Operación Luna de Oro: cae banda dedicada a violentos robos en faenas mineras en el norte del país. FOTO: Policía de Investigaciones Antofagasta vía X

Tras meses, la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile concretó una operación destinada a detener a un grupo delictual que desde 2018 habría perpetrado una serie de robos violentos a diversas faenas mineras en Taltal, Diego de Almagro, Copiapó, Vicuña y La Serena.

Se trata de la “Operación Luna de Oro”, llevada a cabo por las Brigadas Investigadoras de Robos de Antofagasta y Copiapó junto con la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de Copiapó. Recibe su nombre por el modus operandi de esta banda, quienes aprovechaban las noches de luna llena para ingresar a las faenas y perpetuar los robos.

A través de este operativo la PDI logró detener a 18 personas en la Región de Atacama, tres en la Región de Coquimbo y dos en la Región del Biobío.

Los sujetos sustraían la sistemática de cátodos, cables, calcinita y otros minerales de alto valor, lo que afectaba la continuidad operativa de diversas faenas mineras del norte del país.

Sobre este hecho, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, comentó que “se trataría de un grupo altamente organizado, que solía irrumpir por la fuerza en las empresas, aprovechando las condiciones de aislamiento y lejanía de las faenas. Tenemos conocimiento de al menos diez robos en los que habría participado el grupo , por lo que podemos hablar de una organización avanzada en este tipo de delitos”.

La investigación, según cuenta la policía, ocupó análisis comparativo de patrones delictivos, uso de tecnología aplicada, inteligencia policial y coordinación estratégica entre unidades especializadas de distintas regiones, lo que permitió identificar rutas de desplazamiento, puntos de acopio y la participación funcional de los involucrados.

Paralelamente, gracias a análisis financiero y técnicas de lavado de activos, se detectaron bienes y dinero sin justificación económica, por lo que se llevó a cabo la incautación de vehículos, armas de distinto calibre, plantas de cannabis sativa y más de 18 millones de pesos en efectivo.

Los detenidos ya fueron puestos a disposición del Tribunal para su respectivo control de detención.