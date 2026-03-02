SUSCRÍBETE
    Política

    Ad portas del comité político, vicepresidente PS reconoce: “No todo está superado, pero no hay una predisposición negativa”

    Respecto del ambiente en el sector tras la fractura oficialista de este verano, el dirigente socialista sostuvo que “el tono no es de conflicto, no es un tono de quiebre, es un tono de unidad en la diversidad, es un proceso de conversación".

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio

    En la antesala del último comité político ampliado en La Moneda, el vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrios, dio luces, en diálogo con Desde La Redacción, de cómo su colectividad enfrentará esta instancia.

    Por casi dos meses las colectividades oficialistas no se reunieron. Y es que a mediados de enero, el PS anunció que congelaría sus relaciones con el oficialismo, a modo de protesta por las recriminaciones que hicieron parlamentarios del Frente Amplio y el Partido Comunista al Socialismo Democrático por haber apoyado la Ley Naín Retamal y que esta legislación fuera aludida en el dictamen que absolvió al excarabinero Claudio Crespo en el caso Gatica.

    A raíz de esta fractura en el oficialismo, se canceló el conclave que el gobierno alistaba para febrero. Con todo, y ad portas del cambio de mando, la alianza de gobierno se reunirá esta jornada a las 11.30 horas en busca de, entre otros aspectos, coordinar la última semana legislativa y su rol como futura oposición.

    “Las cosas se empiezan y se tienen que terminar bien, y también el punto de cómo recuperar esa mayoría”, dijo sobre esta instancia el dirigente socialista en una entrevista concedida al programa de streaming de La Tercera. En esa línea, advirtió que “evidentemente debe haber un proceso autocrítico”.

    Al ser consultado sobre con qué ánimo llega el PS al comité político, respondió que “el tono no de conflicto, no es un tono de quiebre, es un tono de unidad en la diversidad, yo creo que es un proceso de conversación".

    Junto con reconocer que la tienda ha tenido conversaciones con la directiva del PC, sostuvo: “Uno no podría decir que todo está superado, pero no hay un ánimo, no hay una predisposición negativa, sino por el contrario".

    Revisa la entrevista completa acá:

