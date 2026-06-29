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    Arrau elude definición por proyecto de indulto general a uniformados condenados por 18-O y recalca facultad presidencial

    Los “indultos son una facultad exclusiva del Presidente, así que será él quien se refiera a esta materia”, comentó el ministro de Seguridad Pública.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Entre polémicas sobre el proyecto de indultos del PNL: Minnistro Arrau recalcó su apoyo a uniformados Dedvi Missene

    Martín Arrau, ministro de Seguridad Pública, señaló que desde su cartera siempre respaldarán a los funcionarios de orden y seguridad en el cumplimiento de su deber. “Eso es muy claro y lo haremos”, planteó en un punto de prensa, aunque eludió una definición explícita respecto el proyecto de indulto general para uniformados condenados en el marco del estallido social.

    En todo caso, el ministro recalcó que los “indultos son una facultad exclusiva del Presidente, así que será él quien se refiera a esta materia”.

    La iniciativa, gestada por el Partido Nacional Libertario (PNL) y de autoría de la senadora Vanessa Kaiser, ya fue blindada por la bancada diputados Republicanos. Ahora bien, se ha convertido en un punto de diferencias en el oficialismo, con reparos provenientes de Chile Vamos.

    El timonel de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, mencionó en Estado Nacional de TVN que las medidas de gracia deben ser sujetas a revisiones individuales.

    “En algún minuto pudiese haber habido una situación que ameritaba un castigo. Ahora, si analizado cada uno de los indultos en particular, hay que indultarlos a todos, bienvenido sea, pero el análisis tiene que ser particular”, afirmó.

    Las declaraciones del gremialista no fueron bien recibidas por el líder del PNL, Johannes Kaiser. El excandidato presidencial arremetió contra Ramírez y expresó su molestia durante el pasado domingo 28 de junio.

    Me cuesta contener la ira al leer esto. Es una vergüenza y solo una excusa para mantener a nuestros uniformados perseguidos y condenados”, criticó.

    Entre polémicas sobre el proyecto de indultos del PNL: Minnistro Arrau recalcó su apoyo a uniformados MARIO TELLEZ

    Asimismo, la timonel de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares coincidió con el líder de la UDI indicó que “a priori, nos parece que las decisiones mejor fundadas son aquellas que permiten revisar los antecedentes y circunstancias de cada caso en particular”.

    Desde Evópoli, su presidente Luciano Cruz-Coke afirmó sobre la iniciativa a La Tercera que “al menos así como está, es inadmisible porque modifica una atribución exclusiva y propia del Presidente de la República. Tampoco señala el artículo que busca modificar. Corregido todo lo anterior habría que tener esta discusión con el propio Ejecutivo“.

    Algunas luces desde el Gobierno

    El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, evitó fijar una postura definitiva sobre este proyecto, que “tiene una fuerte carga política”.

    Asimismo, también en Estado Nacional, señaló que espera conocerlo y que el Ejecutivo revise “tanto la vía legislativa como eventuales solicitudes particulares”.

    Igualmente, a inicios de junio, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, se refirió al tema y señaló que “toda decisión de indulto se va a adoptar conforme al mérito de los antecedentes”.

    Entre polémicas sobre el proyecto de indultos del PNL: Minnistro Arrau recalcó su apoyo a uniformados Andres Perez

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