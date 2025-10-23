SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Tribunal criticó a Fiscalía por violar derecho a ser juzgado en tiempo razonable, pero se tomará plazo máximo de 10 meses para redactar fallo de SQM

El Ministerio Público requiere de la notificación de la sentencia para decidir si pedirán la nulidad. Dado que recién se despachará el 5 de agosto de 2026, los persecutores se quedarán casi sin margen para apelar y eventualmente repetir el juicio.

José Carvajal VegaPor 
José Carvajal Vega
Las tres juezas del caso SQM. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Como un balde a agua fría cayó en el Ministerio Público la resolución del Tercer Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago, respecto al veredicto del caso SQM en el que se resolvió absolver a los ocho acusados por los presuntos delitos de cohecho, soborno e ilícitos tributarios.

El caso, tras 11 años de tramitación, llegó a término este miércoles con una resolución dividida de dos votos a favor de absolver -de las magistradas María Teresa Barrientos (presidenta) y Claudia Santos (redactora)- y un voto en contra de la jueza Carolina Paredes.

El veredicto de mayoría echó por la borda la acusación de la Fiscalía Regional de Valparaíso y optó por absolver al exsenador de la UDI Pablo Longueira, el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (ME-O), el exgerente general de SQM Patricio Contesse, además de otros cinco acusados.

En su veredicto el tribunal cuestionó en duros términos la investigación encabezada por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich. Las magistradas apuntaron principalmente a la poca contundencia de las pruebas del caso, aunque el principal factor para absolver, argumentaron, fue la extensión del caso que se inició en 2015.

“Existe una violación flagrante al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable”, dice en una parte el veredicto de las magistradas del juicio que registró 560 jornadas, tres años en la investigación y unos cuántos más en la tramitación en diferentes sedes judiciales.

Santiago, 22 de octubre 2025. Veredicto en caso SQM. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Con el paso de las horas tras el veredicto, en el mundo judicial y en el propio Ministerio Público han comenzado a rondar los cuestionamientos al argumento de la demora excesiva, más aún considerando el plazo que se tomarán las juezas para redactar la sentencia absolutoria.

El asunto adquiere especial relevancia al tomar en consideración que la notificación de la sentencia es un requisito para que la Fiscalía pueda requirir de nulidad del juicio. Según comunicaron ayer las juezas, dicho escrito recién será entregado el 5 de agosto de 2026. Es decir, se tomarán el plazo máximo que estipula el Código Procesal Penal para redactar el fallo.

“No sé si lo digo o no como un reproche al tribunal (...) supuestamente nos castiga por no haber llevado este juicio en un tiempo anterior, y ahora, en el que van a decidir la absolución, y por lo tanto también es menos extensa la sentencia normalmente en esos casos, la van a redactar solo el 5 de agosto. Utilizando los plazos legales, pero utilizándolos al máximo”, reconoció la fiscal Perivancich en entrevista con T13 Radio.

Claudia Perivancich, fiscal regional de Valparaíso. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Dentro de los plazos, pero...

La decisión de las magistradas de entregar la sentencia en 10 meses más se basa en el artículo 344 del Código Procesal Penal, el cual establece que tras comunicar el veredicto, el tribunal tendrá 10 días para entregar la sentencia. Pero, en este caso aplica una excepción que viene en esa misma norma: “Si el juicio hubiere durado más de cinco días (560 en este caso), el tribunal dispondrá, para la fijación de la fecha de la audiencia para su comunicación, de un día adicional por cada dos de exceso de duración del juicio”.

Para el abogado y académico de la Escuela de Gobierno UC, Mauricio Duce, “más allá de lo legal, es complicado porque si una buena parte de la crítica que hace el TOP es la extensión temporal que tuvo el caso, es bien contradictorio que se tome el máximo que tiene para esto y no le dé una prioridad”.

Santiago, 22 de octubre 2025. Veredicto en caso SQM. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Una opinión que también comparte Matías Balmaceda, socio de BCP Abogados, quien afirma que “efectivamente el tribunal se tomó el máximo de plazo para poder entregar la sentencia definitiva, cuestión que uno podría decir es bastante rara y cuestionable, en el contexto que el tribunal hace un razonamiento muy profundo en relación al plazo del Ministerio Público para llevar esta causa a juicio oral. De manera tal, que uno hubiera esperado que el tribunal se hubiera tomado un plazo no hasta el último día, sino que un plazo más breve para entregar la sentencia definitiva”.

Por su parte Nicolás Navarrete -abogado del estudio Gálvez, Venegas, Hess, Navarrete, y profesor de Derecho Penal de la Universidad Católica- considera que “esta decisión agrava la afectación que el mismo tribunal reprocha, ya que solo con la sentencia dictada se podrán evaluar los recursos e iniciar su tramitación. Es importante considerar que la Fiscalía podría recurrir de nulidad y si le va bien, el juicio se anulará. Por tanto, se está postergando mucho la incertidumbre respecto de una posible nulidad del juicio y repetición del mismo, con los enormes plazos que eso involucra”.

Rodrigo Guerra, académico de la facultad de Derecho de la U. Andes destaca que para poder recurrir de nulidad “es necesario contar con la sentencia y trabajar con los audios para analizarlo con precisión”, ya que ante una posible anulación del juicio “todo depende de la prueba presentada en el caso y de cómo el tribunal la valoró durante el proceso. En ese sentido, el recurso de nulidad podría aplicarse en el fondo por falta de argumentación en la valoración de la prueba o en la interpretación de los tipos penales imputados”.

Fiscalía entre la espada y la pared

Más allá de los cuestionamientos respecto al tiempo que se tomó el tribunal para redactar la sentencia, los abogados consultados por La Tercera apuntan a que esto deja “sin piso” o en “un mal pie” al Ministerio Público para recurrir de nulidad, pese a que el ente persecutor tiene el voto de una magistrada que apoyó su tesis y estuvo por condenar a los acusados.

Según el artículo 372 del Código Procesal Penal, una vez que el tribunal entregue la sentencia, el ente persecutor tendrá quince días para interponerlo, aunque “si el juicio hubiere durado más de cinco días, el recurrente dispondrá para la interposición del recurso de un día adicional por cada dos de exceso de duración del juicio. En ningún caso este plazo podrá ser superior a treinta días”.

Santiago, 22 de octubre 2025. Veredicto en caso SQM. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Para la abogada penalista, Catherine Lathrop, si bien dicho plazo comienza a correr sólo desde que se dicta la sentencia -en 10 meses más-, “con este plazo de casi un año ahora el más perjudicado será el Ministerio Público y los querellantes, pues aquel extenso plazo para construir la sentencia da cuenta de que el fallo tendrá una profusa fundamentación”.

En esa línea, la penalista descata que la Fiscalía y los querellantes “solo tendrán 30 días para recurrir desde que se les notifique la sentencia, lo que es un plazo muy acotado considerando que el fallo será de los más extensos de nuestra reforma procesal penal”.

Además de eso, plantea el abogado Navarrete, si bien es probable que la Fiscalía recurra de nulidad, “es evidente que el factor tiempo será un criterio muy relevante, ya que una eventual nulidad mantendrá vivo este caso por, a lo menos, tres años adicionales”.

Santiago, 22 de octubre 2025. Veredicto en caso SQM. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Duce plantea algo similar: “Lo que uno puede decir es que el transcurso del tiempo obviamente hace que no estén tan encima del caso y, en un caso tan complejo, reconstruir toda la argumentación diez meses después, es un poco más difícil”.

El académico de Escuela de Gobierno de la UC también plantea que más allá del tiempo y la dificultad para solicitar anular el juicio, esa decisión tendrá un “alto costo” y no solo económico: “Los altos costos de realización de un juicio tan mal manejado como este generan probablemente un disuasivo de hacerlo nuevo”.

Santiago, 22 de octubre 2025. Veredicto en caso SQM. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Hasta ahora la fiscal Perivancich ha dicho que “no es el resultado que nosotros esperábamos y eso lo lamentamos, pero yo no puedo tirar aquí por la borda todo el trabajo que se ha hecho en estos años”. Consultada sobre la posibilidad de que el próximo año recurran de nulidad, la persecutora no lo descartó: “En ese momento vamos a tener que hacer una evaluación seria y objetiva para determinar si vamos a ejercer recursos o no.

¿Un nuevo juicio?

El penalista Juan Carlos Manríquez sostiene que “el voto de minoría expresado en el veredicto de una de las magistradas también hace consideración al respecto de cuál habría sido la posición de la defensa en relación con el plazo razonable y las distintas instancias de reclamación de que éste se estaba excediendo. Probablemente allí se va a asilar o podría asilarse la Fiscalía para intentar algún recurso, pero es bien difícil sostener que hay una persecución legítima y que el Estado está actuando correctamente después de este tiempo y de lo que constatan la mayoría de las juezas”.

Santiago, 22 de octubre 2025. Veredicto en caso SQM. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Sobre aquello, el abogado en derecho procesal y académico de la UDP, Cristián Riego, plantea que es muy difícil que la Fiscalía pueda anular el juicio “porque las causales de nulidad son restrictivas y es difícil que se den en este caso”.

Pero junto con eso, Riego plantea que “no sé si tenga mucho sentido intentar hacer un nuevo juicio que puede volver a durar tres años, digamos, un par de años después del actual, porque va a demorar un año la redacción del fallo, probablemente cuánto se demore la Corte en verlo. En el mejor de los casos estaríamos empezando el juicio en dos años más y el juicio se puede demorar dos o cuatros años más”.

Más sobre:SQMCaso SQMMinisterio PúblicoFiscalía

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Gino Cortez, ante falla de la empresa proveedora del Simce: “No consideramos terminar el contrato como medida”

Elizalde, el componedor: ministro asume rol de mediador entre La Moneda y Pardow de cara a la AC que se complica

El encuentro de desagravio de la vieja guardia de la UDI a Pablo Longueira

“No llegan a trabajar”: Boric reprocha ausencias en la Cámara y llama a diputados a dedicar su tiempo a legislar

La declaración en defensa de Diego Pardow que no vio la luz y profundizó el desorden oficialista

JD Vance y Marco Rubio se lanzan en picada contra proyecto de Israel para anexar Cisjordania

Lo más leído

1.
Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

2.
“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

3.
Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

4.
Diputadas se anticipan al gobierno y presentan controvertidos proyectos para restituir cobros de luz

Diputadas se anticipan al gobierno y presentan controvertidos proyectos para restituir cobros de luz

5.
Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

No guardes tu abrigo: estas comunas de la Región Metropolitana tendrán lluvia

No guardes tu abrigo: estas comunas de la Región Metropolitana tendrán lluvia

Servicios

Comienza venta de entradas para la tercera fecha de Soda Stereo en Chile

Comienza venta de entradas para la tercera fecha de Soda Stereo en Chile

Anuncian próximo Black Friday: estas son las fechas que tendrán descuentos online

Anuncian próximo Black Friday: estas son las fechas que tendrán descuentos online

Comienza venta de entradas para los conciertos de Miguel Bosé en Chile

Comienza venta de entradas para los conciertos de Miguel Bosé en Chile

Gino Cortez, ante falla de la empresa proveedora del Simce: “No consideramos terminar el contrato como medida”
Chile

Gino Cortez, ante falla de la empresa proveedora del Simce: “No consideramos terminar el contrato como medida”

Elizalde, el componedor: ministro asume rol de mediador entre La Moneda y Pardow de cara a la AC que se complica

El encuentro de desagravio de la vieja guardia de la UDI a Pablo Longueira

Los reparos de Manuel Cruzat y gremio inmobiliario en consulta sobre sitios prioritarios
Negocios

Los reparos de Manuel Cruzat y gremio inmobiliario en consulta sobre sitios prioritarios

Candidato sorpresa en la carrera por Carrefour en Argentina complicaría las aspiraciones de Cencosud

CEO de Entel por telecomunicaciones: “Antes los operadores se peleaban por entrar. Hoy quiebran o se quieren ir”

“No existe nada parecido en el mundo actual”: hallazgo en Magallanes revela el mamífero más antiguo del sur de Chile
Tendencias

“No existe nada parecido en el mundo actual”: hallazgo en Magallanes revela el mamífero más antiguo del sur de Chile

Este es el libro que comenzó la historia de amor entre Dua Lipa y Callum Turner

Cómo los carteles del narcotráfico utilizan submarinos para transportar droga, según informes

En vivo: el Real Betis de Manuel Pellegrini visita al Genk por la Europa League
El Deportivo

En vivo: el Real Betis de Manuel Pellegrini visita al Genk por la Europa League

“Esto es Wembley”: cómo llega la cancha del Nacional para el duelo clave de la U tras los 18 partidos del Mundial Sub 20

La ANFP y TNT explican las nuevas reglas para las reprogramaciones: “En Chile nos acostumbramos a suspender partidos”

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago
Finde

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

El sorprendente regreso de la Sodamanía a Chile: shows de Soda Stereo agotan boletos y se podrían sumar nuevas fechas
Cultura y entretención

El sorprendente regreso de la Sodamanía a Chile: shows de Soda Stereo agotan boletos y se podrían sumar nuevas fechas

“Puede venir y romper todo”: el día en que Charly García hizo un show para 15 personas en Mar del Plata

La tragedia de Hans Pozo regresa a las tablas del GAM con una mirada cruda y poética

JD Vance y Marco Rubio se lanzan en picada contra proyecto de Israel para anexar Cisjordania
Mundo

JD Vance y Marco Rubio se lanzan en picada contra proyecto de Israel para anexar Cisjordania

La Unesco condena el robo en el Louvre y avisa de “graves consecuencias” ante el tráfico de bienes culturales

Ascienden a doce los muertos por la explosión de una fábrica militar en Rusia

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales