¿Qué es lo patrio?: el debate que se levantó en la Cámara frente al proyecto que obliga a los colegios a cantar el himno nacional e izar la bandera

Este martes inició la discusión en la Cámara Baja sobre la moción que obliga a entonar el himno nacional e izar la bandera en los colegios de enseñanza básica y media del país, debate que se centró en momentos sobre qué definía lo patrio y si era algo que finalmente se debía obligar.

El proyecto, que modifica la Ley N° 20.370 General de Educación, fue ingresado el pasado 2 de agosto por los diputados Cristián Labbé (UDI) y Rubén Oyarzo (PDG) y fue discutida el 13 de septiembre intensamente en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Diputadas, siendo aprobado sin unanimidad en algunas indicaciones.

El debate en sala dio inicio con el diputado Daniel Lilayu (UDI), quien afirmó que los símbolos patrios y las tradiciones “son un aspecto fundamental en la identidad de cualquier país”.

“En Chile los emblemas nacionales forman parte de nuestro valioso patrimonio cultural que se ha ido transmitiendo de generación en generación, a pesar de todos los intentos de un sector de nuestro país de querer terminar con ello, incluso eliminarlo en el fallido intento de la nueva Constitución ampliamente rechazada por los chilenos”, afirmó.

Asimismo, Luis Sánchez (Republicano) destacó que no recordaba cuándo había desaparecido la tradición de cantar el himno nacional en los colegios, sin embargo indicó que desde su ocaso, “y el de tantas otras tradiciones”, se ha ido perdiendo la cohesión social y el amor por Chile, recordando también el estallido social del 2019.

“El momento cúlmine de esta espiral negativa que ha vivido nuestro país fue el estallido delictual y las calles plagadas de banderas negras, una ofensa a Chile, a sus héroes y a su historia. Volver a cantar el himno no va a resolver esto por sí solo (...) pero es un paso en la dirección correcta”, expresó.

En esta misma línea, el diputado Oyarzo (PDG) detalló que este proyecto emplaza a todos los sectores políticos para construir en unidad un concepto en conjunto de patria.

“Cada vez que en esta Cámara abrimos las sesiones, la hacemos en nombre de Dios y la patria, pero lamentablemente la patria ha sido relegada, su defensa es cada vez más escasa, y en ciertos momentos en nuestra historia su mal utilización ha servido de excusa para poner a unos contra otros”, afirmó. Sin embargo, sostuvo, “la patria no es un concepto para ser mal utilizado o para que un grupo pequeño se apropie de su significado”.

“La patria es dicha, es dolor y cielo de todos, y no feudo ni capellanía de nadie. Esta propuesta legislativa nos emplaza a todos los sectores, izquierda, centro y derecha, a realizar un gesto concreto a la construcción del concepto colectivo de patria, incentivando el cariño a esta, porque la patria no existe sin el amor de sus hijos”, sostuvo.

“Entiendo que algunos puedan no querer este proyecto de ley, y no los voy a señalar como antipatriotas ni antichilenos, porque están en su derecho, pero sí les haré un llamado: hoy podemos dar una señal clara de unidad y respeto. Esto no es capital de un solo sector”.

Por su parte desde la UDI, Christian Labbé, coautor del proyecto del ley, recordó los hechos que ocurrieron hace unos años de ultraje a la bandera, indicando que hoy la bandera y el himno nacional “hacen más falta que nunca” en el país.

“Este proyecto lo que no busca ni buscaba era dividir”, sostuvo. “Bajo esta bandera tenemos que estar todos. Cuando vimos hace unos años atrás cuando la bandera chilena fue ultrajada, cuando la bandera nacional se la sacaron del trasero personas que no se les puede llamar compatriotas, no voy a decir cómo se le tienen que decir a esas personas, porque la bandera lo que tiene que buscar es unir”.

“Hacer patria no es sólo cantar el himno nacional”

En contraste, si bien el diputado Jaime Naranjo (PS) dijo estar a favor del proyecto, fue claro en afirmar que hacer patria “es mucho más que cantar el himno nacional e izar la bandera”.

“Hacer patria es vivir en un país donde no sobre nadie, hacer patria es siempre mirar al compatriota no como un enemigo que hay que exterminar, sino verlo como un adversario con quien hay que dialogar (...) Hacer patria es también siempre luchar por la justicia y la verdad y nunca permitir que en el país donde uno vive se violen los derechos humanos”, afirmó. “Hacer patria, es jamás permitir que se quiebre la democracia y se ampare y se respalde golpes de Estado”.

“Hacer patria no es sólo cantar la canción nacional y el himno patrio como nos quieren hacer ver hoy día algunos. Hacer patria es amar la patria en un sentido amplio, y no sólo quedarse en la bandera y el himno nacional”, continuó.

En esta misma línea, el diputado Félix González (Partido Ecologista Verde), indicó que a su parecer, este proyecto “tenía una contradicción”, ya que actualmente los niños al momento de cantar el himno en sus colegios “lo hacen de corazón”, sin embargo con el proyecto este acto se quiere imponer por ley, y así será una obligación. “Y creo que esa no es la forma de educar a los niños”, indicó.

Un segundo punto, sostuvo, es que quienes han impulsado este proyecto no han considerado que -como señaló también el diputado Naranjo- “amar a la patria no es solamente izar la bandera y cantar el himno”.

“Lo digo en un país en donde se destruye el país, en donde se destruyen los bosques, los humedales, las dunas, el mar, los ecosistemas marinos se destruyen por proyectos que ustedes aprueban. Ustedes empujan la destrucción del país. Entonces ahí hay que ser patriota”, expresó tajante. “Cuando se vota la ley para cerrar las termoeléctricas de carbón, cuando se vota la ley de humedales, ahí es cuando se ve quién ama a la patria y quién no ama a la patria”.

“Hoy día se canta el himno nacional, se hacen actos en los colegios y los niños gritan el himno nacional de corazón. Y creo que eso no lo tenemos que perder ni tenemos que perder de vista. Hacer de todo algo obligatorio por ley se parece mucho a Corea del Norte y se parece mucho a la dictadura que tuvo en este país el dictador Pinochet”, añadió.

Asimismo, Alejandra Placencia (PC) recalcó que los valores “deben ser inculcados desde la comprensión y no desde la obligación”, haciendo un llamado los diputados y diputadas a reflexionar sobre lo que significa construir la identidad nacional, “porque al hacerlo es indispensable considerar la historia reciente”.

Sin estas consideraciones, que están profundamente relacionadas con la promoción de la participación y educación cívica de los niños y adolescentes, sostuvo, “este proyecto es incompleto”.

Junto con esto, indicó que van a reponer la indicación que establece la excepción de cantar la canción nacional un 11 de septiembre, y desde su bancada incorporarán una indicación para que durante el mes de octubre los establecimientos educacionales realicen a lo menos un acto que represente el cancionero popular de Violeta Parra en los términos y orientaciones otorgados por el Plan Nacional de Lectura.

Mónica Arce (Independiente), quien fue el único voto en contra del proyecto en la comisión de Educación, afirmó que hacer patria “no es cantar el himno nacional todos los días ni menos por obligación”, sino que es por ejemplo, “a dedicarse a la formación de personas, jóvenes que serán el futuro de nuestro país, pese a que el sistema educativo del que participas es un desastre y no ves en los políticos una voluntad real de resolver sus problemas”.

En este sentido, expresó, “no podemos obligar a cantar el himno nacional a nuestros estudiantes si la educación pública hoy día que les estamos ofreciendo se está cayendo a pedazos. No votamos en contra porque odiemos los símbolos patrios, sino porque esto es una burla para las problemáticas reales y profundas que tiene hoy día a la educación pública en crisis”.

"