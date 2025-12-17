Boric deja sin piso a proyecto de Ossandón contra “supersueldos” de funcionarios

Como en cada inicio de sesión de sala, el secretario del Senado, Raúl Guzmán, dio cuenta este martes de un proyecto que mantiene en alerta a los funcionarios del Congreso Nacional.

Se trata de la iniciativa del presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), quien la presentó a sabiendas de que era inadmisible, pues es facultad del Presidente de la República alterar las remuneraciones y beneficios en servicios públicos, incluyendo al Congreso.

En lo medular, este proyecto buscaba hacerse cargo de la problemática de los llamados “súper sueldos” de los funcionarios del Parlamento, que tienen rentas superiores a las de autoridades, eliminando una asignación de “complemento de jornada”, equivalente al 25% de su remuneración.

A pesar de lo arriesgado de la jugada, Ossandón, quien le había pedido el apoyo al Presidente Gabriel Boric para su cruzada, pretendía que ese respaldo se materializara en la sesión. “Después de un acuerdo con el Presidente de la República le solicito el patrocinio al Ejecutivo y le voy a dar la palabra a la ministra”, dijo el senador dirigiéndose a la sala, esperando revertir la evidente inadmisibilidad de su propuesta.

Sorprendida, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos (ind.), explicó que el gobierno aún no tenía resuelto el patrocinio. “Efectivamente el tema de la carrera funcionaria y las remuneraciones de los funcionarios y funcionarias del Congreso Nacional y de la administración en general es un tema de preocupación del Ejecutivo”.

“Entendemos que estos son temas que hay que analizar con bastante detalle”, dijo Lobos, quien añadió que, como gobierno, “coincidimos con la calificación de la mesa, que es inadmisible (esta moción) por incidir en cuestiones de administración financiera del Estado”.

Críticas

La arremetida de Ossandón, que por lo visto no fue coordinada con La Moneda, le valió fuertes críticas de algunos de sus pares.

La primera en hacer su reproche fue la senadora Yasna Provoste (DC): “Usted presentó este proyecto y la misma mesa que usted preside la declaró inadmisible. Lo que corresponde, dado que este proyecto es inadmisible, si usted quiere que se cambie esa condición, tiene que recabar el acuerdo de la sala y solicitar su votación, porque este proyecto sigue siendo inadmisible”.

En respuesta, Ossandón admitió que quería dar una señal política. “Yo no voy a pedir, porque sé que es inadmisible... Esto hoy día ya es responsabilidad del Presidente de la República, del acuerdo que él hizo conmigo, si lo quiere presentar o no. Si no lo presenta, quedamos en nada”.

Luego, vino el turno del jefe de la bancada del Partido Socialista, Juan Luis Castro, quien señaló que “es pertinente que se respeten las instituciones correctamente” y cuestionó que “el presidente de la corporación, a sabiendas de que es inadmisible, lo presenta igual para hacer un punto político”.

Posteriormente, el senador Fidel Espinoza (PS) acusó que “se ha faltado el respeto de manera violenta a los funcionarios”. “El presidente del Senado ha faltado a la confianza de todos nosotros”, lanzó Espinoza. quien dijo que se equivocó en haber elegido a Ossandón presidente del Senado, en vez de Felipe Kast (Evópoli).

Las críticas a Ossandón no solo vinieron desde los senadores que estaban en sus pupitres.

El vicepresidente del Senado, Ricardo Lagos (PPD), también criticó las formas empleadas por el titular de la corporación. “Tiene que ser un proceso administrativo colectivamente por la corporación, tiene que ser debidamente informado, apegándose a las formas y a los procesos que nos hemos dado”.