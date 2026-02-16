Zona central bajo calor extremo: pronostican hasta 37 °C para esta semana y activan alerta roja en tres regiones

La zona central del país enfrentará esta semana un nuevo episodio de calor extremo. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por un Evento de Altas Temperaturas Extremas que afectará sectores de las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, en un escenario que podría consolidar la cuarta ola de calor del verano 2025-2026.

De acuerdo con el organismo, en la Región de Coquimbo se esperan máximas entre 33 y 35 °C en la cordillera de la costa, así como en la precordillera y valles precordilleranos. En Valparaíso, en tanto, el litoral registraría entre 28 y 30 °C, mientras que en la cordillera de la costa los termómetros podrían elevarse entre 35 y 37 °C.

Para la Región Metropolitana, el pronóstico indica temperaturas de entre 33 y 35 °C en la cordillera de la costa, y entre 34 y 36 °C en el valle y la precordillera. La DMC clasifica este tipo de eventos como fenómenos de severidad moderada, con probabilidad de generar riesgos para la población, especialmente para quienes realizan actividades al aire libre o están expuestos de forma prolongada al sol.

En ese contexto, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja en la Región Metropolitana y en diversas provincias de Valparaíso hasta el miércoles de esta semana, debido al calor extremo. Las provincias de Quillota, San Felipe, Los Andes, Marga Marga y Petorca deberán regirse también por la alerta roja ante la posibilidad de que las temperaturas alcancen los 37 °C.

Foto: La Tercera MARIO TELLEZ

Esto se debe a la presencia de una dorsal cálida en altura, asociada a una baja presión que generará viento de travesía, también conocido como “puelches”. Esto, según indica el agroclimatólogo de la U. de Talca, Patricio González, son vientos que bajan por la cordillera y generan compresión sobre el suelo, “y eso eleva las temperaturas. Y además otro fenómeno importante que baja la humedad relativa”.

Si se cumplen las proyecciones de la DMC, este episodio marcaría la cuarta ola de calor del verano 2025-2026, transformándolo en el periodo estival con más eventos de este tipo desde la temporada 2019-2020.

Eso sí, el subdirector del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), René Garreaud, comenta que aunque los habitantes del valle central enfrentarán esta ola de calor con el disconfort habitual, “el hecho de que este evento no afecte la zona centro-sur reduce bastante el riesgo de incendios forestales en esa zona, la cual presenta la mayor cantidad de plantaciones”.

El fenómeno también perjudica la producción agrícola. Ante esto, González explicó que las altas temperaturas generan manchas sobre los árboles frutales, “lo cual las deja fuera de los mercados”. Actualmente, el sector se encuentra en plena etapa de cosecha, por lo que los cultivos pueden perder hasta 90 metros cúbicos de agua por hectárea, lo que obliga a regar más intensamente para contrarrestar el estrés hídrico y térmico.

“Desde 2020, la curva positiva de las olas de calor ha aumentado. Estamos insertos en un modelo internacional de cambio climático que prevé que 2024, 2025 y 2026 serán los años más cálidos”, afirmó. Además destacó la necesidad de implementar medidas estructurales frente a lo que denomina una “crisis agroclimática progresiva”.

Árboles frutales. Imagen referencial. Andres Perez

Por otro lado, las temperaturas extremas pueden afectar a la población en distintos modos. Para ejemplificar, la Dra. Karem Muena, jefa de Urgencias de la Clínica Dávila Vespucio, comentó que estas olas de calor pueden tener efectos importantes sobre la salud de la población, sobre todo en adultos mayores con comorbilidades y también, en niños menores. “Lo importante para prevenir es utilizar ropa adecuada y mantenerse hidratado. En caso de tener síntomas de descompensación, tales como compromiso de conciencia, fiebre, o dificultad para respirar, el paciente debe acudir de forma inmediata a un servicio de urgencia”, recomienda la experta.

El calor extremo también incrementa el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos. Claudia Rojas, docente de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Andrés Bello, advirtió que durante el clima cálido se multiplican las toxiinfecciones alimentarias, que se manifiestan con vómitos, diarrea, fiebre y dolor abdominal. “Ocurren cuando se consumen alimentos o agua contaminados con microorganismos vivos o sus toxinas”.

Imagen de referencia.

Entre los agentes más frecuentes, la académica mencionó bacterias como Vibrio cholerae, Listeria, Escherichia coli, Shigella y Salmonella, asociadas a carnes, huevos, mariscos y lácteos. Las preparaciones frías, carnes y pescados, y la repostería con crema figuran entre los productos de mayor riesgo.

“La prevención comienza desde la compra y continúa en la cocina”, enfatizó Rojas. Además recomendó cocinar los alimentos sobre los 75 °C, descongelar solo en refrigerador o microondas, evitar la contaminación cruzada y no volver a congelar productos ya descongelados. También recordó que la “zona de peligro” para los alimentos se ubica entre los 10 °C y 65 °C, mientras que bajo los 5 °C y sobre los 70 °C el crecimiento microbiano se retrasa o se detiene.