Alejandro San Francisco: “Kast es más de prosa y calle que de Excel”

Académico de la Universidad de Tarapacá, el historiador Alejandro San Francisco se ha dedicado a estudiar en profundidad los últimos años de la derecha en Chile.

Hace unos meses -justo antes de la primera vuelta presidencial- entró a la discusión sobre la figura de Jaime Guzmán y de quién estaría más cerca hoy, si de Evelyn Matthei o de José Antonio Kast. “Si se impone la UDI no gremialista o el gremialista no UDI, con ambos estaría probada la huella de Guzmán”, respondió en entrevista a La Tercera.

San Francisco -que por estos días trabaja en un documento sobre la persona e ideas del candidato republicano- se adentra en las convicciones del futuro Presidente.

¿Es Kast un conservador en el sentido más literal de la palabra?

No, Kast es un liberal-conservador o conservador-liberal, de lo cual tienen buen antecedente los conservadores norteamericanos, particularmente los republicanos, que son de una tendencia liberal en lo económico -con más sociedad civil, menos estado, más libertad económica, menos impuestos- pero también con ciertas categorías conservadoras, como los valores de la patria, valores occidentales, de la familia, del derecho a la vida del que está por nacer y cosas por el estilo. Es una combinación de ambas. Pero él no es de la familia conservadora chilena, del Partido Conservador, sino que es parte de una de las nuevas derechas de los años 80, que es el gremialismo.

¿Qué lo diferencia del Partido Conservador?

El Partido Conservador era un partido católico por definición. La matriz conservadora de la nueva derecha de los 80 es de inspiración cristiana, parecida a lo que era la falange nacional cuando se fundó la DC. La Falange era más católica, la UDI en su versión original era de inspiración cristiana. Tiene el sentido de impregnar la labor que se hace y el conjunto de personas con lo que Jaime Guzmán llamaba un ideal genuinamente cristiano. Pero eso no es lo mismo que un partido confesional. De hecho Guzmán tenía la tesis de que el clericalismo tenía cierta perversidad.

Ahora, el es católico, se ha jugado en su vida política por un apego sobre todo en temas valóricos. ¿Cuánto influye esa creencia?

He llegado a la convicción de que hay dos leyes que definen a Kast. Uno, es ser católico, y otro es su experiencia de vida, la suya y la de sus padres. De ambos se siguen su modo de pensar y de actuar en política. El viene de una familia de origen pobre, lo que contaba Miguel Kast es que don Miguel padre había comido ratones en la Segunda Guerra Mundial. No tenían qué comer y agarraban lo que podían. Esa experiencia lleva a Miguel y a José Antonio Kast a tener esa sensibilidad social, que se combina con el segundo factor, que es el carácter religioso. Este se expresa en dos niveles. Uno, en los llamados temas valóricos. Y dos, en la concepción de persona humana que incluye la lucha contra la pobreza. A eso le podemos agregar un tercer elemento, que José Antonio es más de prosa y calle que de Excel, comparando con otras formas de ver las derechas en estos últimos 15 años.

¿La impronta católica le da a él un sentido de misión a su acción política?

Creo que sí. Hay un acto que realizó Kast en 1987, que fue para los 20 años del gremialismo. Los dos oradores fueron Guzmán y él, y básicamente hablaron de eso, del sentido trascendente de la actividad pública y política. Kast tenía esa misma concepción y diría que la mantiene hasta hoy, pero agregando la experiencia política de los últimos 25 años. Chile se ha secularizado, el aprendió que no es lo mismo tener una convicción que llevar esa convicción a una ley. En eso veo una diferencia entre la campaña de 2017 y la de 2021.

¿Y eso es pragmatismo?

No creo que pragmatismo sino que realismo. El antónimo sería idealismo, yo puedo cambiar lo que quiera... no, yo puedo cambiar lo que puedo. Y en ese sentido me voy a concentrar en los temas de mayor urgencia, como la seguridad de las personas, etc. No es que las otras cosas no le interesen, sino que percibió la naturaleza del cambio cultural que ha habido en Chile en un sentido inverso al que él quisiera.

Desde Pinochet en adelante, sería el primer líder de la derecha que no viene del mundo económico, como sí lo fue Piñera, Lavín, Matthei. ¿Esa diferencia se nota en términos de sus ideas?

Los líderes más importantes de la derecha en los últimos 25 años efectivamente vienen de ese mundo, agregaría a Hernán Büchi y a Pablo Longueira. Kast es humanista y estudió derecho en los años 70. Eso tiene dos connotaciones relevantes. Una, es haber conocido a Jaime Guzmán en forma directa, si bien no fue discípulo ni ayudante. Y dos, que estuvo inmerso en la FEUC, donde fue consejero superior y fue el líder más importante del gremialismo en esa época. Esa experiencia fue tan importante como la experiencia de Jara en la Feusach y la de Boric en la FECH. Eso a largo plazo otorga un liderazgo importante.

¿Que él no tenga esa formación implica que su visión política está menos orientada a lo económico?

Para el caso de Kast y Longueira es así. Por dos razones. Una, que para mi son provincianos: uno de Melipilla, otro de Buin. Y dos, que los dos se dedicaron a la política 100%. Piñera se dedicó en la ultima parte a la política y fue muy exitoso, pero en general la derecha ve a la política como algo parcial. Kast cuando decidió la candidatura de 2017, que fue un año decisivo, y luego la formación del Partido Republicano, es porque entiende que la política tiene que asumirse profesionalmente, no solo en los momentos más duros o cuando hay que tomar decisiones. En eso le sacó ventaja a todos en la izquierda y la derecha. Es el único que en los últimos 8 años recorrió el país.

¿Eso implica que en su gobierno tomaría decisiones que no siempre vayan de acuerdo a la derecha económica?

Pueden no ser cercanas a la derecha económica, pero sí a la ortodoxia económica. Son dos cosas distintas. En el caso de la derecha económica, podrían ser grupos de interés, por ejemplo. En cambio en la ortodoxia es aquello que manda en la ciencia económica, por ejemplo, que si hay retiros habrá mayor inflación. Eso sí va a estar presente, pero en una línea no en beneficio de la derecha económica o eventualmente en contra, sino porque se defiende la ortodoxia.

La ortodoxia económica es el mercado, la libre fijación de los precios, oferta y demanda, aperturas al comercio internacional, cuidado de equilibrios macroeconómicos. No defiende a los empresarios, los grupos económicos, eso es otra cosa.

¿El no va a defender a la derecha económica?

Conceptualmente no debería defenderla porque no lo cree, y porque representa una forma de mirar las cosas que no va por ahí.