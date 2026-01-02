SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Ministra Aguilera descarta “de plano que haya habido algún tipo de privilegio” en operación de su madre

    La secretaria de Estado interrumpió sus vacaciones para comparecer ante los medios y explicar el accidente y la posterior intervención quirúrgica a la que fue sometida su madre en el Hospital del Salvador. Asimismo, afirmó que nunca ha pensado en presentar su renuncia.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Santiago 2 de enero 2026. La Ministra de Salud, Ximena Aguilera, entrega declaraciones en conferencia de prensa sobre la atencion realizada en el Hospital El Salvador. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La ministra de Salud, Ximena Aguilera, explicó que la controversia tras la decisión de priorizar la operación de Lucía Sanhueza Vargas, madre de la secretaria de Estado, donde descartó “de plano” algún privilegio en la cirugía.

    La mujer adulta mayor ingresó al Hospital del Salvador por una fractura de cadera, donde recibió una cirugía en un tiempo menor al que usualmente toman ese tipo de atenciones. Ante esto, la ministra interrumpió sus vacaciones -que eran hasta el lunes 5 de enero- para compadecer ante los medios en el Ministerio de Salud.

    En compañía de los subsecretarios Bernardo Martorell, de redes asistenciales, y Andrea Albagli, de Salud Pública, Aguilera inició señalando que “quiero descartar de plano que haya habido algún tipo de privilegio en la atención de urgencia de mi madre, que es una adulta mayor de 87 años, afectada por una demencia avanzada, y que tuvo una fractura de cadera producto de una caída”.

    La ministra relató la cronología de aquel día, expresando que ese día ella estaba inaugurando el Hospital Claudio Vicuña en San Antonio junto a los subsecretarios. Es en esa actividad que se entera de la situación de su madre, que llegó cerca de las 11 de la mañana, y Aguilera se trasladó hasta el lugar a las 15.00 horas.

    Toda esta situación ha sido especialmente dolorosa y preocupante, por la condición de mi madre, por su edad, porque es muy frágil y necesita cuidados continuos. Como hija de familia, estamos muy afectados por la situación de salud que ella está viviendo y por la exposición pública a la cual he estado expuesta y de la cual no puede defenderse. Reitero que en ningún momento, en mis conversaciones con la directora o el traumatólogo, solicité una atención especial”, señaló la ministra.

    Respecto a la fractura de su madre, explicó que “una caída con fractura de cadera es un cuadro grave en una persona mayor”. “Los criterios clínicos los definió el traumatólogo. Es una evaluación clínica a un especialista y tiene relación con la edad y con la complicación”, añadió.

    Asimismo, Aguilera apuntó que: “Yo no he pensado en presentar mi renuncia”, esto en respuesta a los pedidos de parlamentarios de oposición que han pedido que ponga su cargo a disposición.

    Junto con ello, la secretaria de Estado expresó en torno al comunicado del Hospital del Salvador que: “Yo habría preferido que hubiese sido efectivamente una explicación más detallada en forma presencial y evitar todas las especulaciones que han ocurrido en todo este periodo”.

    Santiago 2 de enero 2026. La Ministra de Salud, Ximena Aguilera, entrega declaraciones en conferencia de prensa sobre la atencion realizada en el Hospital El Salvador. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Operación de cadera “fast track”

    El 23 de diciembre, cerca de las 11.00 horas, llegó hasta la urgencia del Hospital del Salvador, Lucía Sanhueza (87), madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, por una fractura en la cadera izquierda producto de un accidente doméstico.

    Fue tres horas y 45 minutos después de su ingreso (a las 14.45) que se instruyó que “por autorización de la dirección del hospital se envía a la paciente a la sala (de pabellón) sin entregar papeles administrativos y sin medicamentos”, esto según se establece en uno de los documentos del establecimiento a los que accedió La Tercera.

    Fue 10 horas después, que la madre de la secretaria de Estado fue operada. Obteniendo una cirugía que fue determinada como “fast track”.

    Tras revelarse el hecho en un reportaje de este medio, se inició la controversia que ha provocado los pedidos de renuncia de la ministra Aguilera, quien estaba de vacaciones toda esta semana y se reintegrará a sus funciones el próximo lunes 5 de enero.

    Cabe señalar, que según lo que se conoce, esta situación terminó con un paciente con una intervención postergada y, a la postre, fallecido. En su ausencia, el Ejecutivo ha debido enfrentar la polémica apegado a la versión entregada por el Hospital del Salvador -que negó inicialmente irregularidades-.

