Boric devuelve arremetida de Kast en Icare y apunta contra concepto de “gobierno de emergencia”

Solo un par de horas se demoró el Presidente Gabriel Boric en devolver el golpe lanzado por el mandatario electo José Antonio Kast en el encuentro de Icare.

“Mientras la derecha insiste que Chile se cae a pedazos y habla de gobierno de emergencia , hoy la Casen nos informa que en nuestros 4 años de gobierno, siguiendo la trayectoria sembrada por quienes nos antecedieron, en Chile retrocede significativamente la pobreza”, escribió el Mandatario en su cuenta de X.

Las palabras del Jefe de Estado fueron en respuesta a la arremetida de su sucesor, que en la mañana frente a empresarios y exautoridades buscó marcar contraste con la administración saliente y preparar el camino de su futuro gobierno.

“Tenemos que sincerar los números. Nos van a entregar un gobierno con una situación fiscal muy difícil y vemos cómo en estos días incluso tratan de tramitar a última hora temas que no lograron hacer durante cuatro años”, afirmó.

El presidente electo, además, abordó la política exterior y respondió, sin mencionarlo directamente, al último mensaje del Mandatario en redes sociales. “Hay tweets que envejecen mal”, sostuvo, en alusión a la publicación en que el Jefe de Estado cuestionó a líderes que se mostraban “serviles” frente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de la operación en Venezuela.

Casen 2024

La declaración de Boric, además, dio cuenta del resultado de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, Casen 2024, que fue expuesta este jueves por la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro.

La medición de la pobreza por ingresos fue de 17,3%, lo que equivale a 3.478.364 personas, una baja de casi 600 mil personas en relación al 20,5% del 2022. Eso sí, si se hubiera mantenido la misma metodología -que incluye alquiler imputado-, la pobreza habría bajado de 6,5% en 2022 a 4,9% en 2024.

En caso de la pobreza extrema, la nueva metodología en 2024 sitúa esta tasa en el 6,9%. Aplicada retroactivamente, la estimación también muestra una trayectoria descendente: en 2022 hubiera sido 8,5%; en 2020 14,3% y 9,2% en 2017.