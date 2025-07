Mineduc trabaja en indicaciones al proyecto del FES y Cruch presenta propuestas con mejoras a la comisión de Hacienda

El ministerio de Educación estaría trabajando en indicaciones para el proyecto de Financiamiento para la Educación Superior (FES). Así lo dio a conocer el presidente de la comisión de Hacienda, el diputado Boris Barrera (PC), previo a iniciar la pirmera sesión citada para este martes.

La jornada tenía por objeto recibir en audiencia a autoridades universitarias sobre el proyecto del FES, y continuaría esta tarde con la presencia de los ministros de Educación, Nicolás Cataldo, y de Hacienda, Mario Marcel.

La tabla para la sesión de la tarde y que comienza a las 15 horas, sin embargo, fue modificada para tratar otros proyectos, ya que según explicó el presidente de la comisión, y así lo había conversado -según dijo- con el diputado Miguel Mellado (RN), desde la cartera de Educación le habrían indicado que buscaban presentar cambios.

“El Ejecutivo había estado manifestando intenciones de colocar indicaciones al proyecto del FES y todavía no están preparadas. Entonces, creo que sería importante avanzar en otros proyectos”, manifestó Barrera.

Asi, la tabla de los temas a tratar en la sesión de la tarde fue alterada para discutir dos iniciativas que tienen discusión inmediata: un proyecto de ley que busca regular los sistemas de inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexa; y un Tratado de Libre Comercio con los Emiratos Árabes.

Propuestas de mejoras para el FES

A la sesión de la mañana asistió como invitado el vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), Emilio Rodríguez, quien expresó que desde el Consejo estiman que “es necesario la superación del modelo del Crédito con Aval del Estado (CAE)” , ya que no resulta viable, trae condiciones financieras gravosas para los estudiantes, así como también un bajo nivel de recuperación de la deuda, un elevado gasto fiscal, y posee una falta de regulación y fiscalización efectiva, entre otros problemas.

En esta línea, planteó que si bien el FES “avanza en algunas cosas”, desde el punto de vista del CRUCH “requiere mejoras que sean significativas”.

“Esas mejoras son esenciales para que realmente el sistema se haga sustentable, y por eso que ojalá exista el tiempo y el espacio -que seguramente hay que conversarlo con el Ejecutivo- para tener un diálogo con un espacio mayor”, indicó.

Copago progresivo y gradual, y garantías de transferencias oportunas

Como primer punto, Rodríguez expresó que este sistema tiene que mantener un cierto equilibrio estructural de las instituciones, “y en un país donde el 1,2% de los ingresos del sistema se generan por parte de las familias, reducir todo a recursos del Estado va a significar o podría significar eventualmente una disminución muy drástica de recursos”.

“En consecuencia, nosotros planteamos que es necesario incorporar, estudiar al menos, el copago en los deciles en que hoy no está incorporado. Esto es el 7, el 8 y el 9″, apuntó

“Probablemente sea más determinante el 9 que todos los anteriores, pero nosotros sí planteamos que debiera incorporarse el copago porque las familias sí participan de este sistema mixto, que también tiene financiamiento mixto”, explicó. “Ese es un punto sobre el cual habría que, me parece a mí, dialogar y ojalá con un espacio suficiente para hacerlo”.

Para esto, señaló Rodriguez, proponen “un copago progresivo y gradual de los deciles 7 al 9, porque el 10 ya está incorporado, y también requerimos que haya una cierta garantía legal de que las transferencias se hagan en forma oportuna”,

Esto último, explicó, ya que “ha ocurrido” que los recursos que dependen del Estado llegan el 28 de diciembre, es decir a fin de año. “Acá los ingresos van a estar correlacionados fuertemente con el FES, en consecuencia debiera haber una programación oportuna durante el año”,

Por otra parte, y en cuanto a la viabilidad del sistema a largo plazo, el vicepresidente del CRUCH detalló que la propuesta del Consejo es que “debiera existir un tope a la contribución futura”.

“Es decir, no debiera haber algo así como una contribución, un valor que no esté controlado, no debiera haber más que un cierto monto máximo que no supere tantas veces el costo de la carrera. Y nosotros también creemos que es importante flexibilizar el financiamiento en términos de que no tenga que ser solo el 100% que pueda ser una proporción, esto del 50, el 25, etc”, explicó.

“Definiendo un tope máximo de pago y flexibilizando el instrumento, esto podría avanzar”, apuntó.

Sumado a esto, el vicepresidente del CRUCH añadió que “es necesario un sistema integral de financiamiento, porque el FES en realidad lo que es es un financiamiento de la docencia, pero aquí no está la investigación, aquí no está el postgrado, aquí no hay otros elementos que son sustantivos y que marcan la diferencia, precisamente en el desarrollo de los países, que son la ciencia, el conocimiento, la tecnología, la innovación”.