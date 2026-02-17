Se mantienen alertas rojas en Vichuquén y Linares: Conaf reporta cuatro incendios forestales en combate

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) entregó un balance respecto a los incendios forestales que afectan la jornada de este martes al país, confirmando que son cuatro siniestros que se mantienen en combate.

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) mantienen tres alertas rojas comunales: Linares, Vichuquén y Litueche, aunque el incendio en este último, según informó Conaf, ya se encuentra extinguido.

Respecto a los siniestros en combate, tres de ellos son en la Región del Maule. El primero es en la comuna de Linares, denominado “Cajón de Pejerrey”, y ha afectado 522 hectáreas . Los recursos desplegados son una brigada, un técnico, un puesto de mando, un helicóptero mediado y otro semipesado.

El incendio forestal que sigue es en Vichuquén, nombrado “Alto Llico”. Las llamas han consumido 450 hectáreas, y son combatidas por cuatro brigadas, tres maquinarias, cuatro técnicos, un puesto de mando, un helicóptero y una ambulancia de la ACHS.

Mientras que en Parral se desarrolla el siniestro denominado “El Bosque”, que ha afectado 296 hectáreas. Los recursos desplegados por Conaf son un helicóptero, más la ayuda de Bomberos.

El cuarto incendio en combate es la Región de Ñuble, en la comuna de Ninhue, con una superficie preliminar de 225 hectáreas consumidas por el fuego. Desde Conaf desplegaron tres brigadas, dos técnicos y un puesto de mando.