sobre los resultados es Corea del Sur. Allí, Jeannette Jara se alzó con la primera mayoría, tras recibir 73 votos.

MARIO TELLEZ

En China, fue la candidata Matthei quien lideró la votación presidencial, según resultados preliminares. La exalcaldesa de Providencia se impuso tras culminar los procesos en Beijing, Guangzhou y Shanghai.

Jara se impuso también en la ciudad de Tokio, única ciudad de votación en el país nipón. La candidata de izquierdas acumuló 104 votos en estos resultados preliminares, con una Evelyn Matthei que acabó en 2ª posición, con 40 votos más, y Kaiser en tercer lugar con 29 votos.

En tanto, Kaiser dio la sorpresa y consiguió ganar en Emiratos Árabes Unidos, con un total de 38 preferencias.

LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

Siguiendo con Asia, Evelyn Matthei se alzó con la victoria en Filipinas. En tanto, en Malasia, el primer lugar se lo llevó Kast.

El republicano también ganó en Israel, donde obtuvo un 52% de los votos, seguido de Kaiser, con casi el 30%.

Jara también ganó en Finlandia, tras obtener 103 votos. Matthei habría sido la segunda mayoría, con 37 preferencias.