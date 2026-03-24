Jorge Alessandri (UDI) pide a Schalper (RN) que limite sus críticas públicas al gobierno: “Lo llamaría a hacerlas en privado”

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), emplazó a su par Diego Schalper (RN) a realizar de manera privada las críticas que pueda tener a las medidas adoptadas por el gobierno de José Antonio Kast.

Esto, luego de que el diputado por el Distrito 11, expresara sus reparos a los anuncios realizados por el gobierno, como las modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) y por calificar como una “equivocación” la restricción a la gratuidad en la educación para mayores de 30 años, entre otros cuestionamientos que ha realizado de manera pública,

“No le carguemos la mata a alguien que tuvo que retrasar su formación por hacerse cargo de otras responsabilidades”, dijo el militante de Renovación Nacional en conversación con Canal 13, al tiempo que también apuntó por el desempeño de la vocera de gobierno, Mara Sedini, a quien le pidió “mayor vehemencia” en materia comunicacional.

En este sentido, hoy se conoció que el Presidente Kast llamó la atención a Schalper en medio del comité político ampliado realizado durante la mañana.

En ese contexto, el diputado Alessandri fue consultado en Tolerancia Cero de CNN Chile respecto de las críticas de Schalper sobre el Ejecutivo.

Sobre la reprimenda a Schalper dada por Kast, Alessandri señaló que no estuvo en ese espacio realizado en La Moneda, pero que “cada vez que hay medidas difíciles, los parlamentarios de tu coalición cuando no están informados o no tienen la información correcta, muchas veces se van a desordenar”.

“Yo creo que Diego Schalper es un aporte en la Cámara de Diputados. Es un diputado muy activo, bien formado, que es un aporte en el debate. Lo llamaría a hacer más críticas en privado (...) y quizá, si fuera posible, menos en público”, lanzó Alessandri sobre las opiniones de su par.

Y en esa línea, el legislador gremialista descartó que haya existido un llamado de atención hacia su persona por plantear que el tema de los indultos era algo “inoportuno” de abordar.

“No le han llamado la atención a este presidente. El presidente de la Cámara escucha opiniones y siempre está abierto a escuchar opiniones”, afirmó sobre su relación actual con el Ejecutivo.

En la conversation, Alessandri también fue requerido por la existencia de Chile Vamos, a lo que respondió que “está vivito y coleando”, aunque señaló que no hay aún una coalición de gobierno, lo que aseguró, ha planteado cada vez que se reúne con distintas autoridades en La Moneda.

“Falta un líder que quiera encabezar la coalición”, lanzó Alessandri.