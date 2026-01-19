Así sería el primer gabinete de José Antonio Kast

Ya no queda nada. A las 20.30 horas de este martes se dará a conocer el primer gabinete de José Antonio Kast.

Tal como adelantó La Tercera, la presentación se realizará en la Oficina del Presidente Electo (OPE), ubicada en la comuna de Las Condes.

Por un momento su desarrollo se puso en duda por la emergencia que afecta a las regiones de Ñuble y Biobío tras los incendios forestales, pero este lunes en la mañana Kast confirmó que el hito no será aplazado.

La nómina con los 25 nombres ha generado gran expectación en el mundo político debido a las presiones que han surgido por parte de los partidos al diseño, el cual contemplaría a más independientes que militantes de la actual oposición.

A lo anterior se sumó la preocupación que manifestaron personeros del mismo sector sobre la emergencia por los incendios forestales, pues, según han señalado, se vuelve más necesario todavía contar con los nombres confirmados en carteras clave para lo que será la reconstrucción.

Hasta el momento, solo quedarían dos carteras de las 25 por despejar: Minería y Seguridad. Esto, luego del anuncio de este medio respecto de la llegada de Daniel Mas al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

De todas maneras, los sondeos apuntan a que la diputada Sofía Cid (republicana) podría llegar a instalarse en Minería. Mientras que, para asumir en Seguridad, podría llegar un independiente cercano a Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario).

Hace algunas horas el general (r) de Carabineros y diputado electo Enrique Bassaletti aparecía como el nombre mejor posicionado para asumir en Seguridad. Sin embargo, en el entorno del presidente electo reconocen que aún persisten dudas. No solo eso, fuentes del futuro oficialismo señalan que el exuniformado ya habría dado un “no” como respuesta durante el fin de semana.

Es en ese marco que el nombre del general (r) del Ejército Luis Felipe Cuellar reapareció como una de las opciones para asumir esa cartera, esto por su independencia y su cercanía al líder del PNL, partido que todavía no estaría representado en el gabinete.

Además, Cuellar se desempeñó como encargado del programa de seguridad de Kaiser, y fue uno de los nombres presentados por libertarios para encabezar Defensa, sin embargo, esa posibilidad fue descartada rápidamente.

En resumen los ministerios quedarían de la siguiente manera: