    Política

    Boric vuelve a criticar política exterior de Trump en medio de tensión con EE.UU.: “Es una lógica que no podemos aceptar”

    El mandatario aludió a la polémica que surgió a raíz del proyecto del cable submarino, argumentando que las consecuencias del ideario de Trump “se han visto manifestadas en Chile en los últimos días con las sanciones impuestas a funcionarios de nuestro gobierno por el solo hecho de dar trámite a un proyecto de inversión".

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Santiago 26 de febrero 2026. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric participa del lanzamiento de la Memoria Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En medio de las recientes tensiones por el proyecto que China Mobile pretendía instalar en Chile y al que Estados Unidos se opuso sancionando al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y a dos funcionarios de gobierno, el Presidente Gabriel Boric arremetió este jueves contra la política exterior de Estados Unidos, contra la que ya ha sido crítico en ocasiones anteriores.

    Durante el lanzamiento de la Memoria Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Boric dio un discurso en el que hizo un largo recorrido por la manera en la que Chile ha llevado su política internacional, elogiando además las obras de sus antecesores en el cargo en esa materia.

    También, se posicionó a favor del diálogo, la cooperación entre países y el fortalecimiento de los vínculos comerciales, ente otros aspectos. “Avanzamos en autonomía que no es neutralidad ideológica, sino el poder de tomar decisiones con plena independencia de presiones externas, ya sean Estados o empresas quienes quieran tomar decisiones por nosotros. Implica diversificar socios comerciales, reducir vulnerabilidades, mantener estabilidad institucional y desarrollar capacidades tecnológicas propias”, acotó.

    Santiago 26 de febrero 2026. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric participa del lanzamiento de la Memoria Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    A renglón seguido, dedicó el final de su discurso a Estados Unidos, especialmente a los principios rectores de la política exterior de Donald Trump, inspirada en la doctrina Monroe, que tiene como eje el predominio estadounidense en el hemisferio occidental. “Permítanme también referirme brevemente a la coyuntura actual, porque en este escenario reapareció, hacia fines del año 2025, en la Estrategia de Seguridad de Estados Unidos una referencia explícita a la doctrina Monroe", sostuvo.

    “Y supone en particular que América Latina debe alinearse con los criterios de seguridad nacional y de desarrollo que determine Washington y limitar los vínculos considerados incómodos o competitivos, so pena de castigos o consecuencias para los pueblos o gobernantes electos que no sigan este camino. En la práctica, esta lógica está ya traduciéndose en varios países de América Latina en que la cooperación económica, tecnológica o de seguridad con Estados Unidos quede condicionada a una posición subordinada a esta mirada del mundo", relató.

    Las consecuencias de este ideario, dijo, también “se han visto manifestadas en Chile en los últimos días con las sanciones impuestas a funcionarios de nuestro gobierno por el solo hecho de dar trámite a un proyecto de inversión revisando si este cumple o no con los estándares exigidos por la ley chilena".

    Santiago 26 de febrero 2026. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric participa del lanzamiento de la Memoria Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    “Esto, como es obvio, tiene también implicancias para Chile y para el resto de los países de la región estas dinámicas reducen el espacio autónomo de los países medianos para desarrollarse y diversificar relaciones con actores extrarregionales especialmente con países como China”, añadió.

    Boric mencionó, además, que este tipo de acciones no son exclusivas de EE.UU. en el mundo, y citó el caso de Rusia respecto de los países de Europa Oriental. “Es exactamente la misma lógica y es una lógica que, por lo menos desde mi perspectiva como jefe de Estado, no podemos aceptar. Nuestro país reconoce y respeta la relevancia histórica de Estados Unidos en la región con sus aspectos críticos, por cierto, como su intervención en el golpe de Estado de 1973″, manifestó.

    “Pero, al día de hoy, Chile, y yo como presidente de la República, como jefe de Estado y no me cabe ninguna duda que esto es compartido o espero sea compartido por la mayoría de los sectores políticos valoramos tener una relación sólida y respetuosa con los Estados Unidos de América“, precisó.

    “Sin embargo, tenemos que asumir pragmáticamente que va a existir una mayor presión de alineamiento bajo prioridades específicas estadounidenses, mientras la influencia de otros actores globales en América Latina seguirá siendo una realidad estructural. La tarea de Chile no es sencillamente negar esa tensión sino gestionarla en función del mejor interés de nuestra patria, posicionarse como un interlocutor autónomo, articular principios y trabajo concreto en la región, defender nuestra autonomía estratégica”, explicó.

