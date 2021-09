Lo que tienes que saber este martes en La Tercera: las frenéticas gestiones de La Moneda para que el cuarto retiro no avance al Senado

Las frenéticas gestiones de La Moneda para que el cuarto retiro no avance al Senado

Esta semana se reactivará en la Cámara de Diputados la tramitación del cuarto retiro de fondos previsionales –mañana se votará en particular en la Comisión de Constitución y el jueves, o la próxima semana, en la sala– y aunque en el gobierno dicen contar con los votos para que la iniciativa sea rechazada, en los últimos días han intensificado sus gestiones para mantener alineados a sus parlamentarios y evitar sorpresas de último minuto.

Ayer, por ejemplo, fueron convocados a La Moneda a una reunión con los ministros de la Segpres y Hacienda los diputados de derecha que integran la Comisión de Constitución, entre ellos la RN Paulina Núñez, quien, contrariando la postura del gobierno y del abanderado presidencial del sector, Sebastián Sichel, ya ha adelantado su voto a favor del nuevo rescate.

Según el conteo de Palacio, hasta ayer se requerían 11 votos de diputados de derecha para que el proyecto se apruebe y siga avanzando al Senado.

En este escenario, el diputado Hugo Rey –otro de los parlamentarios de RN que han anticipado su respaldo al nuevo retiro– admitió ayer que no ha sido fácil mantener su postura ante la presión ejercida por el Ejecutivo.

“Está claro que la salida de Curicó del delegado presidencial, y la petición de renuncia de su jefe de gabinete, es una clara señal de que son pasadas de cuenta, porque sucedió inmediatamente cuando dije que votaría a favor. Lo lamento, el gobierno se vuelve a equivocar. Esas presiones reafirman mi posición”, dijo Rey acusando supuestas represalias en su distrito.

Ayer, en tanto, el Presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto de ley corta que enviará al Congreso en las próximas horas y que busca aumentar el monto de la Pensión Básica Solidaria y la cobertura del Pilar Solidario, además de crear una especie de seguro para paliar las lagunas previsionales.

De acuerdo a un artículo de Pulso, las iniciativas tendrán un costo fiscal de US$ 1.100 millones en régimen y se financiarán con modificaciones a cinco exenciones tributarias, entre ellas la que afecta a las ganancias de capital en el mercado bursátil y los beneficios para la compra de viviendas DFL2.

El convencional Rojas Vade, la semana pasada tras declarar en el cuartel Borgoño de la PDI.

Las dudas que surgen luego de que Rojas Vade comunicara su intención de dejar la Convención

Luego de que ayer el convencional Rodrigo Rojas Vade informara su intención de dejar su cargo, diversas interrogantes surgieron en el órgano constituyente respecto de cómo materializar esa dimisión sin vulnerar el ordenamiento jurídico.

“Quiero comunicar mi renuncia a la Convención Constitucional, ya que no volveré a asistir, conectar de forma remota o participar de ninguna otra votación, independiente de mi estado de salud”, dijo Rojas Vade, a dos semanas de admitir haber engañado a la gente al inventar que padecía cáncer.

Pese a la disposición del convencional, distintos expertos señalan que, en estricto rigor, su renuncia no tiene ningún efecto jurídico al no estar contemplado su caso particular en la Constitución.

En este escenario, ayer se abrió un debate respecto de cómo dar sustento legal a su salida, donde algunos mencionan la necesidad de una reforma constitucional que amplíe las causales de cesación del cargo y otros plantean que basta resolver el asunto en el reglamento de la Convención.

También surgieron dudas respecto de la dieta de $ 2,5 millones mensuales que por derecho percibe Rojas Vade y, para muchos lo más importante, si su escaño podrá ser reemplazado, algo que por su condición de independiente no considera la actual Constitución.

Te invitamos a revisar un artículo de la periodista Isabel Caro con todas las opciones que se han puesto en discusión. Lee más de esta historia.

A foco...

> ¿Era esperable el aumento de casos Covid?

Luego de más de tres meses a la baja, los contagios del virus comenzaron a incrementarse durante la última semana, lo que ha generado preocupación en el Ministerio de Salud, debido a que aún falta por considerar el efecto de Fiestas Patrias.

Las cifras: el Minsal informó ayer que en los últimos siete días los casos nuevos confirmados a nivel nacional han aumentado en 8%, mientras que la positividad de los test de PCR no ha vuelto a descender del 1%.

El fenómeno ocurre en momentos en que el gobierno debe decidir si propondrá una prórroga del Estado de Excepción de Catástrofe que vence el 30 de septiembre.

Por qué el alza: expertos dicen que entre los factores que han desencadenado el aumento de casos está la sensación de relajo frente al virus, la realización de fiestas masivas y una menor adherencia al uso de mascarillas. Lee más de esta historia.

Atención con...

> Mulet da un paso al lado. El diputado de la FRVS anunció que bajará su candidatura a la reelección para dedicarse a su defensa legal luego de que la Fiscalía de Copiapó decidiera formalizarlo por el eventual delito de cohecho pasivo. Sigue leyendo

> Las primeras alumnas del Nacional. La pandemia y las clases online habían postergado el ingreso formal de las primeras alumnas al Instituto Nacional. Pero ayer, dos séptimos básicos concretaron una actividad de bienvenida presencial. Sigue leyendo

> La crisis global de Evergrande. Analistas estiman que Chile no es inmune a la crisis financiera del gigante inmobiliario chino, y argumentan que su efecto ya se ha comenzado a sentir en el precio del cobre a la baja y en un fortalecimiento del dólar. Sigue leyendo

Editorial

Rol del Poder Judicial en crisis venezolana

Un reciente informe elaborado por un panel convocado bajo el alero de la ONU muestra evidencia contundente de que el sistema judicial ha sido funcional a las sistemáticas violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo por el régimen.

Opinión

» Bastardo sin gloria

El cáncer imaginario del constituyente de la Lista del Pueblo Rodrigo Rojas Vade es un vivo retrato, una cuasi alegoría de nuestra idiosincrasia nacional, en la que las mentiras se propagan con la misma facilidad que su ahora conocida enfermedad venérea.

Por Gabriel Zaliasnik

» Narcovid-19: del preocuparse al ocuparse

El narcotráfico está tocando muchas aristas de la sociedad. El 18-O, el Covid-19 y la violencia en la Macrozona Sur llevaron al Estado a retroceder en importantes territorios, brindando numerosas “zonas ocupadas” por el crimen organizado.

Por Sebastián Izquierdo

Crónica Estéreo

Evergrande: el riesgo de la caída del gigante inmobiliario chino. Hasta hace poco no era una muy compañía conocida, pero hoy su nombre está en boca de todo el mundo financiero. Con millonarios proyectos en marcha, Evergrande, el gigante inmobiliario chino, desató el pánico al admitir problemas para pagar los intereses de sus deudas y el mundo empezó a calcular los efectos de su eventual quiebra.

Revisa aquí el podcast

