    A semanas del fin de su mandato, Boric enfrenta nuevo megaincendio que ha dejado 18 fallecidos

    El Presidente decretó estado de excepción constitucional en el Biobío y el Ñuble. Luego de ello viajó a Concepción, donde se reunió con alcaldes y el gobernador Giacaman, en un intento por aplacar las críticas a la reacción del Ejecutivo. Junto con expresar sus condolencias a las familias de los fallecidos, el Mandatario sinceró que “tenemos la certeza, desgraciadamente, de que ese número va a aumentar”.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    Presidencia de Chile

    A las 3:27 de la madrugada de este domingo, el Presidente Gabriel Boric anunció en redes sociales las primeras acciones del Ejecutivo ante los incendios que afectan a las regiones del Biobío y el Ñuble que hasta el cierre de esta edición habían dejado 18 fallecidos, centenares de damnificados y 24 mil hectáreas quemadas, con alrededor de 33 focos aún pendientes.

    Aquel balance, sin embargo, podría empeorar, incluso, con más muertos, según temían en el Ejecutivo.

    “Ante los graves incendios en curso he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío. Todos los recursos están disponibles”, posteó en la madrugada el Mandatario, anticipándose a un cambio completo de la agenda gubernamental con esta nueva emergencia que se produce a 52 días del fin de su mandato.

    De hecho, el Presidente suspendió una gira a Ancud (donde iba a participar de la ceremonia por el Bicentenario de Chiloé) para viajar a Concepción y encabezar en terreno una reunión con autoridades de la zona en un intento por aplacar las críticas a las reacción del Ejecutivo. Por su parte, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se trasladó a Chillán.

    Con el estado de excepción constitucional de catástrofe, el gobierno delegó facultades a oficiales generales de las FF.AA. para tomar el control de la seguridad y coordinar las acciones en ambas regiones. Ello podría traducirse en la limitación de garantías individuales, por ejemplo, de traslados especialmente durante la noche. Hasta ayer en la tarde el llamado toque de queda solo se decretó en ciertas comunas del Biobío, sin embargo, fue descartada la medida excepcional en el Ñuble por la evaluación del propio jefe militar de la zona.

    Pese a ello, la demora de alrededor de seis horas entre el anuncio del estado de excepción y la tramitación del respectivo decreto despertó críticas de algunos sectores de oposición y de ciertos legisladores oficialistas que calificaron como insuficientes las medidas.

    No obstante, el gobierno de Boric tuvo un sorpresiva tregua de parte del presidente electo José Antonio Kast, quien en redes sociales señaló que “hoy el foco debe ser combatir los incendios, ir en auxilio de las personas afectadas y apoyar a las autoridades”. “No hay espacio para la política en este momento”, dijo el mandatario electo, quien conversó telefónicamente con Boric.

    Ambos se reunirán este lunes en La Moneda para acordar una estrategia común, ya que la reconstrucción inevitablemente será heredada a la futura administración.

    Reuniones de emergencia

    Al margen de la discusión y las gestiones políticas, este domingo en mañana, en dependencias del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) varios ministros, encabezados por Elizalde, participaron de una reunión del Comité para Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid). A la cita también asistieron autoridades de Carabineros, de las Fuerzas Armadas, la directora de Senapred, Alicia Cebrián, y el director ejecutivo de Conaf, Rodrigo Illesca.

    Como parte del despliegue en ambas regiones afectadas, hasta el domingo había 34 aeronaves y 35 brigadas trabajando, además de 3.700 bomberos.

    La Corporación Chilena de la Madera (Corma, que reúne a empresas del rubro) también está colaborando con más de 65 aeronaves y cerca de 5 mil brigadistas.

    Luego de la cita del Cogrid, alrededor de las 13:30 horas de este domingo, Boric despegó desde el Grupo 10 de la FACh en Santiago con destino a Concepción. Acompañado por las ministras Ximena Aguilera (Salud) y Javiera Toro (Desarrollo Social y Familia) y el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, participó de un encuentro de coordinación con alcaldes y el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, además del jefe de la Defensa por la catástrofe en el Biobío, el contraalmirante, Edgardo Acevedo.

    El ministro Elizalde lideró un encuentro similar en Chillán, en compañía del jefe de la Defensa de Ñuble, el general de Brigada, Carlos Urrutia.

    Sin bien tras la reunión en Concepción, el Presidente Boric ratificó que el toque de queda solo se aplicaría en algunas comunas del Biobío, adelantó que ello podría expandirse si se estima necesario.

    “Se ha decretado toque de queda total en Lirquén, desde las siete de la tarde de hoy hasta nueva orden, y toque de queda en Penco, Nacimiento y Laja, desde las ocho de la noche hasta las seis de la mañana del lunes. Se decidió por ahora no decretar toque de queda en la región del Ñuble, en zonas urbanas, pero eso puede cambiar en cualquier momento. Lo que les quiero transmitir es que el jefe de la Defensa Nacional (Jedena), el almirante Acevedo, acá en la región del Biobío, y el Jedena de la región del Ñuble tienen todas las atribuciones para poder avanzar sin necesidad de estar consultando permanentemente ni trámites”, recalcó el Mandatario.

    Además, junto con expresar sus condolencias a las familias de los 18 fallecidos (confirmados hasta las 20 horas), el Presidente sinceró que “tenemos la certeza, desgraciadamente, de que ese número va a aumentar”.

    También anunció que el titular de Hacienda, Nicolás Grau, tiene la instrucción de facilitar todos los recursos necesarios y, para coordinar las labores de gobierno, designó a la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, y al subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, para que queden de enlace permanente en la Región del Ñuble, mientras que en el Biobío se mandató a la ministra Aguilera y al subsecretario Ramos para ejercer el mismo rol.

