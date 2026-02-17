Senapred declara alerta roja por incendio forestal en Pirque: presenta cercanía con sectores poblados
El siniestro ya ha consumido cerca de nueve hectáreas y se encuentra en combate por personal de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) para evitar la propagación del fuego.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja comunal en Pirque por un incendio forestal que presenta cercanía con sectores poblados.
Desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf) informaron que, actualmente, se encuentra en combate y, de forma preliminar, ha afectado alrededor de nueve hectáreas.
Por ello, se desplegaron los siguientes recursos para su combate: Bomberos de Puente Alto, Pirque, La Granja, San Ramón, La Pintana y San José de Maipo.
Además del despliegue de seis brigadas, un técnico, cuatro helicópteros, dos aviones cisternas, un avión de coordinación, un camión aljibe, Carabineros y personal de Seguridad Ciudadana de Pirque.
En consideración a la información proporcionada por Conaf, la dirección regional de Senapred mantendrá alerta roja para la comuna de Pirque por incendio forestal, hasta que las condiciones del siniestro sean aptas para su levantamiento.
