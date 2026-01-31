SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Quiroz sostiene que reconstrucción de Ñuble y Biobío “no se va a afectar” por reajuste fiscal

    "Las familias se les va a devolver sus viviendas, su dignidad, y eso se hace en el menor tiempo posible", anticipó el nominado ministro de Hacienda del gobierno de José Antonio Kast.

    Por 
    Felipe Rivera
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El economista Jorge Quiroz, próximo ministro de Hacienda de José Antonio Kast, aseguró que el reajuste fiscal del gobierno entrante no afectará la reconstrucción de las zonas damnificadas por los incendios en las regiones de Ñuble y Biobío.

    Tras conocerse el viernes que el déficit fiscal efectivo cerró en 2,8% del PIB, por encima del 2% proyectado por el Ministerio de Hacienda, Quiroz cuestionó con dureza la gestión del Gobierno Lo calificó como una “emergencia económica” y anunció los lineamientos de un “plan detallado, integral y serio” orientado a restablecer la disciplina fiscal del país.

    “Quiero dejar absolutamente claro —que se escuche fuerte y que se escuche hasta Concepción y Ñuble— que la reconstrucción no se va a afectar. Pero precisamente porque queremos responder y atender esas necesidades de los chilenos, el ajuste y el reordenamiento fiscal, así como devolverle al país la solvencia, son fundamentales”, afirmó.

    El economista entregó estas definiciones acompañado por figuras del círculo político del mandatario electo, entre ellas el senador Rojo Edwards y el designado ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García. Desde la Oficina del Presidente Electo (OPE), reforzó que el objetivo del nuevo equipo será ordenar las finanzas del Estado para dar estabilidad a la economía y enfrentar los compromisos sociales sin comprometer la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo.

    La reconstrucción se va a llevar a cabo. A las familias se les va a devolver sus viviendas, su dignidad, y eso se hace en el menor tiempo posible”, sostuvo el jefe de la cartera económica del presidente electo.

    Lee también:

    Más sobre:ReconstrucciónJorge QuirozÑubleBiobíoIncendiosJose Antonio KastIncendios forestales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Deslizamiento de tierra en Camino a Farellones deja a unas 20 personas aisladas en Lo Barnechea

    Premios Grammy 2026: nominados, favoritos, horarios y dónde ver la ceremonia

    Aumentan a setenta las personas fallecidas tras avalancha de tierra en Java Occidental, Indonesia

    Formalizan por fraude al fisco consumado a Alberto Larraín y a otras cuatro personas en el caso ProCultura

    PDI incauta 10 armas, droga avaluada en más de $10 millones y detiene a dos integrantes de clan familiar en la RM

    Investigan hallazgo de cadáver en la Ruta 78, camino a Talagante

    Lo más leído

    1.
    Nuevo encontrón entre los gobiernos de Boric y Kast: Montes y Rojas responden críticas de Poduje sobre reconstrucción

    Nuevo encontrón entre los gobiernos de Boric y Kast: Montes y Rojas responden críticas de Poduje sobre reconstrucción

    2.
    Eduardo Lagos: “No se quiere establecer la verdad sino dejar tras las rejas a Ángela Vivanco”

    Eduardo Lagos: “No se quiere establecer la verdad sino dejar tras las rejas a Ángela Vivanco”

    3.
    PDI incauta 10 armas, droga avaluada en más de $10 millones y detiene a dos integrantes de clan familiar en la RM

    PDI incauta 10 armas, droga avaluada en más de $10 millones y detiene a dos integrantes de clan familiar en la RM

    4.
    Los nuevos centros de prevención del delito inspirados en Bukele que el alcalde Reyes instalará en La Florida

    Los nuevos centros de prevención del delito inspirados en Bukele que el alcalde Reyes instalará en La Florida

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el amistoso femenino de Universidad de Chile contra River Plate

    Dónde y a qué hora ver el amistoso femenino de Universidad de Chile contra River Plate

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para siete regiones de Chile desde este sábado

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para siete regiones de Chile desde este sábado

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Newcastle United en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Newcastle United en TV y streaming

    Deslizamiento de tierra en Camino a Farellones deja a unas 20 personas aisladas en Lo Barnechea
    Chile

    Deslizamiento de tierra en Camino a Farellones deja a unas 20 personas aisladas en Lo Barnechea

    Quiroz sostiene que reconstrucción de Ñuble y Biobío “no se va a afectar” por reajuste fiscal

    Formalizan por fraude al fisco consumado a Alberto Larraín y a otras cuatro personas en el caso ProCultura

    Quién es Kevin Warsh, el nominado de Trump para la Reserva Federal que vuelve al centro de la política monetaria
    Negocios

    Quién es Kevin Warsh, el nominado de Trump para la Reserva Federal que vuelve al centro de la política monetaria

    Quiroz por déficit fiscal mayor al previsto por Hacienda: “Viene a confirmar que estamos en una emergencia económica”

    Parque Arauco anuncia adquisición del próximo mall Parque Chicureo en Colina

    Review del Honor Magic8 Lite, un teléfono para olvidarse del cargador y las fundas
    Tendencias

    Review del Honor Magic8 Lite, un teléfono para olvidarse del cargador y las fundas

    El extraño caso de la vaca inteligente que aprendió a usar una herramienta

    Cómo aprovechar el Día de los Patrimonios al máximo con Google

    Lucas Cepeda debuta en la liga española en derrota del Elche con el Barcelona
    El Deportivo

    Lucas Cepeda debuta en la liga española en derrota del Elche con el Barcelona

    Se acabó el invicto del campeón: Coquimbo Unido tropieza con el Campanil y pierde en Primera después de nueve meses

    Tomás Barrios cae ante Daniel Vallejo en semis y se esfuma la chance de una final chilena en el Challenger de Concepción

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Premios Grammy 2026: nominados, favoritos, horarios y dónde ver la ceremonia
    Cultura y entretención

    Premios Grammy 2026: nominados, favoritos, horarios y dónde ver la ceremonia

    Revisa la exitosa presentación del humorista Claudio Michaux en el Festival de Las Condes

    La fiesta del “Puma” Rodríguez, el triunfo de Claudio Michaux y la euforia por Joe Vasconcellos: la primera noche del Festival de Las Condes

    Aumentan a setenta las personas fallecidas tras avalancha de tierra en Java Occidental, Indonesia
    Mundo

    Aumentan a setenta las personas fallecidas tras avalancha de tierra en Java Occidental, Indonesia

    Carolina del Sur registra el peor brote de sarampión en EE.UU. en 25 años

    Delcy Rodríguez anuncia cierre del Helicoide: cómo es la temida cárcel para presos políticos de Caracas

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos
    Paula

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?