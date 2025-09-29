Marido de la senadora Provoste sufre encerrona camino a aeropuerto: fue golpeado y le robaron anillo de matrimonio

Mauricio Olagnier Tijero, esposo de la senadora de la Democracia Cristiana (DC) Yasna Provoste, sufrió una encerrona camino al aeropuerto de Santiago, la noche de este domingo.

A las 21.30 horas, personal de la 27° Comisaría de Carabineros del terminal recibió la denuncia hecha por la víctima.

Olagnier relató a los uniformados que mientras conducía su vehículo por la caletera de la autopista Vespucio Norte en dirección al aeropuerto a buscar a su esposa fue interceptado por un vehículo station wagon del que descendieron unos seis sujetos con armas de fuego.

De acuerdo al relato de la víctima, lo obligaron a descender y lo golpearon en la cabeza con la empuñadura de una de las armas. Luego le arrebataron su anillo de matrimonio y su teléfono y abordaron su automóvil para escapar en los dos vehículos.

El Ministerio Público instruyó diligencias a la Policía de Investigaciones (PDI).

“Fue una encerrona violenta”

La senadora Provoste emitió un comunicado este lunes agradeciendo la preocupación por el estado de salud de su cónyuge.

“Fue una encerrona violenta camino al aeropuerto cuando iba a buscarme al llegar de Atacama. Aunque adolorido por lo vivido, gracias a Dios está bien y acompañado de nosotros como familia”, sostuvo.

La legisladora planteó que “ante la violencia que atraviesa el país”, este episodio recuerda la urgencia de avanzar en políticas que protejan a la ciudadanía ante hechos de esta naturaleza “y que no tengan complejos en perseguir a los delincuentes”.

“Lo material se recupera, lo verdaderamente grave es el miedo que se instala en la vida de las personas y comunidades, que nos recuerda la importancia de cuidarnos más, de estar atentos y de avanzar unidos en recuperar la seguridad para todos y todas”, sostuvo.