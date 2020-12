Cámara de Diputados aprueba informe de la Comisión Mixta sobre Ley de Migraciones y RD anuncia que llevará proyecto al Tribunal Constitucional

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el informe de la Comisión Mixta que analizó las discrepancias entre esta Corporación y el Senado, respecto del proyecto que moderniza la Ley de Migraciones.

El documento -emanado el lunes pasado por la Mixta, instancia compuesta por senadores y diputados- fue visado por 102 votos a favor, 32 en contra y 11 abstenciones. Pero para convertirse en ley, este mismo informe debe ser también aprobado por la Cámara Alta.

Los votos en contra de la propuesta provinieron justamente desde Frente Amplio y de algunos parlamentarios del PC. Y las abstenciones fueron de diputados PS.

Sin embargo, antes de su promulgación, esta iniciativa, presentada en 2012 durante el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera, deberá superar un último escollo: el Tribunal Constitucional (TC). Instancia a la que acudirá Revolución Democrática (RD) para “evitar que los elementos más negativos lleguen a volverse ley”.

“Nos parece grave que el proyecto de ley en su artículo 132 no garantice el derecho de niños, niñas y adolescentes no acompañados y los exponga a ser expulsados del territorio nacional, rechazados en frontera. Sin que se asegure el interés superior y la reunificación familiar, infringiendo de esta manera el artículo 19, número 1, 3 y 7, letra C de la Constitución”, indicó la presidenta de RD, la diputada Catalina Pérez.

Y agregó que “lamento que hayamos llegado a esta instancia sin una buena Ley de Migración. Vamos a ir al Tribunal Constitucional para evitar que los elementos más negativos lleguen a volverse ley. Y espero que en un próximo gobierno podamos reparar los daños que va a causar esta ley”.

De hecho antes de la votación Pérez ratificó la intención de acudir al TC al efectuar la reserva de constitucionalidad sobre una serie de artículos del proyecto.

En respuesta a este hecho, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, fue categórico en señalar que el proyecto no tenía ningún texto inconstitucional.

“Esta es una legislación positiva para Chile, y también para los extranjeros que vengan a radicarse a nuestro país, pero lo que sí, es que lamentablemente, se retarda y se perjudica, tanto a los chilenos como migrantes, si es que retardamos la aprobación. Y, en segundo lugar, peor aún si es que lo que se pretende es eliminar cualquier limitación para la migración a través de estos recursos”, dijo Galli.

Para agregar que “creemos que no hay ningún texto inconstitucional en la ley que acaba de ser aprobada por la Cámara. Y, por tanto, esperamos prontamente tener una nueva legislación migratoria, algo que venimos esperando 8 años”.

Artículo 8vo transitorio

Otro de los puntos que causó discrepancia tanto en el debate generado en la Comisión Mixta, como en el debate que se dio en sala, fue el artículo 8vo transitorio. Justamente esta disposición fue votada por separado, aprobándose por 108 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones.

En la Mixta se acordó establecer que “los extranjeros que hubieren ingresado al país por pasos habilitados con anterioridad al 18 de marzo de 2020 y se encuentren en situación migratoria irregular podrán, dentro del plazo de 180 días contados a partir de la publicación de la presente ley, solicitar un visado de residencia temporal sin ser sancionados administrativamente”.

Mientras que también se definió autorizar “el egreso del territorio nacional de aquellos extranjeros que hubieren ingresado al país por pasos no habilitados, dentro del plazo de 180 días contados a partir de la publicación de la presente ley, no aplicándose sanción ni prohibición de ingreso al país. Tales extranjeros, de forma posterior a su egreso, podrán ingresar al país o solicitar residencia temporal, según corresponda, conforme a la normativa aplicable”.