Quiroz sostiene que reconstrucción de Ñuble y Biobío “no se va a afectar” por reajuste fiscal

El economista Jorge Quiroz, próximo ministro de Hacienda de José Antonio Kast, aseguró que el reajuste fiscal del gobierno entrante no afectará la reconstrucción de las zonas damnificadas por los incendios en las regiones de Ñuble y Biobío.

Tras conocerse el viernes que el déficit fiscal efectivo cerró en 2,8% del PIB, por encima del 2% proyectado por el Ministerio de Hacienda, Quiroz cuestionó con dureza la gestión del Gobierno Lo calificó como una “emergencia económica” y anunció los lineamientos de un “plan detallado, integral y serio” orientado a restablecer la disciplina fiscal del país.

“Quiero dejar absolutamente claro —que se escuche fuerte y que se escuche hasta Concepción y Ñuble— que la reconstrucción no se va a afectar. Pero precisamente porque queremos responder y atender esas necesidades de los chilenos, el ajuste y el reordenamiento fiscal, así como devolverle al país la solvencia, son fundamentales”, afirmó.

El economista entregó estas definiciones acompañado por figuras del círculo político del mandatario electo, entre ellas el senador Rojo Edwards y el designado ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García. Desde la Oficina del Presidente Electo (OPE), reforzó que el objetivo del nuevo equipo será ordenar las finanzas del Estado para dar estabilidad a la economía y enfrentar los compromisos sociales sin comprometer la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo.

“La reconstrucción se va a llevar a cabo. A las familias se les va a devolver sus viviendas, su dignidad, y eso se hace en el menor tiempo posible”, sostuvo el jefe de la cartera económica del presidente electo.