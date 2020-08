Se trata de un nuevo foco de conflicto. Según un informe del Ministerio del Interior, ocho eventos violentos se registraron entre el jueves y la mañana del viernes en la Macrozona sur (que incluye las regiones de La Araucanía, Biobío, Los Lagos y Los Ríos). Si hace unos días los ojos estaban puestos en La Araucanía, tras el ataque a una familia en la carretera (lo que provocó el paro de camioneros), ayer la tensión se trasladó hasta la Región del Biobío: cuatro viviendas fueron asaltadas e incendiadas a orillas del lago Lanalhue, comuna de Contulmo. Además, otro inmueble fue quemado en La Araucanía. Desde Interior, el subsecretario Juan Francisco Galli, advirtió que “son hechos doblemente graves” que recrudecen la vinculación que hay entre los huelguistas privados de libertad. Lo anterior, en especial referencia a un mensaje dejado en la casa de los padres del presidente de la DC, Fuad Chahin, cuando un grupo de desconocidos atacó el fundo de la familia y se halló un lienzo con amenazas al ministro de Justicia. Finalmente, cabe destacar que este tipo de hechos, donde la violencia apunta a casas particulares, no son algo aislado en la zona de conflicto: el crimen Luchsinger-Mackay, ocurrido en enero de 2013, es un duro ejemplo de ello.

› Los nudos que traban los acercamientos entre J. A. Kast y Chile Vamos. Desde RN y el PRI exigen condiciones para un pacto municipal, mientras que Evópoli se resiste a la idea. Salvo la UDI, las otras colectividades tomaron distancia, además, de coordinar un trabajo por el Rechazo.

› Gobierno levantará cuarentena preventiva a mayores de 75 años. Desde el próximo miércoles, más de un millón de personas podrán salir en las comunas en Transición. La Primera Dama, Cecilia Morel, jugó un rol clave en la decisión reuniéndose con agrupaciones y expertos.

› Empleo profundizó caída en julio con especial impacto en jóvenes y mayores de 65 años. Los puestos de trabajo en mayo-julio anotaron una caída inédita de 20,6%, equivalentes a 1,8 millones de empleos perdidos. En los menores de 24 años la baja llegó a 42,7%. En tanto, el desempleo subió a 13,1%.

› América Latina concentra los confinamientos más extensos. La región registra cuarentenas de cinco meses, en el caso de Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Chile.

› El manual del retorno: las claves para entender el regreso del campeonato. El fútbol chileno vuelve después de 165 días. Una nueva normalidad marcada por el Covid-19, con estadios vacíos, prohibición de festejos y con la presencia de hinchas virtuales.

“La oposición ha pedido la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado a los dirigentes en huelga. El ministro (Víctor) Pérez no debe caer en la trampa, los camioneros han asegurado el tráfico por las carreteras. El gobierno debe resignificar este paro, entender que no es contra él, sino contra la violencia, y dialogar y encontrar soluciones”. Luis Larraín, presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo.

“Hay una especie de censura frente a la posibilidad de hablar de una eventual reapertura” Raúl Figueroa, ministro de Educación, en entrevista con La Tercera.

La violencia se está saliendo de control en La Araucanía

“Los distintos estamentos del Estado deberían asumir que éste ya dejó de ser un problema local y requiere máxima atención, pero cuesta que ello sea comprendido así”.

