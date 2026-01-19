SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Así sería el primer gabinete de José Antonio Kast

    Hasta el momento solo quedarían dos de las 25 reparticiones por despejar: Minería y Seguridad. El gabinete será revelado por José Antonio Kast y su equipo este martes a las 20.30 horas en la Oficina del Presidente Electo (OPE) emplazada en Las Condes.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    José Antonio Kast JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Ya no queda nada. A las 20.30 horas de este martes se dará a conocer el primer gabinete de José Antonio Kast.

    Tal como adelantó La Tercera, la presentación se realizará en la Oficina del Presidente Electo (OPE), ubicada en la comuna de Las Condes.

    Por un momento su desarrollo se puso en duda por la emergencia que afecta a las regiones de Ñuble y Biobío tras los incendios forestales, pero este lunes en la mañana Kast confirmó que el hito no será aplazado.

    La nómina con los 25 nombres ha generado gran expectación en el mundo político debido a las presiones que han surgido por parte de los partidos al diseño, el cual contemplaría a más independientes que militantes de la actual oposición.

    A lo anterior se sumó la preocupación que manifestaron personeros del mismo sector sobre la emergencia por los incendios forestales, pues, según han señalado, se vuelve más necesario todavía contar con los nombres confirmados en carteras clave para lo que será la reconstrucción.

    Hasta el momento, solo quedarían dos carteras de las 25 por despejar: Minería y Seguridad. Esto, luego del anuncio de este medio respecto de la llegada de Daniel Mas al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

    De todas maneras, los sondeos apuntan a que la diputada Sofía Cid (republicana) podría llegar a instalarse en Minería. Mientras que, para asumir en Seguridad, podría llegar un independiente cercano a Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario).

    Hace algunas horas el general (r) de Carabineros y diputado electo Enrique Bassaletti aparecía como el nombre mejor posicionado para asumir en Seguridad. Sin embargo, en el entorno del presidente electo reconocen que aún persisten dudas. No solo eso, fuentes del futuro oficialismo señalan que el exuniformado ya habría dado un “no” como respuesta durante el fin de semana.

    Es en ese marco que el nombre del general (r) del Ejército Luis Felipe Cuellar reapareció como una de las opciones para asumir esa cartera, esto por su independencia y su cercanía al líder del PNL, partido que todavía no estaría representado en el gabinete.

    Además, Cuellar se desempeñó como encargado del programa de seguridad de Kaiser, y fue uno de los nombres presentados por libertarios para encabezar Defensa, sin embargo, esa posibilidad fue descartada rápidamente.

    En resumen los ministerios quedarían de la siguiente manera:

    • Ministerio del Interior: Claudio Alvarado (UDI)
    • Ministerio de Relaciones Exteriores: Francisco Pérez Mackenna
    • Ministerio de Defensa Nacional: Fernando Barros
    • Ministerio de Hacienda: Jorge Quiroz (IND.)
    • Secretaría General de la Presidencia: José García Ruminot (RN)
    • Secretaría General de Gobierno: Mara Sedini (IND.)
    • Ministerio de Economía: Daniel Mas (IND.)
    • Ministerio de Desarrollo Social: María Jesús Wulf (Republicana)
    • Ministerio de Educación: María Paz Arzola (IND.)
    • Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Fernando Rabat (IND.)
    • Ministerio del Trabajo y Previsión Social: Tomás Rau (IND.)
    • Ministerio de Obras Públicas: Martín Arrau (Republicano)
    • Ministerio de Salud: May Chomali (IND.)
    • Ministerio de Vivienda y Urbanismo: Iván Poduje (IND.)
    • Ministerio de Agricultura: Jaime Campos (Partido Radical)
    • Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: Louis de Grange (IND.)
    • Ministerio de Bienes Nacionales: Catalina Parot (IND.-ExEvópoli)
    • Ministerio de Energía: Ximena Rincón (Demócratas)
    • Ministerio del Medio Ambiente: Francisca Toledo (IND.)
    • Ministerio del Deporte: Natalia Duco (IND.)
    • Ministerio de la Mujer y Equidad de Género: Judith Marín (PSC)
    • Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: Francisco Undurraga (Evópoli)
    • Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación: Ximena Lincolao (IND.)
    • Ministerio de Minería: ¿Sofía Cid?
    • Ministerio de Seguridad: ¿Luis Felipe Cuellar?
