Agenda legislativa y unidad de las coaliciones: los ejes de la cita de parlamentarios PS con el Presidente Boric en Cerro Castillo

Tras la jornada de votación de la propuesta presidencial de prorrogar el estado de excepción en la Macrozona Sur, diputados y senadores del Partido Socialista, más integrantes de la directiva de la tienda, comenzaron a llegar alrededor de las 20.30 horas hasta Cerro Castillo para participar del encuentro al que estaban convocados con el Presidente Gabriel Boric,

Según trascendió, dentro de los aspectos que plantearía el PS durante la cita, se incluiría la pronta creación del Ministerio de Seguridad Pública, para separar las funciones que hoy radican en el Ministerio del Interior. Asimismo, se abordaría la reforma constitucional que rebaja los quórum para modificar la actual Carta Magna por 4/7, que el martes inició su debate en la Cámara Alta.

Uno de los primeros en llegar al encuentro fue el diputado Jaime Naranjo, quien aseguró a su ingreso que se trata de “una reunión de amigos”. A la cita también estaban invitados miembros de la directiva, como la presidenta Paulina Vodanovic y el secretario general Camilo Escalona.

Otro de los presentes fue el senador por la Región de Los Lagos, Fidel Espinoza, quien ha sido crítico con el actuar del gobierno, principalmente, en materias de seguridad.

“Más que los temas políticos, me gustaría tocar los temas ciudadanos. Yo creo que hoy día, es pedirle al Presidente que podamos ampliar los beneficios de sus proyectos de ley a la clase media que se ha visto golpeada tremendamente también con la situación de la inflación, con la carestía gigantesca que se acrecienta cada vez que nos alejamos de Santiago”, afirmó Espinoza a su llegada.

El senador dijo que aceptó la invitación presidencial “porque me preocupa lo que estamos viviendo en el país, que hoy en el sur del país (...) hasta el problema del pellet se ha transformado en un drama. A las 5 A.M la gente buscando un saco de pellet para calefaccionarse”, mientras que restó importancia a coordinaciones para el plebiscito de ratificación del texto propuesto como nueva Constitución: “No vengo por cómo se va a enfrentar el proceso eleccionario en particular el 4 de septiembre”, destacó.

Por su parte, Alfonso de Urresti, también crítico del Ejecutivo, sostuvo que el Partido Socialista apoya al gobierno. Consultado por diferencias con Apruebo Dignidad en materias legislativas, de Urresti afirmó que “son los parlamentarios de Apruebo Dignidad que tienen que explicar por qué se abstienen, por qué votan en contra iniciativas que impulsa el gobierno. Necesitamos más unidad que nunca”.

“La unidad se hace en función de la acción, de tener unidad de propósito, de tener proyectos comunes (...)”, explicó el senador por la Región de Los Ríos, respecto a la relación entre las dos coaliciones con las que cuenta el Presidente Boric: Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad.

En tanto, el diputado Marcos Ilabaca reiteró su apoyo al Presidente Gabriel Boric. Respecto a la relación con el otro conglomerado de gobierno, sostuvo que “claramente nunca ha sido una relación muy fácil de llevar. Hemos tenido algunas complicaciones, pero desde la bancada y es lo que hemos estado desarrollando, hemos conversado con las diferentes bancadas en particular de Chile Digno, de Apruebo Dignidad, en orden a desarrollar un trabajo conjunto”.

“El Presidente Boric no merece tener una coalición con este tipo de aprietos. Hoy necesita una coalición unida porque los desafíos que el país presenta son absolutamente potentes”, cerró Ilabaca.

También llegaron hasta el encuentro, entre otros, los senadores José Miguel Insulza, Juan Luis Castro e Isabel Allende.