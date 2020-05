Solo quedará Rubilar: Blumel y Sichel inician “cuarentena preventiva” tras contacto con senador Ossandón y cuatro de cinco ministros que participan del comité político estarán con la medida

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel y el titular de Desarrollo Social, Sebastián Sichel se irán a “cuarentena preventiva” tras haber tenido contacto el viernes con el senador RN, Manuel José Ossandón, que esta jornada dio positivo por coronavirus.

La información fue confirmada a La Tercera por fuentes de gobierno. De esta manera cuatro ministro del comité político entrarán a cumplir la medida, la cual ya rige sobre los titulares de la Segpres, Felipe Ward y de Hacienda, Ignacio Briones.

Tanto el titular de Interior, como el de Desarrollo Social, confirmaron la información minutos después. “A cuidarse senador! Como nos reunimos el viernes para ver temas de la agenda social, debo iniciar una cuarentena preventiva. Gracias a la tecnología seguiré trabajando desde mi casa en las tareas del Ministerio del Interior”, sostuvo Blumel en respuesta a un tweet de Ossandón.

Esta jornada el jefe de gabinete concurrió de forma presencial a Palacio donde compartió con el Presidente Piñera del comité político ampliado con los partidos de Chile Vamos.

En el caso de Blumel, se conoció esta jornada que el vienes a mediodía sostuvo un almuerzo con Ossandón y el subsecretario de la cartera, Juan Francisco Galli.

“Llegué a su oficina a las 13.30, tenía un pequeño almuerzo, almorzamos él (Blumel), Galli y yo (...). El viernes, después del almuerzo con el ministro Blumel y el subsecretario Galli (...) me fui al consultorio Dr José Manuel Balmaceda de Pirque y les pedí si me podían hacer el PCR por el anuncio del senador Quinteros y me fui a la casa porque hay que ser responsables", indicó el senador en diálogo con CNN Chile.

Esta mañana también se informó que el subsecretario Galli también entró en cuarentena preventiva tras tener contacto con el senador DC, Jorge Pizarro, quien también es positivo para Covid-19 y el mismo Ossandón. Ambas autoridades de Interior se sometieron esta jornada al examen PCR para detectar o descartar la presencia del virus.