Servel publica nóminas: revisa tu local de votación y si fuiste seleccionado vocal de mesa para el plebiscito de salida

Desde hoy sábado 13 de agosto el Servel publicará los listados de locales de votación y vocales designados para el plebiscito de salida, en que Chile decidirá si aprueba o rechaza el borrador de la nueva Constitución, este 4 de septiembre.

La votación es con participación obligatoria y con el debut de la norma que establece que el lugar de votación debe ser cercano al domicilio registrado por cada elector, un alto porcentaje de votantes deberá votar en un nuevo local.

El presidente del consejo directivo de Servel, Andrés Tagle, precisó que pese a la implementación de la nueva normativa, a los electores “vamos a asignarlos a un local cercano, pero no necesariamente el más cercano de todos, por los flujos que tienen los territorios”, comentó durante la semana.

Quien no asista a los locales de votación arriesga una multa de 0,5 a 3 UTM ($ 29.386 a $ 176.313) a beneficio municipal. No obstante, la norma establece que “no incurrirá en esta sanción el ciudadano que haya dejado de cumplir su obligación por enfermedad, ausencia del país, encontrarse el día del plebiscito en un lugar situado a más de 200 kilómetros de aquel en que se encuentre registrado su domicilio electoral”, además de otros “impedimentos graves” que serán validados por el juez competente.

En el caso de los electores que residan en el extranjero y estén habilitados para votar, podrán ejercer su derecho a sufragio, aunque no están obligados a hacerlo, por lo que no serán sancionados en caso de no asistir.

Los vocales designados tendrán desde el 16 al 18 de agosto para presentar sus excusas ante las Juntas Electorales, en caso de no poder cumplir dicha función. Asimismo, el 20 de agosto el Servel publicará las nóminas definitivas de vocales reemplazantes para las mesas receptoras de sufragios y miembros de colegios escrutadores.

¿Qué necesito para sufragar?

El Servel indicó que para el plebiscito constitucional sólo se podrá sufragar con cédula de identidad o pasaporte chileno, los que pueden estar vigentes o vencidos desde 1 de octubre de 2019. En caso de no cumplir este requisito, la persona no podrá ejercer su derecho a voto.

Asimismo, el organismo indicó que las fotocopias/certificados de pérdida o de renovación no serán aceptados.

En caso de dudas, el Servel llamó a informarse por sus canales oficiales en redes sociales o a través del número 600 6000 166.