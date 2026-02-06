Seguidilla de sismos sacude a la ciudad de Iquique: temblores se registran en el mar

Una seguidilla de sismos se registró la noche de este jueves en la Región de Tarapacá, específicamente en un sector de la comuna de Iquique.

De acuerdo con la información entregada por el Centro de Sismológico Nacional (CSN), los movimientos se sucedieron con pocos minutos de diferencia.

El primero de ellos se registró a las 23.27 horas y tuvo una magnitud de 5,0 grados. El epicentro se registró a 28 kilómetros al norte de Punta Patache, en un punto ya situado en el mar, a 24 kilómetros de profundidad.

Respecto a este movimiento, el Servicio Nacional de Respuesta y Prevención ante Desastres (Senapred) informó las intensidades en la escala Mercalli.

En la comuna de Iquique registró en IV grados; Alto Hospicio IV; Huara III ; La Tirana III; Pica III y Pozo Almonte III.

Luego a las 23.29 un nuevo temblor de 3,2 grados tuvo lugar a 28 kilómetros de Punta Patache. El hipocentro se registró a 58 kilómetros.

Luego de 11 minutos hubo un tercer movimiento telúrico de 4,5 grados, a 29 kilómetros al noreste de Patache.