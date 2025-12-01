BLACK SALE $990
    Política

    Bassaletti, diputado electo (ind.-republicano): “Cuando usted tiene mayoría tiene que ser muy prudente”

    El futuro parlamentario asegura que, si bien no van a abandonar aquellas "miradas más identificatorias" que tienen como partido, serán "muy responsables para llegar a acuerdos".

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones
    Enrique Bassaletti (ind. -republicano), futuro diputado. Foto: Mario Tellez / La Tercera. MARIO TELLEZ

    El exjefe de Zona Metropolitana Oriente de Carabineros Enrique Bassaletti (ind.-republicano) asumirá el próximo 11 de marzo como diputado.

    A la Cámara arribará dentro de la bancada con más representantes. Ese cuadro, afirma el futuro legislador, los deja con una responsabilidad.

    En caso de que José Antonio Kast llegue a La Moneda, adscribe al temor de la futura senadora Vanessa Kaiser (libertaria). “Evidentemente ha ido quedando en evidencia con algunas señales”, sostiene.

    Usted asumirá el próximo 11 de marzo con una Cámara de Diputados inclinada a la derecha, pero dependiendo del Partido de la Gente. ¿Cómo ve ese escenario?

    Yo veo un escenario bien promisorio. En la mirada que yo tengo, hay mucha más convergencia programática con el PDG de la que se puede sospechar. Y eso lo sostengo en base, primero, a mirar el programa que había presentado su candidato Parisi; y, segundo, el contacto que uno tiene con personas que están en esa lógica de la militancia del partido.

    Puede haber coincidencia programática, pero el PDG se ha caracterizado por el discolaje...

    O sea, ese comentario uno lo puede hacer a partir del proceso anterior, pero hay que recordar que hoy día también hay nuevos parlamentarios, que hay, yo imagino, un aprendizaje de lo que fue el proceso anterior.

    La diputada Pamela Jiles dijo que le haría la vida imposible a Kast. ¿Qué le parecen esas palabras de la diputada?

    Ya conocemos a la diputada Jiles. Entonces, mire, yo hago clases de Estadística, y hay un concepto que calza justo en esta condición: cuando usted tiene un registro outlier, o sea, una expresión que no calza con la convergencia que tiene un grupo de datos. En este caso, yo creo que está en la lógica de ella.

    ¿Usted cree que los otros 13 diputados del PDG podrían comportarse de manera distinta, cerrar filas con ustedes?

    Yo creo que en el grueso eso va a ocurrir, y va a depender también de cómo manejemos esas conversaciones cuando llegue el momento.

    ¿Quién debe ser el próximo presidente de la Cámara de Diputados? ¿Agustín Romero le parece un buen candidato?

    Agustín Romero ha hecho una tarea muy seria, muy dedicada y bien proactiva en las comisiones que a él le ha tocado desempeñar. También tuvo un buen desempeño como jefe de bancada. Yo creo que es un buen candidato. Pero yo creo que esas aproximaciones tienen que venir después del domingo 14, ya con esa información bajo el brazo.

    ¿Pero no considera relevante hacer un trabajo prelegislativo?

    Siempre es mejor planificarse antes. Pero también estamos a las puertas del balotaje. Está toda la energía en eso.

    ¿Usted teme que le hagan un golpe de Estado a Kast si es que llega a La Moneda, tal como dijo la futura senadora Vanessa Kaiser?

    Soy un tipo que tiene poco temor en general. Pero eso no quita que uno tenga que tener en cuenta todas las alternativas que podrían existir en torno a la presidencia de José Antonio Kast. Y evidentemente ha ido quedando en evidencia con algunas señales, como los muchachos de los colegios emblemáticos ya se han estado sentando en los andenes del tren; que rociaron con combustible unas profesoras. O sea, ya se echó a andar un intento de poder llegar a un escenario como el que usted me señala. Pero yo le digo que aquí va a haber una respuesta realmente opuesta.

    ¿En la respuesta del Estado, qué distinto veríamos?

    Vamos a tener unas fuerzas de orden y de seguridad que van a contar con un liderazgo que va a estar adelante de ellos, sin ninguna clase de complejo ni de temor. Y el uso legítimo de la fuerza, que es un monopolio del Estado.

    ¿Visualiza a parlamentarios que puedan recalar en el Partido Republicano en medio del ejercicio parlamentario? Camila Flores abrió la puerta a dejar Renovación Nacional...

    También he escuchado a Francisco Orrego. Puede ser que sí, es probable que sí. Pero yo no elucubraría hasta que los hechos se concreten o no, después del balotaje.

    ¿El hecho de que en la Cámara la bancada republicana sea la más grande, los deja en una responsabilidad mayor?

    Tiene un peso muy grande, primero, en la expectativa. Hay que considerar que el crecimiento de la bancada republicana tiene que ver con el convencimiento de una buena parte de la población. Y la segunda tiene que ver, cuando usted tiene mayoría, tiene que ser muy prudente, porque lejos de llevarse la pelota a la casa, como se dice en el fútbol, yo creo que abre un espacio importante de poder convencer y poder llegar a acuerdos respecto a lo que le conviene a Chile y no al Partido Republicano.

    ¿Tiene un punto el presidente de RN, Rodrigo Galilea, que planteó en La Tercera que el Partido Republicano, ahora que va a ser gobierno, tiene que hacer política de manera distinta?

    No es una política distinta, no hay un cambio en la política. La política republicana ha sido siempre la misma, con muchas consecuencias respecto a lo que ha elegido hacer, aun cuando eso no sea popular

    El punto es por la predisposición de ustedes de llegar a acuerdos. ¿Vamos a ver al Partido Republicano en esa lógica?

    Vamos a ver un Partido Republicano muy responsable del momento que vivimos, muy responsable para poder llegar a acuerdos razonables, pero que no vamos a salir jamás de los márgenes de lo que sentimos son nuestras miradas más identificatorias.

    En el plano presidencial, ¿ya es carrera corrida la segunda vuelta?

    Yo creo que voy a usar una frase en latín que se usa mucho en el mundo de la investigación científica académica, que es ceteris paribus, es decir que, si todas las condiciones actuales no se modificaran de aquí al 14 de diciembre, entonces la probabilidad de que sea elegido José Antonio Kast es muy alta.

