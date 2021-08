Lo que tienes que saber este martes en La Tercera: gobierno anuncia hoy la extensión del IFE y las razones de la renuncia de Parot

Gobierno anuncia hoy la extensión del IFE

Aunque desde La Moneda transmitieron que nunca se pueden descartar cambios de programación de última hora, sobre todo porque hasta anoche no estaba ciento por ciento zanjada la fórmula que se utilizará, la intención del gobierno es anunciar hoy la prolongación del Ingreso Familiar de Emergencia.

De acuerdo a un reporte de los periodistas Carlos Alonso y Paula Catena, la principal traba estaba en resolver hasta cuándo seguir entregando la ayuda económica.

Mientras que en el oficialismo han aumentado la presión para que las transferencias se mantengan hasta diciembre –apostando a que con eso se puedan contener los apoyos a un cuarto retiro de fondos previsionales–, en el Ejecutivo la idea es extenderlo en un mes y medio, es decir hasta completar octubre.

En el gobierno argumentan que ya se evidencia una recuperación de la economía y que las restricciones a la movilidad se han ido levantando, por lo que lo más conveniente sería comenzar a priorizar los incentivos económicos a la contratación laboral.

Además, en Hacienda advierten que una prolongación excesiva del IFE no es sustentable para las cuentas fiscales. Considerando que actualmente el bono supone un costo fiscal en torno a US$ 3.200 millones al mes, extender su entrega hasta fin de año requeriría de unos US$ 10 mil millones. Lee más de esta historia.

Catalina Parot, el día que asumió como enlace entre el gobierno y la Convención Constitucional, junto al subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez.

Repentina renuncia: Parot deja la Secretaría Ejecutiva de la Convención a un mes de asumir el cargo

No solo las críticas a su nombramiento y las desavenencias que tuvo con integrantes de la Convención Constitucional incidieron en la repentina renuncia que ayer oficializó Catalina Parot a su cargo de enlace entre el gobierno y el órgano constituyente. En su decisión habría primado, de hecho, la tensa relación que mantuvo con el subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez.

Según un artículo de las periodistas Paula Catena e Isabel Caro que te invitamos a leer, Parot habría resentido que Pavez ejerciera varias de las atribuciones que le correspondían a ella. Y también era crítica del estilo confrontacional que el segundo hombre de la Segpres mantenía con los convencionales y que, a su juicio, impedía que ella pudiese construir las confianzas necesarias para desempeñar sus funciones.

Con todo, la última actuación pública de Parot como secretaria ejecutiva de la Convención fue un posteo en Twitter en que cuestionó la decisión de los convencionales que integran la comisión de reglamento de sesionar en dependencias facilitadas por la U. de Chile y no usar las salas habilitadas en el ex Congreso. Lee más de esta historia.

A foco...

> Alarmante informe internacional sobre cambio climático: “No hay ningún lugar a salvo”

El último reporte del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) difundido ayer señala que el calentamiento global ha acelerado el aumento del nivel del mar y los deshielos, y está provocando fenómenos extremos como olas de calor, sequías, inundaciones y tormentas.

Por qué importa: el IPCC es el principal informe científico sobre el tema y Linda Mearns, coautora del documento en que participaron 234 investigadores de todo en mundo, advirtió que “no veo que ninguna zona esté a salvo, no hay ningún lugar al que correr o esconderse”

El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo que el informe representa un “código rojo para toda la humanidad”.

En perspectiva: pese a que la creencia de los científicos es que el fenómeno empeorará, estos señalaron que reducciones fuertes y sostenidas de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero limitarían el cambio climático, logrando que las temperaturas puedan estabilizarse en 20 o 30 años. En este sentido, el informe proyectó cinco escenarios alternativos, los que dependerán de cuánto esté dispuesta la humanidad a cambiar. Lee más de esta historia.

Atención con...

> Chile Vamos busca nuevo nombre. ”Chile Puede Más” es uno de los nombres que los partidos de gobierno sondean para inscribir el pacto con el que competirán en las parlamentarias. La nominación alude al eslogan de Sebastián Sichel: “Se puede”. Sigue leyendo

> Liderazgo a prueba. Yasna Provoste se comprometió a asegurar los respaldos de la DC al proyecto que despenaliza el aborto, luego de que en su paso por la Comisión de Mujer una diputada de su partido votara contra la iniciativa. Sigue leyendo

> Se encarecen los hipotecarios. Las tasas de los créditos para la adquisición de viviendas subieron por cuarta vez consecutiva en julio y expertos prevén nuevos incrementos. La causa estaría en los retiros de fondos y la política monetaria del Central. Sigue leyendo

Editorial

IFE y “escasez” de mano de obra

La falta de trabajadores, sobre todo en segmentos de menor calificación, no se debe a las ayudas sociales. Lo que debería preocupar es la capacidad de la economía formal de generar trabajos que atraigan personas desde la informalidad.

Opinión

» Libertad en tiempos de cólera

Ahora que la pandemia nos ofrece un pequeño respiro -la positividad total en Chile no supera el 2%- es hora de reflexionar sin perder de vista que esta es una maratón y no una carrera corta.

Por Gabriel Zaliasnik

» Campañas como si no pasara nada

Luego de las primarias presidenciales del 18 de julio pasado, la toma de posiciones de los distintos partidos, así como la necesidad de definiciones programáticas, cobran velocidad de crucero.

Por María de los Ángeles Fernández

Crónica Estéreo

Una llamada urgente a la acción… Otra vez. El último reporte del Panel Intergubernamental de Expertos de la ONU ha sido descrito como un “código rojo” para la humanidad. Algunas de sus conclusiones son que el calentamiento global está produciéndose mucho más rápido que lo proyectado y que para 2030 se espera que la temperatura media del planeta sea de 1,5 grados celsius mayor a la de los niveles de la era preindustrial.

Revisa aquí el podcast

